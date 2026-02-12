FACIAS apără în instanță drepturile a 4,9 milioane de pensionari care au rămas cu pensiile înghețate

În cererea prealabilă transmisă autorităților, FACIAS atrage atenția că indexarea pensiilor nu reprezintă un act de generozitate al guvernanților, ci o obligație legală asumată. Conform art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, cităm: „valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică”.

Așadar, textul de lege este clar, imperativ și lipsit de echivoc. Indexarea punctului de referință al pensiei nu este o măsură opțională. Cu toate acestea, statul român a decis menținerea punctului de referință la valoarea de 81 de lei și pentru anul 2026, blocând veniturile pensionarilor la nivelul anului 2024.

Această măsură de austeritate privează 4,9 milioane de pensionari români de majorarea legală a veniturilor și generează pierderi semnificative pentru o categorie largă și vulnerabilă de cetățeni, într-un context economic marcat de inflație ridicată. FACIAS reamintește că aproape un milion de seniori din România supraviețuiesc cu o pensie minimă de doar 1.281 de lei pe lună.

Dreptul la pensie este un drept garantat de Constituția României, iar indexarea acestuia cu valoarea inflației este soluția prin care statul încearcă să păstreze un raport echilibrat între creșterea prețurilor și nivelul pensiilor din România. Statul are obligația legală să asigure o pensie care să țină pasul cu prețurile și cu realitatea economică. Refuzul autorităților de a indexa pensiile reprezintă o încălcare directă a obligației statului de a lua măsuri de protecție socială raportate la schimbările economice reale.

Dacă în termen de 30 de zile instituțiile vizate nu vor da curs solicitării, FACIAS va acționa în instanță Guvernul României și Casa Națională de Pensii Publice pentru a solicita obligarea acestora la majorarea pensiilor românilor conform prevederilor legale.