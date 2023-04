Eugen Tomac: Ursula von der Leyen spune că România trebuie să intre în Schengen în 2023

„Ursula von der Leyen: România trebuie să intre în Schengen cât mai curând posibil anul acesta. Imediat după refuzul Austriei de a vota pentru accesul României în Schengen, i-am transmis Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care solicit cu fermitate sancționarea acestui abuz de drept. În scrisoarea de răspuns pe care am primit-o astăzi (luni - n.r.), președinta von der Leyen îmi dă dreptate și subliniază corectitudinea tuturor argumentelor pe care le-am invocat. Prin urmare, Ursula von der Leyen cere Consiliului să ia o decizie , astfel încât România și Bulgaria să devină parte a spațiului Schengen”, scrie pe Facebook Eugen Tomac, lider PMP. ât>

El apreciază că răspunsul președintei Comisiei Europene este extrem de important pentru țara noastră și foarte util în contextul procesului pe care l-a inițiat la Curtea de Justiție a UE.

„Votul din 8 decembrie este profund nedrept, iar această injustiție făcută României trebuie corectată. Altfel, creează un precedent foarte periculos. Eu sunt hotărât să continui campania pe care am inițiat-o, , până când țării noastre i se va face dreptate. Dacă și tu vrei ca România să fie parte a spațiului Schengen, intră pe romaniainschengen.ro și semnează petiția”, încheie Tomac. ă>

Europarlamentarul Eugen Tomac a deschis, la începutul lunii februarie, o acțiune împotriva Consiliului UE la Curtea de Justiție a UE și cere anularea deciziei Consiliului JAI din 8 decembrie și recunoașterea dreptului României de a fi în Schengen.

„Pentru că suntem toţi cetăţeni europeni cu drepturi egale; pentru că niciun stat nu are dreptul să sfideze Tratatele UE; pentru că nimeni nu are dreptul să refuze un drept câştigat de peste 20 de milioane de cetăţeni europeni; pentru că este obligația noastră să luptăm pentru Dreptate, Demnitate şi Libertate; pentru că România merită în Schengen; am deschis astăzi (luni - n.r.) o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat Eugen Tomac.