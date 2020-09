IMM Leasing: Firmele cumpără, statul garantează

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), dar și societățile și asociațiile agricole, își pot cumpăra în rate - regim leasing financiar - o întreagă gamă de mașini, utilaje, instalații, autovehicule și echipamente IT, beneficiind de garanții de stat în proporție de până la 80%. Spre deosebire de alte module de finanțare, achizițiile se pot face și de pe piața second-hand. Perioada maximă de rambursare este de 6 ani, iar dobânda - subvenționată parțial - este calculată în funcție de indicatorul ROBOR la 3 luni, potrivit normelor metodologice de aplicare a Programului IMM Leasing apărute în Monitorul Oficial.

Beneficiarii au posibilitatea de a obține o perioadă de grație de 3-12 luni inclusă în durata totală a rambursării, care se poate întinde pe 72 de luni.

Garanțiile oferite de stat, prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), care implementează programul, se acordă în funcție de natura achiziției:

- maximum 80% pentru echipamente IT, în limita a 5 milioane de lei per beneficiar;

- maximum 60% pentru echipamente tehnologice, utilaje, vehicule de transport de marfă și de persoane în scop comercial, în limita a 5 milioane de lei per beneficiar.

Nu toate costurile sunt subvenționate

Potrivit noilor norme, care reglementează aplicarea HG 766/2020, costul total al finanțărilor de tip leasing financiar este compus din ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an. În marja dobânzii se includ şi comisioanele percepute de finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include însă comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanțare, cum ar fi taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea/publicitatea garanţiilor etc.

Cine poate accesa programul

Vor putea beneficia de prevederile programului operatorii economici cum sunt societățile comerciale sau societățile cooperative, societățile agricole, cooperativele agricole de producție, PFA, titularii de întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, asociațiile sau fundațiile non-profit care desfășoară activități economice. Acestea trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de încadrare în categoria IMM prevăzute de Legea nr. 346/2004. O altă categorie de beneficiari este cea a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, entitate care are calitatea de utilizator în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

111,6 milioane de euro este bugetul alocat pentru subvenționarea dobânzii, comisionului de administrare și comisionului de risc, asigurat de Ministerul Finanțelor.

Statul se așteaptă la 1.600 de beneficiari ai programului IMM Leasing, prin care se pot cumpăra inclusiv autovehicule comerciale și utilaje agricole