IMM-urile se pot digitaliza cu bani de la UE

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care își propun să treacă la aplicarea de noi tehnologii și/sau să fabrice echipamente IT vor primi sprijin financiar din fonduri europene prin două scheme de ajutor - de stat și de minimis. Ghidul solicitantului, apărut în Monitorul Oficial, arată că sprijinul poate fi de 200.000 până la 5 milioane de euro per proiect, iar intensitatea acestuia poate fi de 20% până la 70%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se află beneficiarul.

Programul de digitalizare a IMM-urilor oferă fonduri nerambursabile de 150 de milioane de euro. Ministerul Fondurilor Europene a anunțat și perioada de depunere a proiectelor: 2 octombrie 2020 ora 9.00 - 2 noiembrie 2020 ora 18.00, documentația urmând a fi înregistrată în sistemul electronic MySMIS.

Ce activități se finanțează

Fondurile europene sunt alocate pentru microîntreprinderi și IMM cu activitate pe următoarele coduri CAEN:

- C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

- C2612 Fabricarea altor componente electronice

- C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

- J6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă

- J6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

- J6203 Activități de management al mijloacelor de calcul

- J6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

- M7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

- M7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Potrivit finanțatorilor, în cadrul proiectelor se pot dezvolta tehnologii în domenii ca „Internet of Things” (IoT), smart city, smart village, smart agriculture, cyber security, big data, inteligență artificială, Blockchain, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), tranzacții electronice, e-guvernare, e-administrație, e-sănătate, e-educație sau digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Intensitate mică în regiunile dezvoltate

Ajutoarele de stat pentru investiții vor avea cea mai mare intensitate de sprijin, respectiv 70% pentru microîntreprinderi și firmele mici și 60% pentru firmele mijlocii. Bucureștiul, județul Ilfov și Regiunea Vest sunt incluse în acest sprijin, dar cu intensitate mai mică: 55% pentru micro și firme mici și 45% firmele mijlocii în Ilfov, respectiv 30% micro și mici și 20% mijlocii în București.

Condiții de eligibilitate

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

- să fie înființate până în anul 2019 inclusiv;

- să fi obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat;

- să nu înregistreze obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget);

- să nu mai fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani;

- să nu mai fi obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii.

Sunt acceptate la finanțare și cheltuielile cu personalul, deplasările, consultanța de inovare, după caz, dar și achizițiile de instrumente și echipamente.

Viitoarele proiecte se depun în octombrie și trebuie contractate până la finalul anului 2020

Jianu: din miliardul de la UE se pot acoperi și nevoi false

Preşedintele Consiliului Național al IMM-urilor (CNIPMMR), Florin Jianu (foto), a declarat ieri că un plafon prea ridicat de departajare a beneficiarilor Ordonanței 130/2020 va avea ca efect depunerea de către IMM-urile mai dezvoltate de cereri de finanţare pentru nevoi de cheltuieli false.

„Prima măsură are 2.000 de euro, alocaţi pentru cei care nu au angajaţi, foarte bine, şi trebuia să mai fie încă 2 sau 3 praguri, de 5.000 de euro, 10.000, 35.000 de euro şi atât. Trebuia să fie sume mici şi destinate cât mai multor IMM-uri. Pentru ca banii să ajungă la cât mai multe IMM-uri şi să nu vedem proiecte cu nevoi false, pentru că întreprinderi mai mari vor spune - am dreptul la 150.000 de euro, hai să pun acolo şi ce am nevoie şi ce n-am nevoie”, a spus Florin Jianu. „Noi spunem că trebuia să se pună o limită maximă de 35.000 de euro, nu de 150.000 de euro pentru ceea ce înseamnă capital de lucru. Asta au făcut Franţa, Italia, Spania, deci nu e un lucru pe care noi îl inventăm în acest moment. Să dai 150.000 de euro capital de lucru este în opinia noastră enorm şi nejustificat”, a mai spus liderul CNIPMMR. Ajutoarele de stat destinate IMM-urilor prin Ordonanța 130 ajung la suma totală de un miliard de euro.