Cum reduci costurile într-un Call Center?

În contextul economic actual, optimizarea cheltuielilor este o prioritate pentru majoritatea companiilor, inclusiv pentru cele care includ un serviciu de Call Center, menit să faciliteze comunicarea cu clienții. Dacă deții o astfel de companie și ți-ai propus să reduci costurile, fără a afecta însă calitatea serviciului oferit, vei avea nevoie de o abordare strategică și sistematică. Iată câteva soluții la care poți apela.



Lucrul remote pentru agenții Call Center

Lucrul de acasă (Work From Home - WFH) a devenit o necesitate în prezent și este o strategie eficientă pentru a reduce costurile într-un Call Center. Atât timp cât agenții lucrează de acasă, vei reduce costurile cu închirierea spațiului de birou, cheltuielile cu utilitățile și echipamentele suplimentare necesare. Pentru o astfel de abordare, aplicațiile Virtual Call Center Software oferă soluții de comunicare și management adaptate lucrului de acasă. Astfel facilitezi colaborarea și coordonarea echipei într-un mediu de lucru remote și gestionezi mai bine traficul în Call Center, deoarece inteligența artificială creează cu succes planul ideal pentru turele de lucru și precizează traficul cu o rată de precizie de 95%.

Optimizarea procesului de angajare

Eficientizează serviciile de Call Center sau orice alt department din cadrul comaniei, cu tool-uri de ultimă generație, economisind semnificativ costurile de operare. Aplicațiile de WFM (Workforce Management) oferă instrumente pentru gestionarea și programarea schimburilor de personal, managementul performanței, monitorizează calitatea serviciilor și analizează corect date. În acest fel, te vei asigura că echipa lucrează eficient și oferă un suport de calitate pentru clienți. Softul Intelligence (BigQuery) este un modul de analiză a datelor, bazat pe cloud, ce permite stocarea, procesarea și analiza unor volume mari de informții. Îți va fi ideal dacă activezi în business intelligence, data mining, machine learning, Internet of Things, financiar, medical, HR ori alte domenii care necesită lucru cu volum mare de date. Aceste module de Call Center oferă companiilor o modalitate simplă de a se integra cu diverse sisteme precum CRM, aplicații de comunicare și instrumente de management.



Monitorizarea eficientă a performanței (KPI-uri)

Pentru a reduce costurile este necesar să monitorizezi atent performanța operatorilor și să analizezi datele, astfel că platformele de Customer Care îți pun la dispoziție soluții call center de management și rapoarte complete. Vei putea urmări mai atent performanța echipei, vei afla ce departamente din Contact Center-ul tău au cel mai mare trafic de apeluri Inbound și vei putea îmbunătăți toate procesele de lucru.

Instalarea unui software Call Center în cloud (PBX)

O altă modalitate de a reduce costurile este să utilizezi tehnologia VoIP (Voice Over Internet Protocol), în locul liniilor telefonice tradiționale. Tehnologia VoIP utilizează internetul pentru transmiterea apelurilor și este, de obicei, mai accesibilă decât serviciile de telefonie tradiționale. PBX-ul Virtual poate fi extins cu un modul de Call Center Omni-Channel pentru a gestiona mai multe canale moderne de comunicare și a reduce semnificativ costurile de comunicare, în special în cazul apelurilor internaționale.

Un Call Center Omnichannel

Un software Call Center Omnichannel îți oferă posibilitatea să reunești într-un singur ecosistem diferite canale de comunicare, precum: telefon, e-mail, chat și rețele sociale. Acest lucru va eficientiza procesul de interacțiune cu clienții și va reduce volumul de apeluri telefonice, ceea ce va duce la o scădere a costurilor operaționale. Datela oferă o soluție All-in-one , modernă și ușor de utilizat, ce asociază apelurile telefonice cu comunicarea prin e-mail, soluții de voce automatizată ce interacționează în timp real, și, în plus, poate fi integrată ușor cu alte sisteme (ex: CRM, ERP, etc). Per ansamblu, economisești o treime din costurile cu forța de muncă dacă automatizezi departamentul de Customer Care și Call Center.