Camera Deputaţilor s-a întrunit în noua formulă. A început prima şedinţă de plen din legislatura 2024 - 2028

Ședința de plen a fost condusă de Sereș Deneș, parlamentar UDMR, în calitate de președinte senior, asistat de cei mai tineri deputaţi, în calitate de secretar.

În prima ședință de plen a fost aleasă comisia de validare a mandatelor deputaților, formată din 30 de deputați, conform ponderii partidelor în noul Legislativ.

Astfel, PSD are 86 de membri în Camera Deputaților. Grupul parlamentar AUR are 63 de membri, PNL are 49 de membri, grupul parlamentar al USR are 40 de parlamentari în Camera Deputaților. S.O.S are 28 de deputați, iar POT are 24. UDMR are în Camera Deputaților 22 de membri , iar grupul miniorităților are 19 membri.

Sereș Deneș a anunțat după votarea comisiei de validare că membrii acesteia se reunesc în sala de ședință a comisiei juridice pentru alegerea conducerii comisiei care va verifica dosarele deputaților aleși.

Plenul Camerei Deputaților se reia, sâmbătă, începând cu ora 9.00, urmând să fie aprobat raportul comisiei de validare și depunerea jurământului de credință de către deputații ale căror mandate vor fi validate.