Lăcomia service-urilor, fără limită. Să-ţi repari maşina în România, mai scump ca în Italia

În urma unor analize efectuate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) asupra costurilor de reparații ale pagubelor produse autovehiculelor, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state din Europa, s-a observat că există diferențe semnificative între tarifele pe ora de manoperă utilizată de service-urile auto din România față de alte state. De exemplu, în Italia și Spania se practică tarife orare de 30-50 de euro, în timp ce în România pentru același autoturism au fost utilizate tarife chiar și de peste de 150 euro la unele service-uri independente.

Având în vedere faptul că manopera deține o pondere importantă în devizele de reparație, respectiv în despăgubirile plătite, există riscul de alterare artificială a acestora generând în cele din urmă un potențial impact în primele de asigurare, se precizează într-un comunicat al BAAR.

“Din analiza preliminară am mai putut constata și că, în ceea ce privește costul pieselor de schimb utilizate atât în devizele estimative pentru estimarea valorii despăgubirilor cuvenite, cât și în devizele finale de reparație, în străinătate prețul acestora se situează întotdeauna sub prețul pieselor originale cuprinse în sistemele de calcul precum Audatex, DAT etc., ceea ce, din păcate, nu se întâmplă la fel și în România”, potrivit președintelui BAAR, Madalin ROȘU, citat în comunicat. “La noi în țară de prea multe ori prețul pieselor de schimb, folosit mai ales de anumite service-uri independente, este cu mult peste prețurile pieselor originale. În aceeași măsură, de prea multe ori informarea consumatorului final cu privire la tipul pieselor efectiv utilizate în procesul de reparație – originale (OE – original equipment), licență (OEM – original equipment manufacturer) sau aftermarket – lipsește cu desăvârșire, deși ele sunt facturate la valori mai mari decât cele ale pieselor originale,” a adăugat oficialul BAAR

Având în vedere aceste variații semnificative, BAAR urmează să demareze o analiză mai amplă și detaliată, iar concluziile vor fi publicate în luna septembrie.