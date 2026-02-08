Cuantumurile plăților directe din FEGA pentru 2025 stabilite de MADR

Proiectul stabilește cuantumurile unitare finale pentru plățile directe, precum și realocările financiare necesare, în vederea utilizării eficiente a fondurilor europene alocate României pentru campania 2025.
Cuantumuri unitare stabilite prin proiectul de ordin (campania 2025):
- PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS): 53,52 euro/ha
- PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri: 46,67 euro/ha
Intervenții privind bunăstarea animalelor:
- PD-07 – Bunăstarea vacilor de lapte: între 127,23 și 197,47 euro/cap, în funcție de pachetul accesat
- PD-08 – Bunăstarea tineretului bovin la îngrășat: între 193,63 și 249,16 euro/cap, în funcție de varianta aplicată
Alte intervenții:
- PD-25 – Sprijin cuplat pentru viermii de mătase: 0,12 euro
- PD-27 – Bunăstarea bovinelor prin pășunat extensiv: între 72,75 și 168,66 euro/UVM, în funcție de zonă
- PD-28 – Menținerea de zone neproductive și/sau elemente de peisaj: 33,75 euro/ha
Pentru intervențiile PD-02 și PD-03, cuantumurile stabilite prin proiectul de ordin sunt mai mari decât cele acordate la plata în avans, urmând ca diferențele să fie achitate fermierilor eligibili prin plata finală, după intrarea în vigoare a ordinului:
- PD-02: +6,65 euro/ha față de avans;
- PD-03: +3,46 euro/ha față de avans.
După stabilirea suprafețelor eligibile aferente sprijinului cuplat vegetal, alocările financiare disponibile vor fi realocate către intervenția PD-28, în vederea majorării cuantumului unitar pentru campania 2025, cu respectarea prevederilor europene aplicabile.