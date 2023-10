Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › Economie › Indicele IRCC pentru creditele retail noi rămâne până la final de an sub 6%. ROBOR este de neclintit, la 6,40% Indicele IRCC pentru creditele retail noi rămâne până la final de an sub 6%. ROBOR este de neclintit, la 6,40%

Sursa foto: MarianVejcik/Getty Images/iStockphoto

Indicele IRCC pentru creditele retail noi rămâne până la final de an sub 6%, la 5,96%, sub indicele ROBOR la 3 luni care începe luna octombrie şi trimestrul patru tot la 6,40%, cât a fost şi în toată luna septembrie, scrie Ziarul Financiar.