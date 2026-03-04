Arsenalul secret al Iranului: București în vizor? Harta șocantă

Iranul deține cel mai mare arsenal de rachete balistice din Orientul Mijlociu, potrivit analiștilor din domeniul apărării. În contextul tensiunilor tot mai mari cu Statele Unite și Israel, capacitățile militare ale Teheranului sunt din nou în centrul atenției internaționale.

Escaladarea confruntărilor indirecte și schimburile de avertismente au readus în prim-plan strategia de descurajare a Iranului, construită în jurul unui arsenal complex de rachete balistice, rachete de croazieră și drone de atac.

Arsenalul balistic iranian

Iranul posedă rachete cu rază scurtă (Shahab-1, Shahab-2, Zolfaghar, Qiam-1: 300-800 km) și medie (Shahab-3, Emad, Ghadr-1, Khorramshahr, Sejjil, Kheibar Shekan, Haj Qassem: până la 2.000-2.500 km), plus rachete de croazieră (Soumar, Hoveyzeh) și drone Shahed. Aceste sisteme formează baza descurajării militare, complicând apărarea aeriană prin atacuri în valuri. Iranul limitează oficial raza la 2.000 km, dar Occidentul suspectează potențial nuclear, potrivit Mediafax.

Orașe europene în raza de acțiune

Potrivit hărții MAE israelian, regiuni din sud-estul Europei – Atena, Sofia, București – sunt clar în raza rachetelor cu 2.000-2.500 km. Mai departe: Budapesta, Viena, Varșovia, Bratislava; marginea include nordul Italiei și estul Germaniei. Estimările sunt teoretice, bazate pe surse deschise, și nu implică ținte reale.

Rachete de croazieră și drone

Rachetele de croazieră (Soumar: 2.000-2.500 km, bazate pe Kh-55 rusească) zboară jos, evitând radarele. Dronele Shahed, ieftine, atacă în roiuri alături de rachete, suprasolicitând apărările. Baze subterane „orașe de rachete” și Fattah (hipersonică) sporesc rezistența.​

„Orașele de rachete” și arma hipersonică Fattah

Iranul a construit baze subterane extinse, supranumite „orașe de rachete”, destinate protejării arsenalului de eventuale lovituri preventive.

În 2023, Teheranul a prezentat racheta hipersonică Fattah, despre care susține că este produsă intern. Armele hipersonice ating viteze de peste cinci ori mai mari decât viteza sunetului și pot manevra imprevizibil. Capacitatea operațională completă a sistemului nu a fost însă verificată independent.

Cele mai sigure țări europene

Un clasament recent indică următoarele state drept cele mai sigure în eventualitatea unui conflict major:

Irlanda – neutralitate tradițională și nealiniere NATO.

Elveția – peste 200 de ani de neutralitate și infrastructură extinsă de adăposturi civile.

Danemarca – stabilitate politică și sisteme eficiente de urgență.

Austria – neutralitate constituțională și stabilitate internă.

Portugalia – poziționare geografică la marginea continentului.

Slovenia – profil diplomatic discret și risc strategic redus.

România nu figurează în topul statelor considerate cele mai sigure în cazul unui conflict extins.