Statul vrea să angajeze 100 de manageri privați

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și Secretariatul General al Guvernului au pregătit un proiect de ordonanță de urgență prin care se va introduce și Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A.-A.P.P.S.) în prevederile guvernanței corporative. În prezent, componența consiliului de administrație al RA-APPS este următoarea:

- preşedinte - directorul general;

- 2 reprezentanţi din partea Secretariatului General al Guvernului;

- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;

- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice.

Odată cu schimbarea regulilor, acest posturi vor fi scoase la concurs în baza unor criterii clare de selectare formulate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

O altă modificare propune ca și cerința referitoare la verificarea suplimentară de securitate prevăzută pentru selecția membrilor consiliilor de administrație din domeniul industriei de apărare și securitate națională să se aplice și pentru RA-APPS.

Ministerul Economiei caută 100 de manageri privați

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Mediului de Afaceri a scos la licitație în SICAP un contract de 558.000 de lei pentru selectarea unui recrutor care să aleagă membri ai consiliilor de administrație și/sau ai consiliilor de supraveghere pentru unele de companii din subordine. Este vorba despre 26 de companii și 103 noi administratori. Pe această listă se regăsesc inclusiv toate companiile din industria de apărare. Recrutorul va trebuie să aibă gata toată procedura de selecție a noilor administratori până la sfârșitul acestui an, iar ofertele pentru selectarea lui se vor deschide pe data de 8 iulie. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Mediului de Afaceri este ministerul cu cele mai multe companii în subordine.

TAROM, singura reușită bifată de Ministerul Transporturilor

Și la Ministerul Transporturilor se vorbește de ceva timp de selectarea unor administratori privați la companiile din subordinea sa, mai ales că aici regăsim multe societăți cu probleme financiare, dar va mai dura mult timp până când companiile din subordine vor avea administratori aleși pe bază de concurs. Vorbim aici, în principal, despre companiile feroviare, dar și despre TAROM. Compania aviatică a încheiat anul 2022 cu pierderi de peste 247 de milioane de lei, iar pentru anul trecut estima pierderi de 62 de milioane de lei. Compania are de la mijlocul lunii iunie desemnat în nou Consiliul de Administrație selectat în baza ordonanței corporative. De precizat însă că din cei șapte membri ai Consiliului de Administrație, șase sunt aceiași care au ocupat aceste funcții începând cu anul 2022 beneficiind de mandate provizorii. Pe pierderi sunt și companiile feroviare de stat. De exemplu, CFR Călători estimează pentru acest an pierderi de peste un miliard de lei, de circa cinci ori mai mari decât cele din 2023. În ceea ce privește administratorul infrastructurii feroviare, compania CFR SA, ar putea încheia în acest an cu pierderi de peste 598 de milioane de lei, similare cu cele din 2023. Nici CFR Marfă nu scapă de datorii anul acesta, dar ele sunt mult mai mici în comparațiile cu ale celorlalte companii feroviare de stat. Ele sunt estimate în 2024 la suma de 22 de milioane de lei, în condițiile în care din anii precedenți compania trage după ea pierderi de peste 230 de milioane de lei. O altă mare companie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor este Metrorex, societatea care administrează metroul bucureștean. Ea estimează pentru acest an pierderi de 352 de milioane de lei.

Ministerul Energiei stă cel mai bine

La acest capitol, cel mai bine stă Ministerul Energiei. El a lansat anul acesta patru proceduri de selecție pentru membrii Consiliilor de Administrație la companiile Electrocentrale Craiova, Midia Green Energy, Complexul Energetic Valea Jiului și Electrocentrale București. Ele se adaugă altor nouă proceduri lansate de minister anul trecut, aici fiind inclusă și selectarea membrilor Consiliilor de Supraveghere în anumite companii. Pe această listă figurează companiile Nuclearelectrica, Romgaz, Electrocentrale Grup, Societatea de Administrație a Participațiilor în Energie, Conpet, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară, Oil Terminal Constanța, Complexul Energetic Oltenia și Hidroelectrica. La această ultimă companie procesul a și fost finalizat, fiind numită deja în funcție noua conducere.