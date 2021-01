Economia mondială se va redresa greu din cauza celui de-al doilea val al pandemiei

Criza economică generată de pandemie a dus la pierderi de venituri și creșterea sărăciei, ceea ce va afecta revenirea financiară, potrivit Raportului de tendinţe şi riscuri pe pieţele financiare al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

"Factorii decidenţi ar putea influenţa obţinerea unor rezultate mai bune printr-un control eficient al pandemiei şi reforme structurale, care să stimuleze productivitatea şi sustenabilitatea mediului înconjurător. Măsurile sugerate le includ pe cele care protejează sănătatea şi educaţia, prioritizează investiţiile în tehnologii, îmbunătăţesc guvernanţa şi cresc transparenţa datoriilor", arată ASF.

Prelungirea restricțiilor din cauza răspândirii virusului SARS-CoV-2, vaccinarea greoaie, falimentele, imposibilitatea guvernelor de a ajuta financiar companiile și prelungirea șomajului tehnic sunt principalele riscuri care afectează economia, potrivit unei analie a Băncii Mondiale.

Soluțiile ar fi investirea în infrastructură, tehnologizarea, reducerea schimbărilor climatice, scăderea corupiei, transparența asupra datoriei.



Raportul privind perspectivele economice globale al Băncii Mondiale arată că economia mondială va crește cu 4% în acest an, sub estimările precedente, din cauza noului val de infectări cu COVID-19. Pentru România creșterea este prevăzută la circa 3,5%, sub cea de 4,45 prevăzută anterior.