Se construiește hidrogenul verde fără clienți: cine riscă milioane într-o piață care nu există încă

Hidrogenul verde prinde contur în România

Industria hidrogenului verde din România începe să iasă din zona strategiilor și a declarațiilor de intenție. Deși finanțările europene sunt disponibile, doar câțiva actori au trecut efectiv la construcție. OMV Petrom, Elektra Invest, Cluj-Napoca și Delgaz Grid sunt, în acest moment, pionierii unei piețe încă inexistente comercial, asumând riscuri majore într-un sector aflat la început de drum.

Investiții înainte de cerere: începutul timid al pieței de hidrogen

Ani la rând, hidrogenul verde a fost prezent în România mai ales în documente strategice, conferințe și planuri de tranziție energetică. Abia în ultimii ani au apărut primele proiecte concrete, susținute de finanțări consistente din partea Uniunii Europene.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România beneficiază de 86,5 milioane de euro pentru instalarea a 100 MW de electrolizoare, precum și de aproape 140 de milioane de euro pentru dezvoltarea centrului național de cercetare Ro-HydroHub. Cu toate acestea, numărul proiectelor mature rămâne extrem de redus.

În prezent, doar patru inițiative pot fi considerate aflate în fază reală de implementare: proiectele OMV Petrom, investiția Elektra Invest, proiectul de mobilitate urbană din Cluj-Napoca și testele de infrastructură realizate de Delgaz Grid. Restul industriei se află încă în stadiul de analiză și așteptare.

OMV Petrom: hidrogenul, parte din modernizarea industrială

Cel mai avansat dezvoltator de hidrogen verde din România este OMV Petrom, prin rafinăria Petrobrazi. Compania implementează două proiecte de electroliză, finanțate parțial prin PNRR.

Primul proiect, cu o capacitate de 20 MW, va produce hidrogen verde utilizat în procesele de desulfurare, înlocuind hidrogenul obținut din gaz natural. Al doilea, estimat între 25 și 35 MW, este integrat în viitoarea producție de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF).

Ambele investiții sunt deja în execuție, cu termen de finalizare estimat pentru august 2026. Pentru OMV Petrom, hidrogenul verde nu este un produs destinat vânzării pe piață, ci un element-cheie în procesul de decarbonizare și modernizare a activităților industriale.

Elektra Invest: primul pariu comercial pe hidrogen verde

Spre deosebire de modelul integrat al OMV Petrom, Elektra Invest dezvoltă primul proiect de hidrogen verde din România construit exclusiv pe o logică de piață.

Compania a contractat un electrolizor de 7,5 MW, în valoare de 7,1 milioane de euro, de la furnizorul european Metacon, avansul fiind deja achitat. Proiectul nu are un consumator intern dedicat, ceea ce înseamnă că hidrogenul produs va trebui valorificat pe o piață care, în prezent, nu este încă funcțională.

Industria, transporturile sau proiectele municipale sunt potențiali clienți, însă cererea este încă incertă. Tocmai această incertitudine transformă investiția Elektra într-un pariu economic curajos, dar esențial pentru apariția unei piețe reale a hidrogenului în România.

Cluj-Napoca: primul oraș cu proiect urban de hidrogen verde

Municipiul Cluj-Napoca devine un pionier la nivel urban, fiind primul oraș din România care dezvoltă un sistem integrat de hidrogen verde, finanțat prin PNRR.

Proiectul include o unitate locală de producție a hidrogenului, infrastructura de alimentare și o flotă de autobuze pe hidrogen. Implementarea se află în prezent în etapa de achiziții, iar modelul este unul simplu și clar: producție locală pentru consum local, cu un singur actor responsabil de întregul lanț.

Delgaz Grid: testarea hidrogenului în rețelele de gaze

Delgaz Grid (E.ON) este singura companie din România care a realizat teste practice de utilizare a hidrogenului în infrastructura de distribuție a gazelor naturale.

În cadrul unui proiect european, compania a analizat funcționarea unui amestec de 20% hidrogen și 80% gaz natural într-un poligon real, cu conducte și echipamente similare celor din rețeaua publică. Următoarea etapă vizează testarea unor concentrații mai mari, de 30% și chiar 100% hidrogen, în poligon închis.

Rezultatele tehnice ale acestor teste vor avea un rol decisiv în momentul în care România va trebui să decidă cum își adaptează rețelele de gaze pentru tranziția către hidrogen.

O industrie blocată între potențial și incertitudine

Deși interesul este ridicat, companii importante precum Rompetrol, Chimcomplex, Azomureș, Hidroelectrica, Liberty Galați, Monsson sau Nova Power & Gas nu au trecut încă la implementare.

Lipsa cadrului normativ clar, costurile ridicate, absența contractelor de vânzare și reticența finanțatorilor mențin industria într-o stare de expectativă. Se creează astfel un cerc vicios, din care au ieșit doar câțiva actori dispuși să investească înainte ca piața să fie complet formată.

Opinie de expert