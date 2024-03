Va conduce economia SUA creșterea globală în acest an?

Acest lucru a devenit deosebit de evident în 2023, când economii majore precum Japonia și Regatul Unit au intrat în recesiune, Germania a evitat una, iar China s-a confruntat cu obstacole în calea creșterii economice și a zonelor cu datorii mari.

Dar dacă economia SUA poate trage după sine creșterea globală în 2024 depinde de răspunsurile la trei întrebări-cheie. În primul rând, poate economia internă să-și mențină impulsul actual de creștere și să obțină cea mai blândă dintre aterizările slabe? În al doilea rând, poate rămâne rezistentă în fața diviziunilor politice interne și a incertitudinilor geopolitice din întreaga lume? Și, în sfârșit, vor putea investitorii să-și asigure suficientă lichiditate pentru a refinanța datoriile acumulate în perioada ratelor dobânzilor artificial scăzute și a injecțiilor de lichiditate excepțional de mari din partea băncilor centrale?

Pe baza prețurilor actuale de pe piață, investitorii cred că răspunsul la toate cele trei întrebări este un ferm „da!”. În mod similar, mulți economiști sunt optimiști în ceea ce privește economia SUA, deși cu ceva mai puțin entuziasm decât cel manifestat de piețele de capital.

Iar eu mă regăsesc având o viziune mai nuanțată. Luați în considerare cele trei probleme-cheie. Economia SUA deține, fără îndoială, două avantaje semnificative față de alte economii majore: motoarele sale actuale de creștere sunt mai dinamice și a luat măsuri semnificative pentru a stimula și a investi în viitorii factori de creștere. Acest lucru ne ajută să explicăm de ce SUA au depășit așteptările în 2023, PIB-ul crescând cu 4,9% și 3,3% în trimestrul al treilea și, respectiv, al patrulea. În schimb, economiile germană, japoneză și britanică s-au contractat, în timp ce China, confruntându-se cu probleme ciclice, risca să fie atrasă în temuta capcană a veniturilor medii.

Aceste avantaje uriașe diferențiază SUA de alte economii dezvoltate. Mai mult decât atât, avantajele sale comparative vor continua să se consolideze dacă alte țări nu vor trece rapid și decisiv către politici care susțin creșterea și cresc productivitatea.

Dar economia americană se confruntă și cu un puternic vânt din față. SUA au intrat în 2024 cu bilanţuri mai slabe ale gospodăriilor, marcate de economii mai scăzute şi de datorii mai ridicate. Acest lucru reduce eficiența viitoare a cheltuielilor consumatorilor ca motor de creștere directă și indirectă. În plus, odată cu scăderea inflației, există un risc mai mare ca dependența excesivă a Rezervei Federale de datele istorice să conducă la o altă greșeală de politică monetară.

Aceste provocări sunt agravate de incertitudinile interne și geopolitice care nu au fost reflectate în mod adecvat în primele de risc de piață și în evaluările economice. Posibilitatea de escaladare în Orientul Mijlociu este considerabilă, deoarece numărul deja îngrijorător al morților civili și al suferinței umane din Gaza crește și mai mult. Războiul din Ucraina riscă să se încline spre mod care amenință un conflict mai larg în timp. Între timp, tensiunile în curs între China și SUA dau puțin semne de atenuare. Alegerile din acest an din zeci de țări dezvoltate și în curs de dezvoltare adaugă un alt strat de incertitudine, deoarece schimbările politice ar putea declanșa noi șocuri în aprovizionare și înarmare în continuare a comerțului și finanțelor.

A treia problemă este dacă piețele pot naviga în moștenirea de refinanțare a asumării excesive de riscuri alimentate de ani de rate ale dobânzilor artificial scăzute, injecții masive de lichiditate și o interdependență nesănătoasă între Fed și piețele financiare. Sectorul imobiliar comercial, unde aproximativ 1,5 trilioane de dolari în datorii urmează să ajungă la scadență până la sfârșitul anului 2025, este un exemplu excelent. Dar există și alte domenii de îngrijorare, mai ales în sectorul nebancar puțin reglementat și insuficient înțeles.

Este important de menționat că aceste probleme de refinanțare tind să se dezvolte treptat. Acest lucru are atât avantaje, cât și dezavantaje: în timp ce ritmul lent atenuează riscul de contagiune masivă și opriri bruște, erodează și rezistența și agilitatea.

Împreună, toți acești factori provoacă automatismul prognozei consensuale privind o aterizare foarte ușoară pentru economia SUA și capacitatea acesteia de a impulsiona creșterea globală. Într-adevăr, privind spre restul anului, aș considera probabilitatea unei aterizări soft la 55%. Există, de asemenea, o probabilitate de 30% ca SUA să alunece într-o recesiune și o șansă de 15% ca inovațiile continue în transformarea tehnologică – în special în inteligența artificială generativă, științele vieții și tehnologiile ecologice – să conducă la surpriză pozitivă.

În timp ce consensul a intrat în 2024 cu o viziune mult mai optimistă decât acum un an, el trebuie să fie mai nuanțat decât ceea ce se reflectă în prezent în prețurile pieței și previziunile economice. Gândiți-vă la o perspectivă „da, dar”, care cere să acordați atenție în timp util celor două „cozi” ale distribuției rezultatelor potențiale.

Autorul:

Mohamed A. El-Erian, președinte al Colegiului Queens de la Universitatea din Cambridge, este profesor la Wharton School a Universității din Pennsylvania și autorul cărții TheOnly Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (Random House, 2016) și co-autor (cu Gordon Brown, Michael Spence și Reid Lidow) al lui Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (Simon) & Schuster, 2023).

Traducere, adaptare, editare: Daniel Apostol, Club Economic

