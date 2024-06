Litoralul, reorganizat pe modelul țărilor concurente. Stațiunile se vând sub un nou „brand”

Litoralul românesc s-a împărțit în două zone - nord și sud -, fiecare având câte o Organizație de Management al Destinației (OMD) cu o strategie proprie de promovare, iar județul are un OMD comun care își creează strategia ținând cont de ceea ce fac organizațiile locale. Astfel s-a ajuns la un nou concept de promovare și dezvoltare a turismului la malul mării, din această vară, după ce primul OMD, înființat la Mangalia, în 2019, a dat startul reorganizării.

Stațiunile din sudul litoralului au demonstrat că strategia funcționează, iar numărul turiștilor este în continuă creștere, de la un an la altul. Foarte mult au contribuit și investițiile făcute de hotelieri, pe de o parte, dar și de administrația locală. Investitorii au construit hoteluri de lux sau au avut curaj să transforme vechile unități de cazare în spații de 4 stele, cu tot ce trebuie să ofere un astfel de hotel, de la decoruri, până la locuri de joacă pentru copii și piscine cu șezlonguri puse gratuit la dispoziția oaspeților sau beach-baruri care deservesc zonele de plajă, unele fiind în regim all inclusive.

Un exemplu de succes este hotelul Terra din stațiunea Neptun, transformat dintr-o unitate de o stea într-un complex de 4 stele, care oferă tot confortul pe care un turist și-l dorește într-o vacanță la mare. Tendința generală este acum de a transforma vechile spații de cazare în hoteluri de 4 stele, pentru că turiștii români, mai ales familiile care au copii, cer în special acest standard, din ce în ce mai mulți optând pentru all inclusive și în România.

„Vedetele” de 4 și 5 stele

Alte „vedete” ale stațiunilor din sudul litoralului, de 4 stele, sunt Poseidon, din Jupiter, cu cea mai completă ofertă all inclusive, comparabilă cu orice unitate de cazare similară din destinațiile externe preferate de români, Mera Resort, din Venus, Phoenicia Blue - transformat din vechiul complex Amfiteatru Panoramic Belvedere, în Olimp. Aici, cel mai mic preț, cu toate tipurile de discount aplicate, este 50 de euro pentru o cameră, o zi, dar condiția este să se închirieze pentru cel puțin 3 zile. Într-o cameră bună, cu servicii all inclusive, în plin sezon, o familie cu doi adulți și doi copii va plăti în jur de 2.000 de euro pentru o săptămână.

Complexul din centrul stațiunii Olimp are plajă proprie și 2.000 de șezlonguri pe care le oferă gratuit tuturor oaspeților, indiferent dacă au cumpărat doar servicii de cazare sau un pachet all inclusive. Serviciile sunt exact ca într-un complex hotelier din Turcia, acesta fiind modelul preluat și implementat și în România.

Noua strategie „Riviera Sud”

În același timp, multe hoteluri de 3 stele se îndreaptă către standarde mai înalte, oferind servicii din ce în ce mai bune și posibilitatea de a cumpăra pachete turistice all inclusive. Cei care vor să aleagă o ofertă bună în România pot face comparația cu pachetele turistice de același fel din alte destinații, prețurile fiind similare.

OMD Mangalia s-a constituit prin unirea stațiunilor care aparțin de Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Mangalia (Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter), împreună cu mediul de afaceri din zona Neptun - Olimp, scopul declarat fiind intrarea într-o nouă epocă a litoralului românesc, unde prețurile să nu mai fie „nesimțite”, iar serviciile să fie la fel de bune ca în Bulgaria, Grecia sau Turcia. Stațiunile care fac parte din OMD Mangalia au avut, din 2021, cel mai mare grad de ocupare din ultimele două decenii, iar până anul acesta s-a înregistrat în continuare o creștere constantă. Mangalia și stațiunile vecine au creat noul brand „Riviera Sud”, iar conceptul OMD Constanța, care include ambele zone, se prezintă sub „brandul” comun „Riviera Românească”.

Excursii pe apă și prin aer

Aproximativ același concept este și în nordul litoralului. Plajă se poate face atât pe malul mării, cât și la piscinele hotelurilor, iar turiștii pot să facă și excursii, să viziteze vestigiile și monumentele din Mangalia sau din Constanța, să meargă la plimbări cu ambarcațiuni de lux, pe mare, să se plimbe cu avionul sau cu elicopterul, să participe la petreceri tematice organizate în stațiuni și la hoteluri. Ofertele sunt afișate și pe aplicația Visit Mangalia https://www.visitmangalia.ro/, creată de OMD Mangalia.

În stațiunile din nord, hotelurile de 4 stele plus și 5 stele sunt „vedetele”. Iaki Conference&SPA, Vega, Riu și alte hoteluri de 5 stele din Mamaia sunt deja preferate de publicul acestui tip de hoteluri, la fel cum este și complexul Vox Maris din Costinești, iar în ultima perioadă, Mamaia Nord atrage aceeași categorie de public la complexul Phoenicia, cel mai luxos fiind Phoenicia Royal, un concept similar cu cele din Turcia.

Strategia comună presupune ca în viitorul apropiat să se unească OMD Constanța cu OMD Tulcea, pentru a crea o organizație regională cu un proiect comun de dezvoltare și promovare în toată Dobrogea. Reprezentanții OMD Constanța au explicat, pentru Jurnalul, că se poate face asocierea cu OMD-ul creat de Primăria Tulcea, chiar dacă vechea Asociație de Management al Destinației care includea și Consiliul Județean Tulcea nu s-a mai transformat în OMD.

Contribuții mai mari la PIB

Pe litoral există, în acest moment, 51 de hoteluri care oferă și pachete turistice all inclusive, cu 23.746 de locuri de cazare, în creștere cu 28% față de anul trecut. Dintr-un total de 4.000 de unități de cazare, în acest an litoralul românesc are 387 de hoteluri: opt hoteluri de 5 stele, 81 de 4 stele, 210 de 3 stele, 73 de 2 stele și 15 de 1 stea.

Creșterile din ultimii ani au fost stimulate și de agențiile de turism, prin rezervările tip „înscrieri timpurii”, care anul acesta, pentru primele două luni au fost în medie cu 25% mai mari față de perioada similară a anului trecut.

„În 2023, industria turismului din România a reprezentat 4,19% din Produsul Intern Brut (PIB) al țării, față de 2,98% cât a avut pondere în 2019, considerat an de referință pentru turism. În același timp, România a depășit anul 2019 cu 0,28% în ceea ce privește sosirile în unități clasificate de cazare, conform Institutului Național de Statistică (INS). Riviera Românească păstrează trendul ascendent, rezervările pentru primele două luni, față de perioada similară a anului trecut, fiind în medie cu 25% mai mari. Programele „înscrieri timpurii” s-au bucurat de un interes major, rezervările pornind încă din toamna anului trecut cu reduceri de până la 60% din tariful pachetelor de bază. La acest lucru au contribuit și voucherele de vacanță, a căror valoare în 2023 a fost de aproape două miliarde de lei, 95% dintre acestea fiind deja decontate”, au explicat reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Prețuri mici, în excursiile de grup

Porturile turistice de la Constanța și Mangalia sunt acum deschise pentru toți cei care vor să facă excursii cu ambarcațiuni de lux sau cu alte tipuri de bărci. Cele mai avantajoase sunt excursiile organizate cu grupuri, pentru că prețul mediu de închiriere a unui iaht este între 600 și 800 de euro pentru circa o oră și jumătate, care se pot împărți între 20-30 de participanți.

Pentru copii sunt foarte multe programe artistice și educative pe care le pun la dispoziția familiilor hotelurile, dar și administrațiile locale, iar punctele de atracție principale sunt aqua-parkurile și parcurile tematice, precum Jurasica Adventure Park și Paradis Land, de la Neptun. În Constanța, Roata Panoramică, Telegondola și Delfinariul sunt printre cele mai importante atracții.

