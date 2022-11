La Târgul Național de Turism al României standul județului Caraș-Severin a impresionat vizitatorii

Evenimentul a avut loc în pavilionul B1 al Centrului Expoziţional Romexpo şi înregistrează un grad de internaţionalizare de 27%, la târg fiind prezenţi reprezentanţi din nouă ţări: Bulgaria, Canada, Egipt, Israel, Japonia, Maldive, Palestina, România şi Turcia.

Conform unui comunicat al organizatorilor, la această ediţie a târgului, 86 de companii au venit cu „mega oferte pentru vacanţele din perioada sărbătorilor de iarnă. Nu au lipsit „reducerile considerabile” pentru destinaţiile exotice recomandate de Revelion, dar nici promoţiile pentru cazare în staţiuni montane renumite pentru zilele de Crăciun.

La deschiderea Târgului de Turism al României 2022, au participat Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, directorul Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban și președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

Standul județului Caraș-Severin a impresionat vizitatorii, dar și reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Toți cei care au vizitat standul s-au delectat cu preparate tradiționale specifice zonei, preparatele fiind servite de frumoasele cărașene îmbrăcate în straie populare. De asemenea, vizitatorii au făcut cunoștință cu folclorul cărășan prin intermediul dansurilor și cântecelor populare din Banatul Montan interpretate maiestuos de către Orchestra Profesionistă „Virtuozii Semenicului” sub bagheta profesorului Petrică Vița și ai soliștilor vocali Ramona Vița și Maria Morman, alături de dansatorii Adi Jurchescu și Patricia Hurduzeu.

Banatul, provincie istorică cu tradiții și obiceiuri românești autentice, este și rămâne una dintre cele mai interesante zone folclorice ale României. Lucian Blaga spunea... „Nici una din provinciile româneşti nu are o cultură etnografică popular atât de diferenţiată ca Banatul.(…) Cultura Banatului e neapărat o cultură etnografică, anonimă, populară. Ţăranul de aici are un cuvânt prea cunoscut ca să-l mai amintim, fiind de o extraordinară mândrie locală (…) şi are, totuşi, dreptate să se socotească, într-o anumită privinţă … «fruncea»”.

„Este o tradiție pentru Consiliul Județean Caraș-Severin să participe la acest eveniment, deoarece am devenit unul dintre cei mai apreciați expozanți datorită atracțiilor turistice din județul nostru care sunt la mare căutare și datorită faptului că Banatul Montan a fost declarat destinația turistică a anului 2021. Toate acestea au fost prezentate prin materiale de informare și proiecții video ale filmelor de promovare turistică a județului nostru. Județul Caraș-Severin este o zonă turistică importantă din România deoarece avem ce arăta publicului, turiștilor și invitaților noștri interesați să ajungă în zona pe care o reprezentăm”, a declarat Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Am adus la Târgul de Turism al României frumusețile județului Caraș-Severin, dintre care amintim Băile Herculane, o stațiune cu o istorie foarte veche. Termele Herculi au fost construite de romani în anul 102, în cinstea lui Hercule. Masivul Muntele Mic este o grupare muntoasă a Munților Retezat-Godeanu și este localizat între Munții Țarcu, Munții Godeanu și Munții Retezat. Muntele Mic are acces la 6 pârtii deschise, cu grad de dificultate diferit: Borlova 1, Borlova 2, Valsanu, Nordică, Isai, Felix. Stațiunea turistică Semenic este situată în munții cu același nume și este unul dintre puținele locuri din țară în care zăpada persistă aproximativ 6 luni pe an. Cascada Bigăr a fost numită cea mai spectaculoasă cascadă din lume de către The World Geography în 2013, iar fotografia cascadei a făcut înconjurul lumii datorită irizației albastre a apei. Cazanele Dunării în Defileul Dunării sunt o atracție turistică foarte aproape de locul unde fluviul intră pe teritoriul României, Dunărea îngustându-se foarte mult. Lacul Ochiul Beiului, situat în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, este un lac de un albastru cristalin intens. Legena spune că un bărbat obișnuia să iasă la vânatoare în zona unde acum găsim lacul, iar într-o zi s-ar fi îndrăgostit de fata unui valah, care era în zonă cu oile la păscut. Tatăl băiatului a pus slugile să omoare fata, iar tânărul a vărsat lacrimi când a văzut-o, iar apoi s-a sinucis. În acel loc s-ar fi format lacul albastru, asemănător ochilor și sufletului lui. Tunelul dragostei, există și în România un tunel al dragostei, format pe calea ferată între și Obreja si Glimboca. Peștera Lacul Dracului are o adâncime de 12 m și se întinde pe o suprafață de 700 metri pătrați, fiind cel mai întins lac carstic din România. Parcul cu Mori de apă, Valea Rudăriei este o zonă aflată la baza munților Almajului, în localitatea Eftimie Murgu și adăpostește cel mai mare complex mulinologic, complex de mori de apă, din sud-estul Europei. Muzeul Locomotivelor cu abur din Reșita este unicul astfel de muzeu din țară, fiind amplasat în aer liber, având expuse 16 tipuri de locomotive care au fost fabricate de-a lungul timpului în uzinele orașului. Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele obiective turistice care sunt situate în județul Caraș-Severin și sunt un motiv în plus pentru a evidenția destinațiile care o recomandă în rândul amatorilor de turism.

Standul de prezentare al Consiliului Județean Caraș-Severin a fost onorat de prezența unor invitați speciali, în prima zi, Valeria Arnăutu, cunoscuta solistă de muzică populară din Banat. A doua zi au fost invitați moderatorii emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, dar și Marcel Pavel. În a treia zi vizitatorii ai avut ocazia să-i întâlnească pe invitații Adriana Trandafir, Stela Enache, și Valeria Arnăutu, iar în ultima zi, invitat special al standului a fost directorul Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹