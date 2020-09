De la animator pentru copii la școală de actorie

Diferitele nevoi de dezvoltare ale oamenilor au dus la creșterea unui segment aparte în mediul de business românesc. Afaceri care oferă cursuri de tot felul. De la învățarea de limbi străine, pian, bune maniere, make-up, hand-made, actorie etc. Totul se învață, iar cei care îmbină pasiunea cu business-ul par să aibă rețeta succesului.

Denisa Dogaru este absolventă a Universității Naţionale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. După anii de facultate a început să facă animație pentru copii, iar mai apoi să predea cursuri de actorie în diverse grădiniţe și after school-uri din Capitală. „După absolvirea facultății am lucrat cam trei ani ca animator pentru copii. În acest timp, am realizat că îmi este ușor să comunic cu copiii și că îmi place să mă joc cu ei. Pe parcurs am simțit nevoia să am un impact mai mare asupra copiilor cu care interacționam și am început să țin și cursuri de actorie pentru copii în after school-uri, grădinițe, școli și tabere. Am simțit nevoia să-mi aprofundez cunoștințele în ceea ce privește lucrul cu copiii, așa că am absolvit și Masteratul de Pedagogie Teatrală, la U.N.A.T.C. În timp am început să înțeleg care sunt nevoile copiilor, ce activități sunt potrivite pentru fiecare categorie de vârstă și am tot căutat noi modalități distractive prin care să-mi ating obiectivele. Pentru mine, facultatea de actorie a fost o oportunitate de a mă cunoaște mai bine, de a-mi crește stima de sine și de a-mi dezvolta abilități, iar cu copiii urmez aceeași direcție. Mă interesează mai mult procesele prin care trec copiii pentru a-și depăși limitele, decât spectacolul de final. Mi-am dat seama că este foarte important ca relaționarea cu cei mici să fie cât mai personală și că am nevoie de un spațiu cât mai mare și mai gol, în care cei mici să creeze spații imaginare”, povestește Denisa. În 2018, tânăra a decis să continue pe cont propriu în aceeași direcție şi şi-a înfiinţat propria şcoală de actorie - „Cursuri de actorie cu Denisa Dogaru”.

„Încurajată insistent de soțul meu, ca să nu zic «împinsă de la spate», m-am hotărât să-mi fac propria firmă și să-mi creez condițiile necesare pentru a face cursurile așa cum simțeam eu. Momentul în care am luat hotărârea a fost și momentul în care s-a închis unul dintre cluburile la care lucram, iar proprietarii mi-au oferit posibilitatea să contactez clienții cu care lucram deja și să îi invit într-un alt spațiu, pe care l-am închiriat cu ora. Inițial am avut 10 copii, în două grupe. În primul an abia îmi acopeream cheltuielile cu spațiul și materialele de lucru. În paralel, lucram și pentru alte firme și așa am reușit să mă susțin. După primul an, am primit multe aprecieri din partea părinților și a copiilor, ei m-au promovat cunoștințelor și rudelor, așa că numărul de clienți s-a dublat numai din recomandări. În al doilea an, am hotărât să închiriez un spațiu pe care să-l folosesc numai eu și soțul meu. Am investit în jur de 2.000 de euro în amenajare, materiale, reclame pe Facebook și platforme cu activități pentru copii. În al doilea an deja aveam 40 de clienți și două colaboratoare”, povesteşte Denisa.

A trebuit să învăț să fac un site, să folosesc o casă de marcat, să calculez impozitele și taxele, ca să știu ce bani am efectiv de investit, a fost nevoie să învăț să mă organizez mai bine și să comunic cu clienții. N-am avut prea multe informații de la început, dar experiența acumulată lucrând pentru alte firme m-a ajutat foarte mult. Am avut ocazia să-mi dau seama ce mi se potrivește și ce nu, din politicile altor firme, iar faptul că sunt pasionată de ceea ce fac a compensat lipsa de experiență în ceea ce privește afacerile.

Există multe forme prin care se poate face teatru cu copiii, dar cred că mai cel mai important este să reușești să stabilești o legătură profundă cu copiii. Nu cred că poți face ceva cu adevărat valoros, dacă nu te adaptezi la individualitățile cu care lucrezi.

Copiii devin mai dezinvolți

În gama largă de activități dedicate dezvoltării sănătoase și armonioase a copilului se regăsesc și cursurile de actorie. Copiii se simt în largul lor într-un mediu informal, cu profesori deschiși și inspiraționali. „Copiii apreciază mult atmosfera de la curs, primele obiective pe care le avem atunci când înființăm o grupă este să îi ajutăm să se conecteze, să se simtă în siguranță și liberi să se exprime, iar ingredientul principal este distracția (m-a ajutat experiența de animator). Am conștientizat că este mult mai ușor să lucrezi cu cei mici atunci când se simt în largul lor și de aceea ne concentrăm mai întâi pe asta. În următoarele etape folosim diferite jocuri de actorie pentru a stimula dezvoltarea de abilități, construim personaje și texte împreună cu ei, iar la final prezentăm un spectacol inedit. Am observat că după câteva luni de curs, majoritatea copiilor sunt mai dezinvolți și au o stimă de sine mai ridicată. Nu știu exact cum se desfășoară cursurile oferite de alte firme, dar cred că numărul mic de copii în grupe, faptul că suntem două coordonatoare la grupe de 4-6 ani și faptul că îi implicăm pe copii în toate etapele de creație a spectacolului, pornind de la ideile lor, sunt niște avantaje. În ceea ce îi privește pe părinți, oferim un feed-back scris personalizat la finalul fiecărui modul, împreună cu poze și filmulețe făcute în timpul cursurilor și ne străduim să le explicăm părinților la fiecare curs ce facem și de ce. Cred că părinții apreciază asta. Pe de altă parte, având o legătură strânsă cu părinții, avem și noi mult mai multe informații despre copii și despre cum percep ei activitatea, ceea ce ne ajută să ne îmbunătățim de la an la an abordarea. Mai mult de jumătate dintre copii vin deja de trei ani la cursurile noastre, avansând de la o grupă de vârstă la alta, ceea ce ne provoacă să ne reinventăm și ne ajută să ne conectăm la un nivel profund”, mai spune Denisa Dogaru.

Transformare cu răbdare

Denisa a povestit una din întâmplările care au făcut-o să-și dea seama că face foarte bine ceea ce face. „În primul an, am avut la grupa de 4-6 ani o fetiță care nu vorbea cu străinii, care avusese o acomodare dificilă la grădiniță și care urma să dea un examen pentru a fi admisă la Colegiul german Goethe. Deși vorbea fluent limba germană, părinții se temeau că nu va putea trece de examen, pentru că nu reușea să vorbească cu persoane necunoscute. În primele ședințe de curs, am făcut tot posibilul să folosesc jocuri la care exprimarea verbală nu era necesară, tocmai pentru a nu pune presiune pe fetiță. Când am observat că se simte destul de în largul ei cu mine și colegii, am început să fac și jocuri în care era necesar să spună fiecare câte un cuvânt și treptat am ajuns și la jocuri unde improvizam împreună povești, fiecare contribuind atât cât simțea că își dorește. După câteva săptămâni, părinții m-au anunțat încântați că a început să vorbească și cu persoane pe care nu le cunoștea. La spectacolul de final a venit să o vadă pe fetiță și educatoarea ei, care m-a felicitat și mi-a spus că n-a văzut-o pe Diana niciodată atât de deschisă și degajată. În anii următori, doamna educatoare a recomandat cursurile mele tuturor copiilor de la clasa dumneaei. Diana s-a dovedit că are chiar talent actoricesc, este un copil extrem de dezinhibat și participă în continuare la cursurile noastre. Fiecare copil care vine la curs are provocările lui și succesele lui, am ales să vorbesc despre Diana pentru că eram la început și aveam mare nevoie de un semn că fac bine ce fac”, mărturisește Denisa Dogaru. Alături de ea lucrează trei colaboratoare la fel de pasionate și bine pregătite: Maria Panainte (actriță și masterand Terapia prin Arta, U.N.A.T.C), Aurora Păunescu (actriță și masterand Studii Literare, Universitatea București) și Andreea Jicman (angajat U.N.A.T.C și doctorand în Teatru și Artele Spectacolului). „Faptul că avem studii diferite și experiențe cu copiii din diferite medii ne ajută să concepem proiecte interesante și inedite. De-a lungul timpului, am făcut cu cei mici scurtmetraje, teatru labirint, ateliere de inventat povești («Cărticica de povești»), spectacole de improvizație și ateliere de conectare părinți-copii. La fiecare proiect pe care l-am propus am primit încurajarea entuziastă a părinților și asta ne-a determinat să tot testăm perspective noi”, mai spune antreprenoarea.

Planuri amânate de pandemie

Începutul de an a fost greoi și pentru business-ul Denisei Dogaru, online-ul dovedindu-se a fi soluția salvatoare. „Pentru că nu știam în ce măsură au fost părinții afectați de pandemie, am ales să oferim cursurile online gratuit, părinții având opțiunea de a face donații dacă doreau. Până la finalul cursului, am constatat că toți părinții achitaseră cursul și majoritatea plătiseră prețul pe care îl achitau și când veneau la sală. M-a emoționat calitatea umană a acestor oameni și simt că s-a format un fel de comunitate de oameni frumoși, în jurul cursurilor de actorie”, povestește ea. Din cauza pandemiei taberele programate pentru această vară au fost anulate, iar antreprenoarea a renunțat momentan la planurile de extindere. „Anul acesta ne propunem să ne menținem numărul de cursanți de anul trecut, urmând ca din 2021 să mergem și în alte zone din București. Momentan avem sala la Palatul Universul, lângă Cișmigiu. Un alt produs pe care îl dezvoltăm este un curs online pentru angajații din corporații, care se axează pe dezvoltarea creativității, conectare și colaborare prin metode teatrale. De asemenea, am conceput un curs online pentru părinți și copii, axat pe satisfacerea nevoilor copiilor prin jocuri. Mai avem în vedere câteva tabere de teatru pentru vară. Să sperăm că în vara viitoare nu vom mai avea niciun fel de restricții”.

La „Cursuri de actorie cu Denisa Dogaru” părinții plătesc între 65 și 80 de lei pe o ședință. Cifra de afaceri în anul 2019 a fost 62.000 lei, iar fondatoarea business-ului speră să rămână aceeași pentru 2020, având în vedere condițiile speciale impuse din cauza pandemiei.