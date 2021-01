Facturile la energie îi curentează mai tare pe estici

Energia electrică pare ieftină comparativ cu alte țări UE, dar în raport cu veniturile populației, reprezintă un lux. Românul cel mai prost plătit poate cumpăra mai puţin de jumătate din cantitatea de electricitate pe care și-o permite omologul său francez, de trei ori mai puțin decât cel din Luxemburg și cu o idee mai mult decât cel bulgar. Aceasta, după ce la noi salariul minim a urcat puternic în ultimii ani. Occidentalii au bani pentru minimum 4.500 kWh pe lună, în timp ce esticii nici nu pot visa la acest prag.

O comparație între țările din Europa Centrală și de Est și trei state dezvoltate ale Uniunii Europene, după cantitatea de energie pe care o pot cumpăra angajații cu venituri mici, ne arată că ţările din Europa Centrală şi de Est sunt dezavantajate din acest punct de vedere. Toate cele trei state occidentale sunt mai bine poziționate decât toate cele cinci țări din regiune. Aceasta, în condițiile în care vesticii au prețuri mai mari decât esticii, dar și salarii minime considerabil mai ridicate.

Electricitatea costă, în România, 14,59 euro suta de kilowați oră pentru consumatorii casnici, potrivit celor mai recente date Eurostat, aferente sfârșitului primei jumătăți a anului trecut. Tot la finele primului semestru din 2020, salariul minim brut din țara noastră se cifra la 461 euro, după cum informează oficiul de statistică al UE. Astfel, cel mai prost plătit dintre angajații români ar putea să achiziționeze, cheltuindu-și retribuția pe o lună, 3.160 kWh.

Nemţii, de 3,5 ori mai multă energie decât românii

În Germania, salariul minim este de 1.584 de euro, dar și energia electrică se arată foarte scumpă, costând 30,43 euro/100 kWh. Acest preț, cel mai mare din UE, este dublu comparativ celui din România. Dar nemții au un salariu minim de aproape 3,5 ori mai mare decât noi. Salariul minim din Germania ajunge pentru a achiziționa 5.205 kWh, de 1,6 ori mai mult față de România.

Francezii, de 2,5 ori mai mult

Salariul minim din Franța se ridică la 1.539 de euro, de peste 3 ori mai mare decât cel din România. În schimb, prețul energiei electrice este de numai 1,3 ori mai mare, atingând 18,99euro/100 kWh. Astfel, lucrătorul francez cel mai prost plătit poate să cumpere, cu salariul lunar, 8.104 kWh, de peste 2,5 ori mai mult decât cel român.

Spaniolii, de 1,6 mai mult

Spaniolii au un salariu minim de 1.108 euro și plătesc 22,39 euro pe suta de kilowați/oră, astfel că își permit să achiziționeze 4.949kWh, ceea ce înseamnă de aproape 1,6 ori mai mult decât românii. În toate cele trei țări occidentale analizate, cea mai proastă leafă este suficientă pentru a cumpăra peste 4.500 kWh.

Maghiarii, favorizații Estului

În schimb, niciuna dintre cele cinci țări din regiune luate în calcul nu depășește pragul acesta. În Europa Centrală și de Est, Ungaria stă cel mai bine. Maghiarii aveau, la jumătatea lui 2020, un salari minim de 451 de euro, cu 10 euro mai mic decât noi. În schimb, energia lor costă 10,31 euro/kWh, mai puțin cu peste 4 eurocenți pe kilowatt oră. Salariul minim din Ungaria ajunge pentru 4.374 kWh, cu 1.214 kWh mai mult decât în România.

Polonezii ne depăşesc cu 792 kWh

Polonezii au un preț al energiei electrice de 14,75 euro/ 100 kWh, apropiat de al nostru, dar în același timp câștigă lunar minimum 583 de euro, cu 122 de euro în plus față de români. Cel mai prost plătit angajat din Polonia își permite 3.952 kWh pe lună, cu 792 kWh pe lună mai mult decât cel mai prost plătit lucrător român.

Bulgarii, la concurenţă cu românii

Bulgarii cu salariu minim pot achiziționa într-o lună minimum 3.129 kWh, cu doar 31 kWh mai puțin decât românii, în condițiile în care ei au un salariu minim, dar și un preț al electricității la 70% față de noi.





229 de euro a fost creșterea salariului minim brut din România în perioada iunie 2016-iunie 2020, astfel că am depășit Ungaria, care a avut o majorare de numai 100 de euro

Cea mai ieftină electricitate din UE, raportată la puterea de cumpărare, este în Luxemburg, unde 100 kWh costă 19,86 euro, iar salariul minim este de 2.142 de euro, fiind suficient pentru a achiziționa 10.785 kWh, de peste 3 ori mai mult decât în România.

Sărăcia – floare rară în Cehia, omniprezentă la noi

Dintre țările analizate, Cehia pare cea mai dezavantajată, pentru că are un preț al energiei electrice comparabil cu al statelor vestice (18,41 euro/ 100 kWh, apropiat de nivelul Franței), dar un salariu minim destul de modest (546 de euro, sub cel al Poloniei). Cel mai prost plătit ceh poate cumpăra într-o lună numai 2.966 kWh, cu 194 kWh mai puțin decât românul cu salariul minim. În Cehia însă, angajații prost plătiți reprezintă practic o raritate. Conform datelor Eurostat, Cehia are cea mică rată a sărăciei din UE, de 9,6%, acesta fiind procentul de populație care câștigă mai puțin de 60% din venitul median pe țară (venitul de la mijlocul clasamentului cetățenilor). Niciun alt stat membru nu se situează sub 12%, iar media spațiului comunitar este de 16,8%. România are cea mai severă rată a sărăciei din UE, de 23,5%, dublă față de Cehia.







Câți kWh se puteau cumpăra cu salariul minim brut la sfârşitul primului semestru al anului 2019

Țara Prețul energiei (euro/ 100 kWh) Salariul minim (euro) Cantitate cumpărată (kWh) Franța 18,99 1.539 8.104 Germania 30,43 1.584 5.205 Spania 22,39 1.108 4.949 Ungaria 10,31 451 4.374 Polonia 14,75 583 3.952 România 14,59 461 3.160 Bulgaria 9,97 312 3.129 Cehia 18,41 546 2.966

Sursa: Eurostat