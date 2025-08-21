Guvernul a aprobat noul proiect al pensiilor private din Pilonul II: până la 30% retragere imediată și restul în rate pe opt ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   14:45
Românii care au contribuit la Pilonul II de pensii private vor putea retrage până la 30% din suma acumulată la începutul perioadei de plată, iar restul banilor vor fi încasați eșalonat pe o durată de opt ani. Proiectul de lege aprobat de Guvern aliniează România la standardele OCDE și europene, oferind garanția sumelor și dreptul la moștenire.

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modalitatea de plată a pensiilor private din Pilonul II, iar măsura va fi extinsă și la Pilonul III. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Ștefan Daniel Armeanu, a precizat că noile reguli respectă atât recomandările OCDE, cât și bunele practici europene.

„Este un proiect care îndeplinește un obiectiv strategic al României – aderarea la OCDE. Sistemul nostru de pensii private este sustenabil, bine supravegheat și reglementat, iar această lege de plată a fost o recomandare prioritară”, a declarat Armeanu după ședința de Guvern.

Modificări importante: retragere mai mare, perioadă mai scurtă

În urma discuțiilor din Guvern, valoarea sumei care poate fi retrasă inițial a fost majorată de la 25% la 30%, iar perioada de eșalonare a fost redusă de la 10 ani la 8 ani. Totuși, beneficiarii pot opta pentru o perioadă mai lungă, dacă doresc, potrivit Antena 3 CNN.

„Au avut loc 2 modificări: valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea să o retragă la începutul perioade de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a declarat vicepreședintele ASF.

În privința cazurilor de boală gravă, ASF nu a acceptat varianta retragerii integrale, invocând dificultatea de a crea norme unitare, întrucât „situațiile de sănătate variază foarte mult”.

Ce taxe și comisioane se aplică

Potrivit ASF, taxarea depinde de modalitatea de plată:

În plus, există un singur comision, de 0,05% lunar, aplicat la activul net, fără costuri suplimentare la transfer.

Garanția sumelor și dreptul la moștenire

ASF a subliniat că, asemenea Pilonului II, și fondurile de plată garantează valoarea activului inițial și dreptul la moștenire.

„Până la aprobarea finală a legii, cei care îndeplinesc condițiile pot retrage integral banii acumulați”, a precizat Armeanu.

Daniel Armeanu a explicat de ce nu au fost introduse prevederi prin care, în caz de boală gravă, un beneficiar să își poată retrage toată suma de bani atunci când îndeplinește condițiile.

„Am considerat că acest aspect este destul de greu de pus în practică, de concretizat prin norme, pentru că situațiile de acest gen variază din punct de vedere al sanătății sau al cazurilor respective”, a declarat acesta.
 

