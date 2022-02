Fără schema Ponzi, firmele de asigurări sunt nemulțumite de profitul din polițele RCA

Toate scandalurile de până acum, legate de polițele RCA și falimentele răsunătoare din acest segment de piață, au ca element comun profiturile foarte mari și creșterea unor companii pe baza unei scheme Ponzi din acest domeniu. Dovada ineficienței acestei piețe în afara schemei Ponzi este chiar retragerea unor firme din acest domeniu și problemele care au apărut acum, la jumătate de an după ce firmele au preluat 40% din piața lăsată liberă de compania City Insurance, în urma falimentului. Dar istoria polițelor RCA mai arată că statul este principalul susținător al acestor scheme financiare. Cea mai recentă dovadă a acestui sprijin acordat de stat companiilor care se joacă de-a polița RCA pe piața din România este chiar faptul că toate firmele au exact aceleași politici financiare și aproximativ aceleași creșteri nejustificate ale costurilor, dar Consiliul Concurenței nu observă constituirea lor în cartel.

În 2020, chiar Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a recunoscut mecanismul de tip schemă Ponzi pe care se baza compania de asigurări City Insurance pentru vânzarea polițelor RCA cu valoare foarte mică, dar care aduceau beneficii prin neplata sau întârzierea foarte mare a plăților către păgubiți. Mecanismul se baza pe atragerea unui număr cât mai mare de clienți din piață, cu prețuri de dumping, din care asigurătorii să poată încasa banii plătiți de șoferii români, dar să reducă foarte mult plățile pentru despăgubiri, riscând chiar plata unor amenzi foarte mari, dar care erau acoperite din câștigurile mult mai mari. După ce transportatorii au arătat cum funcționează acest mecanism, statul a recunoscut public faptului că firmele de asigurări din România care vând polițe RCA nu se bazau pe principiile specifice pieței asigurărilor, ci pe principiul pe care a funcționat escrocheria CARITAS, având la bază o schemă Ponzi - o formă de fraudă care a adus prejudicii importante sistemelor financiare în întreaga lume, definită ca un mecanism care poate menține iluzia unei afaceri durabile, atât timp cât noii investitori contribuie cu bani și majoritatea investitorilor nu solicită rambursare completă, având încredere în activele inexistente pe care se presupune că le dețin.

Afacerea devine păguboasă, după plata despăgubirilor

Iată că fără schema Ponzi, asigurătorii din România spun acum că nu au bani pentru plata daunelor, dacă le scad încasările, deși prețul polițelor RCA a explodat imediat după falimentul City Insurance, dublându-se sau chiar triplându-se într-o singură lună. Prețurile continuă să crească, numărul plângerilor păgubiților nu s-a diminuat, față de aceeași perioadă a anului 2020, când erau peste 5.000 doar pentru compania City Insurance, dar firmele de asigurări deja sunt în dificultate, după ce au preluat 40% din piață și trebuie să plătească despăgubiri. Falimentul City Insurance nici măcar nu a fost primul, ci a urmat după alte două scandaluri la fel de mari, respectiv Astra și Carpatica. Acum, ceilalți jucători din piață și-au împărțit 40% din Primele Brute Subscrise (PBS) pe RCA, iar circa două milioane de șoferi cărora deja le-a expirat asigurarea de la falimentul City trebuie să-și aleagă o nouă companie pentru a cumpăra polițe mult mai scumpe decât anul trecut. Societățile mari, precum Groupama sau Allianz Țiriac, au înregistrat deja creșteri de vânzări, dar și creșteri de plăți pentru daune. În această situație, cele mai dezavantajate sunt companiile mici, care astfel sunt obligate să-și crească implicit capitalul, iar acumularea de cotă de piață devine pentru acestea o problemă.

Primele semne de retragere din piața RCA

Compania austriacă Grawe, de exemplu, a ajuns să dețină aproape 10% din totalul vânzărilor prin brokeri, chiar și fără a avea prea multă experiență pe piața RCA, deci și o capacitate redusă de a gestiona volume mari de daune, însă compania dă înapoi, pentru că dincolo de încasările mari, pagubele sunt și mai mari, după plata daunelor către păgubiți. Astfel, Grawe ar trebui să-și asigure o majorare de capital de 30 de milioane de lei, pentru a garanta plata daunelor viitoare, iar tariful mult mai mic practicat de această societate de asigurări în comparație cu ceilalți jucători de pe piață, mai ales pentru categoria camioane peste 16 tone, a creat deja pagube companiei. Astfel de probleme au mai multe companii, riscând falimentul dacă nu pot aduce capital. Cele mai multe încep să se retragă din această piață, nefiind o afacere rentabilă, ci mai degrabă una păguboasă, în lipsa câștigurilor pe care le aducea schema Ponzi. Unul dintre primele exemple de renunțare la segmentul asigurărilor RCA este Uniqa, în timp ce companiile mari precum Groupama și Allianz păstrează prețuri ridicate, pentru a-și selecta clienții și a deține un segment mic din această piață, așa cum proceda și înainte de falimentul City.

Noi acuzații de formare a unui cartel

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a fost prima asociație patronală care a arătat către ce se îndreaptă piața de asigurări, încă de acum trei ani, iar tot ce a explicat COTAR de-a lungul timpului s-a confirmat, inclusiv falimentul City Insurance. Acum, COTAR trage din nou un semnal de alarmă, arătând că firmele de asigurări au format un cartel pe care statul nu-l vede. „Dacă polița costă 2.000 de lei pe un an, oferta pentru RCA la șase luni este 1.800 de lei, iar dacă polița costă 1.150 de lei pe an, oferta la șase luni e de 850 de lei. În plus, companiile nu vor să-și mărească acum capitalul și vor să se recapitalizeze tot pe banii noștri, cum au făcut în 2015. Dar ce face Consiliul Concurenței? Chiar nu vede nimeni că vorbim despre constituirea unui cartel? Toate companiile au crescut nejustificat prețurile și ne obligă să cumpărăm doar polițe RCA pe un an, prin ofertele pe care le fac toți la fel. Între timp, ei oricum și-au dublat profiturile, dar se vor retrage cei care au vrut doar să aibă beneficii în această perioadă, pentru a scăpa de plățile despăgubirilor care vor veni. Altă explicație halucinantă pe care o dau firmele de asigurări e pentru creșterea valorii polițelor RCA, pe care o justifică prin creșterea prețurilor la energie, ceea ce e aberant și statul ar fi trebuit să intervină deja, pentru a stopa acest abuz al companiilor de asigurări, total nejustificat”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR. Asociația patronală anunță și un viitor blocaj cauzat de companiile de asigurări. „Alături de energie electrică și gaze naturale, în «țara nimănui» a apărut un nou produs de lux, numit RCA. COTAR atrage atenția asupra a trei situații aberante care au loc în piața RCA din România, de câteva luni: Creșterea prețului RCA cu peste 250% în ultimele luni; Aberația modului de calcul al prețului RCA - polița valabilă pe 6 luni mai scumpă decât polița pe 12 luni, la aceeași companie de asigurări; daunele RCA achitate de majoritatea firmelor de asigurări exact pe modelul City Insurance - doar 30% din valoarea despăgubirii, deloc sau cu întârziere”, explică membrii COTAR. Aceștia se pregătesc să organizeze proteste, dacă statul nu va opri abuzurile de pe piața asigurărilor RCA.

„Asistăm la o creștere uriașă și nejustificată a prețului RCA, iar pe de altă parte, la o conduită din ce în ce mai inacceptabilă din partea companiilor de asigurări, atunci când acestea trebuie să plătească despăgubirile.

Vasile Ștefănescu, președinte COTAR