Măsură nouă din 2026: bani pentru fermierii afectați de focarele de boli la animale

de Adrian Stoica    |    20 Dec 2025   •   10:20
Crescătorii de animale ale căror animale au fost ucise din cauza unor boli vor primi despăgubiri. Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, fiind adoptată deja în Parlamentul European care a alocat și un buget pentru aceste despăgubiri.

„Fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale. Măsurile se vor aplica de la 1 ianuarie 2026”, a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu.

Reamintim că în cursul lunii decembrie, Înalta Curte a anulat, definitiv, articolele 4 alin. (4) și 8 din Hotărârea de Guvern 1214/2009, care permiteau autorităților să refuze plata despăgubirilor fermierilor afectați de focare de boală. Judecătorii au stabilit că Guvernul nu poate introduce prin hotărâre condiții suplimentare sau motive de excludere de la despăgubiri, în condițiile în care OG 42/2004 garantează dreptul proprietarilor de animale la compensații. ICCJ a constatat că hotărârea de guvern a încălcat ierarhia actelor normative și prevederile constituționale.

 



 


 

