LAPAR solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles pentru Mercosur

Solicitarea vine în urma voturilor exprimate de politicienii români privind acordul commercial UE–Mercosur.

Președintele LAPAR, dr.ing. Nicu Vasile, a declarat că lipsa unei poziții unitare a României în negocierile de la Bruxelles a condus la acceptarea unor politici care au afectat competitivitatea fermierilor români și stabilitatea mediului rural.

„Statele care câștigă la Bruxelles negociază pe baza unui mandat clar. România, în lipsa acestuia, ajunge să aplice politici europene fără adaptare la realitățile economice naționale”, a afirmat dr.ing. Nicu Vasile.

Potrivit LAPAR, politicile europene de mediu, agricultură și comerț trebuie susținute doar în condițiile respectării principiilor de reciprocitate, proporționalitate și tratament echitabil pentru fermierii din statele membre.

Organizația consideră că un mandat național de negociere, asumat instituțional, ar permite României să își apere mai eficient interesele economice și să contribuie constructiv la deciziile Uniunii Europene, fără a sacrifica sectoare strategice.

Totodată, președintele LAPAR subliniază că agricultura reprezintă un pilon esențial al economiei românești și că lipsa unei strategii unitare de reprezentare riscă să accentueze vulnerabilitățile existente.

LAPAR este una dintre cele mai importante organizații profesionale din agricultura românească și reprezintă interesele fermierilor la nivel național și european. Organizația este membru Copa-Cogeca, structura care reunește organizațiile fermierilor și cooperativelor agricole din Uniunea Europeană și care participă direct la dialogul instituțional cu Comisia Europeană și celelalte foruri decizionale europene.