Ponta: „Dumnezeu îl va pedepsi" pe Iohannis pentru exploatarea politică a tragediei de la Colectiv

Ponta a explicat că mesajul său, scris în limba engleză, exprima compasiune pentru victime și familiile lor, respingând acuzațiile că ar încerca să obțină capital electoral din această tragedie.

„Să spun doar că mă rog pentru cei care au murit, pentru familiile lor. Și mă gândesc cum... Iată, nimeni nu învață niciodată din experiențele triste ale altor țări", a declarat Ponta, la Digi 24.

„Cred că mesajul era în limba engleză și nu vreau să obțin voturi din Macedonia de Nord. Pur și simplu, mă gândesc că este o tragedie cumplită".

Întrebat despre motivul pentru care a simțit nevoia să posteze acest mesaj, Ponta a răspuns: „Nu m-am gândit decât la suferința oamenilor. Inclusiv pentru familiile victimelor, pentru cei care au avut traume după incendiul de la Colectiv".

La remarca jurnalistei, potrivit căreia pentru familiile victimelor de la Colectiv, Ponta ar fi în continuare responsabilul moral, acesta a răspuns: „Asta nu-i adevărat și știți și dumneavoastră că nu-i adevărat. Adevărat este altceva. Că statul român nu și-a făcut datoria după. Astăzi, când vorbim, în România dacă avem mari arși, îi suim în avion și îi trimitem în străinătate. Au trecut 10 ani de la acea tragedie. (...) Eu am demisionat din funcție, deși sigur nu era un loc sub autoritatea statului, era un loc privat. Dar am considerat că în statul român trebuie să existe întotdeauna cineva care își asumă responsabilitatea. După mine, de câte ori au mai fost incendii și oameni morți în spitale, nu și-a dat nimeni nicio demisie. Dar eu cred că am făcut bine. Însă, în același timp, mi-am dat demisia în speranța că următorul prim-ministru, următorul guvern va lua măsuri ca în România să avem paturi pentru arși, să avem un sistem mai bun. Nu avem la 10 ani după. Iar cel care a profitat politic de pe urma acelei tragedii, domnul Klaus Iohannis, a plecat din funcție într-un mod rușinos și jenant pentru România”.

„A folosit acea frază oribilă pentru care eu sunt convins că Dumnezeu îl va pedepsi și pe el și pe cei din jurul lui care au spus că a fost nevoie să moară oameni”, a adăugat Ponta.

La remarca jurnalistei: „Ce înseamnă că îl va pedepsi Dumnezeu? Totuși, sunteți lider politic. Fost președinte de partid, fost prim-ministru”, Ponta a afirmat „Cred că în politică nu ai voie să folosești tragedia unor oameni pentru interese politice. Cred că este un cinism și din partea unui politic și a unui jurnalist să folosească tragediile ca să obțină un câștig politic sau un câștig de audiență”.

Întrebat, mai departe, dacă din punct de vedere moral este împăcat, Ponta a spus că „Dumnezeu este Cel care ne judecă pe toți. Eu din punct de vedere politic am făcut un gest dureros, dar necesar și din păcate cei care au venit după mine n-au mai făcut absolut nimic și sunt extrem de vinovați de acest lucru”.

(sursa: Mediafax)