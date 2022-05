Oportunitățile pe care criza actuală ni le aduce pot să ne ajute să devenim independenți din punct de vedere energetic, în foarte scurt timp. În cadrul Conferinţei Naţionale „Energia regenerabilă, soluţia antisărăcie şi şansa pentru independenţă”, organizată, ieri, de Antena 3, alături de cotidianul național Jurnalul, specialiștii prezenți au arătat de ce România este pregătită să-și îndeplinească obiectivele în domeniul energiei regenerabile și să accelereze ritmul independenței energetice. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „România Inteligentă”. Au participat reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României, organizații și asociații din domeniul energiei regenerabile și mediu, companii reprezentative. România are mari șanse de îmbogățire din energia regenerabilă.

Cum ar fi să avem, fiecare dintre noi, propria sursă de energie? Este o întrebare pe care o regăsim din ce în ce mai des, atât la oamenii obișnuiți, cât și în cazul companiilor care vor să-și scadă costurile și să-și crească producția. România s-ar putea îmbogăți din energie alternativă, iar Guvernul a deschis deja mai multe call-uri de proiecte pentru investiții în producerea de energie regenerabilă. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat, în cadrul conferinței, care este actualul plan național pentru cucerirea independenței energetice și ce proiecte pot fi accesate de cei care vor să devină jucători pe această piață a energiei regenerable, prin finanțări din bani europeni. „România și-a asumat un obiectiv foarte clar: independența energetică. Am schimbat paradigma de la asigurarea securității în aprovizionare cu obiectivul independenței energetice și putem face acest lucru. Unul dintre obiectivele Repower Eu este să crească producția de energie regenerabilă până la peste 40%, iar prin PNRR ne-am asumat o primă țintă de 30,7%, apoi am revizuit-o la 34%. Putem crește, ulterior, această țintă, la peste 34%”, a explicat ministrul, care a enumerat call-urile de proiecte ce vor primi finanțare prin PNRR, în perioada următoare. „Încurajăm și industria să producă energie regenerabilă pentru autoconsum. Atunci când energia regenerabilă se va resimți în mixul de consum al unor întreprinderi, vom avea scăderea costurilor, o creștere a competitivității acelor companii și o scădere a presiunii pe sistemul național. Lansăm call-uri de proiecte și pentru producătorii de energie regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, pentru a crește producția. Avem o capacitate instalată pentru 24%, producem 15% în acest moment, dar România are acum circa 60% energie produsă fără emisie de carbon”, a mai explicat Virgil Popescu, subliniind că țara noastră stă foarte bine din acest punct de vedere, mai ales după ce s-a renunțat la cărbune, trecându-se la instalațiile pe gaze, care produc mai puțin CO2.

Marii producători vin în România

Începând cu anul viitor se va putea finanța energia regenerabilă, printr-o modificare legislativă recentă, privind contractele de diferență. Adrian Borotea, din partea Asociației Producătorilor de Energie Eoliană din România și a CEZ România (compania care a construit cel mai mare parc eolian din țara noastră), a explicat că legislația europeană este foarte favorabilă pentru producerea energiei regenerabile. „Mă bucur că aceste ținte europene au fost transpuse și în România, unde există un potențial natural extraordinar, pe care trebuie să-l exploatăm eficient. Avem și investitori. Numărul de membri ai asociației a crescut cu 50% de la începutul acestui an. Am avut mari investitori din Singapore, din Asia, din America, din Europa, care vor să investească în România. Țintele pe care și le-a propus țara noastră sunt foarte ușor de atins și chiar de a fi depășite, în timpul cel mai scurt”, a explicat Adrian Borotea.

Evoluție spectaculoasă a prosumatorilor

Din partea ANRE, Dumitru Chiriță, a explicat ce trebuie să facă acum Guvernul și Parlamentul, pentru a asigura creșterea capacității de stocare a energiei produse din surse regenerabile. „Promovarea resurselor regenerabile trebuie să se facă împreună cu stocarea. Toate proiectele care vor avea finanțare din fonduri nerambursabile ar trebui să fie aprobate doar dacă au prevăzută și stocarea. Am evaluat nevoia de stocare pentru țintele asumate de România la circa 3.000 MW. Poate fi făcută stocarea și în baraje și în lacuri de acumulare. Fără această stocare, echilibrarea sistemului este imposibilă sau greu de realizat. Anul acesta a fost unul bun pentru cei care au vrut să investească în energie regenerabilă și sunt deja în faza de a realiza aceste investiții pentru mai mult de 1.000 MW”, a explicat reprezentantul ANRE, care a mai spus că participarea la piața de echilibrare a sistemului ar trebui să fie încurajată și să devină o afacere în sine. Acesta a mai spus că se observă, în ultimul an, o evoluție spectaculoasă în zona prosumatorilor (persoane fizice sau juridice care produc energie din surse regenerabile, atât pentru consumul propriu, cât și pentru a o putea vinde, în rețeaua națională). „Dacă în 2019 aveam doar 300 de prosumatori, astăzi avem peste 14.000 care însumează o putere instalată de aproape 100 MW, iar până în 2030 am putea ajunge la o putere instalată de peste 700-800 MW”, a mai spus reprezentantul ANRE, subliniind că se lucrează intens la facilitarea racordării prosumatorilor la rețeaua națională. Dumitru Chiriță a atras atenția asupra faptului că România ar trebuie să-și dezvolte cât mai mult și capacitatea de producție de panouri solare și de echipamente, de capacități de stocare și a celulelor de baterii de stocare.

Va fi nevoie de 54.000 de specialiști

Mihai Bălan, director executiv al Asociației Române a Industriei Fotovoltaice din România (RPIA), a amintit că în următorii ani va deveni obligatorie instalarea panourilor fotovoltaice pe toate clădirile, iar investițiile ar trebui să vizeze atât producerea de echipamente necesare în această industrie, în Europa, dar și formarea profesională. Acesta a mai explicat că deja sunt prevăzute trei fabrici de panouri fotovoltaice în România și se caută finanțare pentru construirea lor. „Aceste noi capacități trebuie să fie dezvoltate la nivel european. Trebuie să aducem înapoi către Europa capacitățile de producere a energiei. Cu reprezentanții industriei fotovoltaice la nivel european căutăm soluții”, a explicat reprezentantul RPIA. „Pentru fiecare milion de euro investit în energie solară sunt create 10 noi locuri de muncă, iar România reprezintă a șasea piață la nivel european, cu aproximativ 54.000 de locuri de muncă necesare până în 2025 în acest sector. Poate fi o veste încurajatoare, dar pentru noi este și îngrijorătoare”, a mai spus acesta, arătând că este greu să se formeze atât de mulți specialiști, într-un timp atât de scurt.

Suntem într-o campanie agresivă de a produce cât mai multă energie regenerabilă. Suntem interesați să deschidem și call-uri de proiecte pentru energie regenerabilă în Marea Neagră. Ne dorim să începem cu un proiect-pilot, la sfârșitul anului viitor, pentru 300 MW.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu

Avem prevăzută în PNRR o schemă de ajutor de stat prin care putem finanța fabrici de celule și panouri fotovoltaice și baterii pentru stocare.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu

600 de milioane de euro se vor aloca din Fondul de Modernizare pentru a încuraja montarea de panouri fotovoltaice, atât pentru persoanele fizice, cât și juridice. Vor fi call-uri de proiecte separat pentru primării, astfel încât să-și crească procentul de autoconsum.

Sunt în proiect ferme eoliene offshore. Legea offshore pentru energia eoliană din Marea Neagră se va finaliza până la finalul acestui an. Turbinele eoliene flotante (care vor pluti pe mare) vor produce foarte multă energie regenerabilă. România se pregătește să investească în sisteme care să transfere, apoi, energia produsă în Dobrogea și în Marea Neagră către nord-vestul țării. Ministrul Virgil Popescu a mai explicat că România se bazează inclusiv pe energia nucleară, ca energie verde, iar la Doicești va fi amplasat primul reactor nuclear modular, în curând.

Doar terenurile nefertile se vor folosi pentru energie

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a menționat, în cadrul conferinței, că nu este o problemă reală aceea a pierderii terenurilor fertile pentru instalarea fermelor fotovoltaice. Legea Funciară se va modifica, pentru facilitarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor nefertile, care să aibă ca destinație producerea energiei eoliene și fotovoltaice. „Nu pot susține scoaterea terenurilor productive din circuitul agricol, dar atunci când vorbim despre terenuri care nu mai pot fi aduse în circuitul agricol, sunt susținătorul unor investiții care să aducă plusvaloare”, a explicat Chesnoiu, subliniind că împreună cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, a stabilit un mecanism care să poată finanța fermierii pentru astfel de investiții, dar numai astfel încât să nu se pună în pericol siguranța alimentară, ci doar prin utilizarea terenurilor neproductive pentru agricultură.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹