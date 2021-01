Oameni care nu știu cum arată priza, puși șefi la ANRE și plătiți cu 10.000 euro/lună

Eşecul liberalizării pieţei de energie pentru consumatorii casnici nu este asumat de nimeni. Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituţia direct răspunzătoare de bunul mers al procesului în urma căruia circa şase milioane români trebuie să treacă din piaţa reglementată în piaţa concurenţială, a intrat de la începutul anului în silenzio stampa. Singurul care a apărut la rampă anul acesta a fost ministrul Energiei, Virgil Popescu, dar mesajele sale confuze, mai mult au bulversat consumatorii, care au ajuns chiar să se încaiere cu jandarmii în faţa casieriilor, de teamă să nu li se taie curentul. Asta au înţeles unii români în lipsa unei comunicări adecvate din partea ANRE, o instituţie care îşi răsplăteşte şefii cu mii de euro lunar. O trecere în revistă a CV-urilor acestor persoane ne convinge rapid că nu trebuie să avem prea mari aşteptări de la ei. Fără nicio excepţie, toţi fac parte din categoria „băieților deştepţi”, iar politica a fost doar o trambulină pentru a-şi umple buzunarele. Ca şi alte autorităţi de supraveghere a unor pieţe, ANRE a fost transformată într-o sinecură de partid.

Scandalul poate duce la debarcarea lui Dumitru Chiriţă din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Aflat în fruntea ANRE din octombrie 2017, Dumitru Chiriţă ar urma să-şi dea demisia din această funcţie, în încercarea de a calma spiritele şi de a salva onoarea ANRE, potrivit unor surse apropiate Autorităţii de Reglementare. Ar fi o soluţie negociată pentru a arăta opiniei publice că cineva plăteşte pentru debandada creată. În schimb, ceilalţi membri ai conducerii instituţiei vor rămâne în continuare în funcţii, deşi răspunderea este colectivă. Împreună cu Dumitru Chiriţă ar trebui să plece atât vicepreşedinţii Autorităţii, cât şi membrii Comitetului de Reglementare, pentru că la ANRE orice ordin semnat de preşedinte se face cu împuternicirea Comitetului de Reglementare

Preşedintele ANRE, sindicalist de marcă

În primul rând, preşedintele ei, Dumitru Chiriţă (foto), nu este calificat pentru a ocupa această funcţie. El provine din mediul sindical, unde a fost preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate „Univers”, până în 2000. De asemenea, el a fost șeful Sindicatului Liber Independent „Energia” în perioada 1990-2011 și vicepreşedinte al Blocului Naţional Sindical între 1996 și 1999. După 2000 intră în Parlament pe listele PSD şi prinde nu mai puţin de trei mandate de deputat, până în 2016, după care, în 2017, devine preşedinte ANRE. Raţiunile numirii sale în această funcţie au fost strict politice, pentru că nu are nicio calificare pentru ocuparea acestei funcţii. CV-ul său precizează că a terminat Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universității Nicolae Titulescu și un Master în „Relaţii de muncă şi industriale” la Facultatea de Drept a Universității din București.

Un ciolan şi pentru PNL

Negocierile politice pe funcţii între PNL şi PSD au dus la numirea, în iunie 2020, în funcţia de vicepreşedinte al ANRE a lui Mircea Man (foto). El a fost ales de cinci ori deputat pe listele PNL. De reţinut este şi faptul că în 2014, Agenția Națională de Integritate a decis că deputatul Mircea Man s-a aflat în incompatibilitate când era președintele Consiliului Județean Maramureș, perioada incriminată fiind 2010 - 2011, decizia rămânând definitivă după ce a fost contestată în instanţă. Spre deosebire de colegii săi, Man are vagi legături cu sistemul energetic, lucrând câţiva ani în sectorul gazeifer ca inginer, dar a renunţat rapid după 1990 preferând politica. Evoluţia sa ulterioară arată că nu a greşit schimbându-şi cariera.

681.158 lei a încasat în 2019 Dumitru Chiriţă de la ANRE. La un curs mediu de euro/leu de 4,7452 lei (comunicat de BNR pentru 2019), el a fost retribuit cu 143.546 euro, ceea ce înseamnă 11.962 de euro pe lună

PSD merge pe mâna a doi habarnişti

Dacă PNL l-a împins pe „specialistul” MAN în vârful ANRE, şi PSD a contracarat cu corifeii energeticii româneşti, Marian Neacşu şi Valeriu Steriu, cei doi fiind votaţi ca membri ai Comitetului de Reglementare.

- Până la numirea în noua funcţie, Marian Neacşu (foto) deţinuse anterior funcţia de vicepreşedine al ANRE. Marian Neacșu a fost deputat PSD în perioada 2008-2016, iar în 2015 a devenit secretar general al partidului.

Nici Marian Neacşu nu are nicio treabă cu energia, el fiind absolvent în 1988 al Universității Craiova - Fac. de Studii Economice, dar spre deosebire de colegii săi din conducerea ANRE el este şi posesorul, din februarie 2016, al unei condamnări definitive la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fata la cabinetul parlamentar, intrând astfel în conflict de interese. Din CV-ul său mai aflăm că în 2002 a absolvit la Brill Corporation cursul „Formularea reţetelor de furajare asistată de calculator”, în 2001-2005 a urmat la Alltech Biotechnology „Nutritional Biotechnology in the feeds and food industries”, iar în 2003 a absolvit cursul „Tehnici superioare de nutriţie a animalelor” la USAID/American Soybean Association.

- În iunie 2020 Valeriu Steriu (foto) este votat ca membru al Comitetului de Reglementare al ANRE. Nici evoluţia sa în carieră nu s-a intersectat cu domeniul energetic, fiind doctor în economie agricolă. Între 2001 și 2004, în timpul guvernării Năstase, Valeriu Steriu a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, responsabil cu integrarea europeană și relațiile internaționale. În 2008 devine deputat PSD, dar în 2009 devine independent şi pleacă din PSD. În perioada 2009 -2011 este președinte al Comisiei prezidențiale pentru politici publice de dezvoltare a agriculturii, fiind numit în funcţie de fostul preşedinte Traian Băsescu. În 2016 devine parlamentar PMP, dar în 2018 se întoarce la matcă, la PSD.

Absolvent de Drept, angajat la stat de profesie

Un alt membru al Comitetului de reglementare, votat tot în iunie 2020, este Gabriel Gheorghe (foto). Ajunge aici cu sprijinul ALDE, deşi ca şi ceilalţi colegi de-ai săi nu are nici în clin, nici în mânecă cu energia. Gabriel Gheorghe a terminat Facultatea de Drept la 27 de ani, dar până la 30 de ani pare că nu s-a ocupat cu ceva. Răsare însă direct pe post de comisar superior al Gărzii Financiare din Sibiu. A mai fost vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, șef al Corpului de Control în Ministerul Economiei, pe vremea când acesta era condus de Daniel Chițoiu (ALDE) şi a trecut o perioadă pe la Transelectrica. Pentru serviciile aduse partidului, la un moment dat a fost numit şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Romgaz, dar a demisionat repede. La un moment dat, a candidat pe listele ALDE Sibiu la Senat, dar nu a fost să fie.

Muncă grea, haos mare, remuneraţie pe măsură: 109.000 euro

Un alt membru al Comitetului de reglementare este Cornelia Sulger (foto), ea ajungând în instituţie în 2017, fiind propulsată de PSD, ea fiind membră a filialei Olt şi şefa organizaţiei judeţene de femei a partidului. În trecut a ocupat şi funcţia de consilier judeţean. Potrivit declaraţiei sale de avere din 2020, ea a încasat de la ANRE în 2019 suma de 520.890 lei, ceea ce înseamnă că la un curs mediu euro/leu de 4,7452 lei (comunicat de BNR pentru 2019), Cornelia Suger a încasat 109.771 euro, ceea ce înseamnă circa 9.000 de euro pe lună. Înainte de a avansa în carieră, a lucrat în Vânzări la Electrica Oltenia, apoi la CEZ Oltenia. A absolvit Facultatea de Electromecanică.