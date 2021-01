Furnizorii, obligaţi să prezinte clientului cea mai bună ofertă

Legea energiei se va modifica în această săptămână, iar furnizorii mari vor trimite cele mai bune oferte concurențiale clienților, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu (foto), la un post TV, în contextul scandalului izbucnit pe marginea liberalizării pieţei de energie pentru consumatorii casnici.

„Nu pun şase milioane de oameni pe drumuri să-și schimbe contractele într-o lună, două sau într-un anumit termen, ci oblig furnizorii să ofere cele mai bune prețuri la energie, în așa fel încât consumatorul să beneficieze de cea mai bună ofertă”. El a precizat că furnizorul trebuie să fie obligat să-i propună clientului cea mai bună ofertă, nu să caute acesta oferta.

„Furnizorul trebuie să spună: dacă vrei să rămâi la mine, ai oferta asta, dacă nu vrei să rămâi, poți pleca. Dacă nu te muți între timp, îți rămâne această ofertă. Așa trebuie făcut, nu să mă duc eu să caut, eu să am timp să caut, dar până găsesc, să am cea mai bună ofertă a furnizorului meu, nu pe cea mai scumpă. Acesta este principiul asupra căruia am căzut de acord cu ANRE și Consiliul Concurenței, principiul este concurențial, să existe prețul comercial cel mai bun la furnizorul cu care am deja contract pe o perioadă de timp. În acest timp, de 6 luni să spunem, furnizorul meu trebuie să mă informeze de toate ofertele sale, dar și ceilalți pot veni către mine cu ofertele lor. Eu pot rămâne sau pot pleca”, a mai explicat ministrul Energiei.

E vorba de gândire, de concepția de la început a acestui market design. Noi acum creăm o piață concurențială, o gândim. Păi, dacă o gândim și-i facem un market design, atunci pornim de la premisa că avem în centrul acestei piețe clientul, nu furnizorul.

Virgil Popescu, ministrul Energiei