Mamaia, premiul pentru cel mai mare șantier al țării

Din acest motiv nu e niciun șezlong, niciun grup sanitar și niciun beach bar deschis pe foarte multe porțiuni de plajă, iar turiștii pot sta pe nisipul ud. Cu toate acestea, Mamaia și-a dat singură titlul de „Stațiunea anului 2023”, concurând cu alte stațiuni luate cu asalt de turiștii din întreaga lume, precum Săcuieu, Vama Buzăului, Rodna, Ocnele Mari, Călimănești sau comuna Polovragi. Din juriu au făcut parte și organizatorii concursului, care sunt și în consiliul de brand al OMD Constanța.

Stațiunea Mamaia se împărțea înainte în zonele Mamaia și Mamaia-Sat. Acum se împarte în zonele Mamaia-Șantier și Mamaia-Sat, cea de-a doua întinzându-se către șantierul Năvodari, denumit recent Mamaia-Nord, până în curte la Petromidia. Deși proiectul de lărgire a plajelor a fost conceput în așa fel încât să nu afecteze sezonul estival, fiind specificat în contract faptul că nu se va lucra decât în lunile de extrasezon, exact după ce s-a terminat acest proiect au început altele, în Constanța, Mamaia și Năvodari, dar și la intrarea în județul Constanța, cât să-i încurce pe turiștii care vor să meargă la mare în România.

Mulți constănțeni au profitat de cele câteva zile libere de 1 Mai ca să fugă din oraș, cât mai departe de zona de șantier. De la începutul concursului „Destinația anului 2023”, lansat de Asociația Pentru Turism (APT), în colaborare cu alte asociații patronale și ONG-uri, constănțenii au fost siderați de propunerea ca Mamaia să intre anul acesta în competiția pentru titlul de „Stațiunea anului 2023”, dar nu se așteptau să și câștige prima poziție. Dacă însă vedem care au fost celelalte stațiuni nominalizate, înțelegem că Mamaia nu a concurat Eforie Nord, cu Neptun-Olimp sau cu Mangalia, ci cu Săcuieu, Vama Buzăului, Rodna, Ocnele Mari, Călimănești sau comuna Polovragi. Mulți români nici n-au auzit de Săcuieu, o comună din județul Cluj care mai avea puțin și detrona „perla litoralului”. De Polovragi au auzit mai mulți, dar numai despre peștera cu același nume. Cu toate acestea, comuna Polovragi a fost la un pas de a câștiga marele titlu, în urma votului popular. Norocul stațiunii Mamaia a fost cu juriul, care a echilibrat situația, scoțând-o câștigătoare.

Sezonul începe neoficial abia după 3 mai

Iar sezonul estival a-nceput oficial, de ieri, cu mari porțiuni de plajă neamenajate, pentru că Apele Române nu le-au predat celor care au câștigat licitațiile și au semnat deja contractele. „Ne-am rugat de Apele Române să ne predea plajele, să putem pune măcar șezlonguri, pentru că de joi ne-au venit deja turiștii. Ne-au spus că nu se poate, iar vineri e zi scurtă, deci abia săptămâna viitoare ni le vor preda. Apoi am primit documente scrise de la ei, în care se specifică foarte clar data la care ne vor fi predate plajele, după 3 mai. Am fost avertizați de Apele Române că vom fi aspru sancționați dacă îndrăznim să punem măcar un șezlong pe plajă. În timpul ăsta vedem cum șefii ANPC fac mișto de noi, venind în inspecție împreună cu ministrul Turismului doar ca să ne critice, ca și cum am fi o gașcă de boschetari, nu întreprinzători români care le plătesc lor salariile de bugetari”, spune un administrator de plajă care a câștigat licitația luna trecută, în stațiunea Mamaia.

Ministerul Mediului le-a cerut celor care aveau baruri și restaurante pe plajă să le demoleze, ca să poată participa la licitație. Patronii celor mai importante cluburi și restaurante, care aduc cei mai mulți bani la bugetul local, la bugetul Apelor Române și la bugetul statului, din taxe și impozite, au demolat și au reconstruit, dar oricum nu-și pot mulțumi turiștii care vin în marele șantier Constanța-Mamaia-Năvodari, pentru că plaja e goală și în cele mai multe locuri s-a decorat peisajul cu macarale noi. Lângă Fratelli se construiește o clădire care ar putea primi titlul de „Macaraua anului 2023”, chiar la intrarea pe plajă. Iar turiștii veniți la hotelurile de 5 stele și la celelalte cluburi „de fițe” au fost întâmpinați cu o plajă cu urme proaspete de tractor, pe care se pot așeza, pe nisipul umed și rece, dacă au o păturică adusă de-acasă.

În Vama Veche, la polul opus al litoralului, turiștii stau tot pe nisip, dar acesta e specificul local, iar turiștii care aleg vechiul sat de pescari pentru a petrece 1 Mai nu se duc neapărat pentru șezlonguri.

Organizatori și membri ai juriului

În timp ce patronii de hoteluri, cluburi, restaurante și terase din Mamaia care au câștigat licitațiile pentru administrarea plajelor se rugau de Apele Române să le predea porțiunile de nisip înainte de deschiderea oficială a sezonului estival, Mamaia primea, în cadru festiv, titlul „Destinația anului 2023”, la secțiunea „Stațiuni Turistice”, joia trecută. Constanța a concurat la categoria „Orașe care inspiră”, dar titlul a fost luat de Brașov.

Printre organizatorii concursului găsim persoane și firme precum eAD.ro Interactive SRL și SC Brandelier.Biz SRL, care au legături importante de managementul destinației în ambele zone. eAD.ro Interactive SRL, cu sediul în sectorul 1 al Capitalei, are ca obiect de activitate „servicii de reprezentare media”, fiind condusă de Ilie Orlando Nicoară (administrator), iar asociați sunt Gheorghe Adrian Tomșa, Maria Nicoară și Tudor Mihai Mîndruț. eAD concepe și stabilește regulile de desfășurare ale concursului, dar se ocupă și de promovarea aceluiași concurs, în calitate de regie media, dubla calitate fiind specificată chiar în regulamentul competiției, postat pe site-ul destinatiaanului.ro. Este aceeași firmă care deține drepturile de televizare ale meciurilor din prima ligă de fotbal a României și care a încheiat un contract cu Liga Profesionistă de Fotbal.

Cealaltă firmă, SC Brandelier.Biz SRL, are sediul în satul Ucea de Jos, județul Brașov, obiectul principal de activitate find „activități ale agențiilor de publicitate”, iar administratorul acesteia este Mihai Constantin Bârsan, asociat unic. Bârsan - care a fost fost vicepreședinte de marketing la producătorul berii Ursus - este asociat și în firma Epic Visits SRL, cu sediul tot în satul Ucea de Jos, în care sunt asociate și firmele Epvisits Investment SRL și Touring Eurolines SA, dar și Felix Tătaru, Raluca Alexandra Jianu, Bogdan Jianu, Emanuel Lucian Pasat, Nicolae Adrian Tuluca.

Această a doua firmă în care este asociat administratorul SC Brandelier.Biz SRL se ocupă cu „activități ale portalurilor web”. Mihai Bârsan este și dezvoltatorul competiției „Destinația Anului”, dar și membru al juriului acestei competiții.

Legături între mediul de afaceri și cel politic

Probabil că în rest este doar o serie de coincidențe, că Brașovul a câștigat titlul la capitolul „Orașe care inspiră”, iar la categoria „Resort” a câștigat titlul „Green Village Sfântu Gheorghe”, bază de cazare înființată de Dragoș Anastasiu, la fel ca și firma „Eurolines” sau ca Asociația Pentru Turism (APT). Despre APT, Dragoș Anastasiu a declarat, anul trecut, pentru Jurnalul, că nu are nicio legătură cu el. Între Dragoș Anastasiu și Felix Tătaru sunt legături foarte strânse, cei doi având o colaborare de lungă durată, inclusiv prin aducerea în România a Arbinger Institute și lansarea cărți-manual „Mentalitatea Deschisă”. În anul 2019, cei doi au cooptat șefii tuturor partidelor politice din România și reprezentanții celor mai mari corporații, pentru a le oferi cursuri și coaching cu scopul modificării mentalității. Felix Tătaru și Cristina Gheorghe au fondat „Institutul Dezvoltării Personale” și sunt partenerii Arbinger în România.

Felix Tătaru este cunoscut ca strateg în campaniile electorale ale lui Traian Băsescu, Klaus Iohannis, PDL și PNL, dar au apărut unele informații conform cărora în 2016 ar fi făcut campaniile electorale pentru toate partidele, inclusiv PSD. De altfel, după ce PNL a pierdut alegerile, Felix Tătaru a declarat că el nu a pierdut.

SC GMP Advertising SRL, prin care a făcut strategiile electorale, a intrat în componența GMP Group, tot a lui Felix Tătaru, alături de firma Ericsson Romania, fondată de Ioana Manoiu și Felix Tătaru. În anul 2009, Ericsson Romania a părăsit McCann PR pentru a intra în GMP PR, urmând să se ocupe cu gestionarea comunicării corporate, servicii de consultanță, media relations, reputation management și organizare de evenimente. Ericsson Romania are legătură și cu Ministerul Dezvoltării, cu bugetele pentru campanii media care au avut ca scop promovarea turismului. Felix Tătaru este și președinte al Institutului pentru Orașe Vizionare, partener organizator al concursului „Destinația Anului”, care a și susținut secțiunea „Orașe Vizionare”.

Stațiunea Mamaia se împarte în zonele Mamaia-Șantier, Mamaia-Sat și Mamaia-Nord, ultima fiind și Șantierul-Năvodari, care se întinde până în curtea Petromidia.