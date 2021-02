Leasing financiar vs. leasing operational. Ce sa alegi pentru afacerea ta?

Leasingul financiar si cel operational sunt doua forme de finantare la care apeleaza majoritatea companiilor din Romania, atunci cand doresc sa achizitioneze bunuri cu o valoare ridicata.

Alegerea tipului de leasing depinde foarte mult de necesitatile concrete ale firmei solicitante. Daca la finalul contractului doresti sa ramai posesorul bunului, atunci solutia ideala pentru tine este leasingul financiar. In cazul leasingului operational, dupa incheierea perioadei contractuale, bunurile utilizate trebuie returnate.

Insa acestea nu sunt singurele diferente dintre cele doua forme de finantare. Leasingul financiar si cel operational se deosebesc si in ceea ce priveste detinerea activului inchiriat, tipul de servicii contabile si fiscale, dar si termenul de finalizare al contractului. De aceea, pentru a face cea mai potrivita alegere pentru compania ta, poti incepe prin a consulta un calculator leasing online, pentru a vedea care sunt cheltuielile totale pentru achizitia dorita.

Ce forma de finantare este potrivita afacerii tale?

Poti incepe prin a analiza care sunt nevoile concrete ale business-ului tau. Daca iei in calcul achizitia unui autoturism, de cele mai multe ori, nu vrei sa renunti la el la finalul contractului, asa ca cea mai buna varianta este un leasing financiar. Insa daca vorbim despre autovehicule folosite in special pentru transport marfa, atunci uzura acestora se va produce mult mai rapid, iar la finalul contractului deja vei avea nevoie de unele noi. Solutia in acest caz este leasingul operational.

Inainte de a lua o decizie, trebuie sa ai in vedere toate particularitatile pe care le prezinta fiecare forma de finantare.

Ce trebuie sa stii despre leasingul financiar?

Cel mai important aspect al leasingului financiar este faptul ca la finalul contractului si dupa plata valorii reziduale, ai posibilitatea de a achizitiona bunurile solicitate.

Daca doresti sa devii proprietar inainte de incheierea contractului, ai posibilitatea de a rambursa integral suma datorata, dar nu mai devreme de un an. Legea interzice ca un contract de leasing sa aiba o durata mai mica de 12 luni (art. 7, Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 modificata) si mai mare de 5 ani.

Leasingul financiar este un pachet integrat de finantare, asigurare si servicii post vanzare, pentru achizitia de bunuri ce vor fi folosite pe o perioada indelungata. Activul finantat este chiar garantia finantarii, dar multe companii de leasing aleg sa ceara garantii suplimentare, in functie de bonitatea clientului.

Forma de finantare este caracterizata printr-o birocratie redusa, iar aprobarea contractului se face intr-un timp foarte scurt. De asemenea, ai posibilitatea de a negocia la nivelul conditiilor contractuale, iar in acest fel poti sa obtii si o serie de avantaje suplimentare.

Pe pe toata perioada contractuala, vei plati o rata (lunara, semestriala sau trimestriala) firmei de leasing. Rata este compusa din dobanda, cota-parte din valoarea bunului si alte comisioane. Pentru a afla inca de la inceput ce valori vor avea toate acestea, poti utiliza un calculator leasing online.

Ce trebuie sa stii despre leasingul operational?

Forma de finantare reprezinta un contract de inchiriere, insa diferenta este ca la finalul perioadei, bunurile nu pot fi achizitionate. Prin leasing operational se transfera dreptul de utilizare al bunurilor catre compania solicitanta prin achitarea unor rate lunare. Concret, leasingul operational este un produs de finantare care iti permite sa achiti o rata care echivaleaza cu utilizarea bunului solicitat.

Daca alegi sa apelezi la un leasing operational, vei beneficia de o rata fixa, care se va stabili inca de la incheierea contractului. De obicei, ratele se impart intre 12 si 48 de luni. Sumele acopera toate costurile de utilizare, iar eventualele cheltuieli suplimentare sunt in general achitate de firma de leasing operational si refacturate clientului. Poti folosi online un calculator leasing pentru a obtine simplu si rapid o estimare a tuturor cheltuielilor pentru aceasta finantare.

Leasingul operational este mult mai strict in comparatie cu cel financiar. Daca doresti sa-ti reinnoiesti flota auto, de exemplu, trebuie sa optezi inca de la inceput pentru o structura clara a contractului. Acesta trebuie sa precizeze numarul de km parcursi in timpul desfasurarii leasingului, reparatiile care vor fi facute, dar si perioada de desfasurare a contractului.

In concluzie, leasingul financiar si cel operational sunt doua forme de finantare la care apeleaza de cele mai multe ori companiile care doresc sa obtina in rate bunuri cu o valoare ridicata. Alegerea tipului de leasing variaza in functie de necesitatile reale ale fiecarei companii in parte. Inainte de a lua o decizie in ceea ce priveste achizitia, este important sa cunosti toate caracteristicile celor doua tipuri de leasing si sa faci un calcul aproximativ al costurilor cu ajutorul unui calculator de leasing online.