Viteza sau „moartea”: poate România să accelereze industrial?

Rezultatul? Industrial Accelerator Act (IAA) – o piesă legislativă care nu este doar un set de norme administrative, ci care arată că se vrea a fi o veritabilă declarație de suveranitate industrială. Bruxelles-ul vrea să reînvie spiritul manufacturier al continentului, să scurteze birocrația și să creeze „campioni verzi”. Dar în spatele acestui entuziasm comunitar se ascunde o întrebare dură pentru noi: este România pregătită să accelereze sau va rămâne doar un spectator care privește cum „nucleul dur” al Europei își securizează viitorul pe spatele resurselor noastre?

Radiografia unei oportunități

Să privim realitatea nefardată: așa am putea înțelege mai bine unde ne aflăm. IAA promite proceduri de autorizare fulger și piețe garantate pentru tehnologii curate. În acest context, tabloul strategic al României este unul al contrastelor izbitoare. Punctele noastre forte sunt, fără îndoială, energetice. Mixul nostru energetic – un echilibru rar între nuclear, hidro, gaze și regenerabile – ne oferă o poziție de plecare pe care multe state vestice, dependente de importuri sau de cărbune, o invidiază. Suntem, teoretic, „bateria” și „rezerva de gaz” a regiunii. Totuși, punctele slabe ne trag înapoi ca o ancoră ruginită: o birocrație cronică și o capacitate administrativă care s-au dovedit adesea incapabile să transforme oportunitatea în infrastructură critică. Oportunitățile sunt uriașe: putem folosi IAA pentru a finanța modernizarea rețelelor și pentru a deveni un hub regional de securitate. Însă amenințările sunt la fel de concrete. Condițiile stricte pentru investițiile non-UE ar putea alunga capitalul strategic, iar presiunea decarbonizării accelerate ar putea pune la încercare reziliența sectorului nostru extractiv.

Marea Neagră: Rezervorul de viteză al reindustrializării

În inima acestei analize stă cel mai puternic argument al României: producția de gaze naturale din Marea Neagră. Europa a învățat pe calea grea lecția dependenței de surse externe nesigure: înainte de 2022, depindea masiv de gazul rusesc livrat prin conducte fixe; după tăierea acestor fluxuri, UE a căutat înlocuitori rapizi, pivotând de la o infrastructură terestră stabilă la una maritimă. Gazul nu mai vine prin țevi care traversează câmpiile Ucrainei sau Poloniei, ci cu vapoare care trebuie să traverseze puncte de tranzit ce astăzi se dovedesc a fi cel puțin critice. În acest context alarmant, proiectul Neptun Deep nu mai este doar o afacere comercială, ci un activ geopolitic de rang zero; gazul românesc devenind „combustibilul de tranziție” fără de care reindustrializarea europeană pur și simplu nu poate avea loc.

România deține astfel o poziție unică. Suntem singurul stat din UE care poate oferi predictibilitate energetică într-un moment în care industria europeană este sufocată de prețuri volatile. Gazul din Marea Neagră poate asigura acea energie de bază necesară proceselor industriale grele – oțel, chimie, ciment – care nu pot fi alimentate exclusiv din surse regenerabile intermitente.

Mai mult, IAA pune un accent masiv pe hidrogen și captarea carbonului (CCS). Aici, Marea Neagră oferă un avantaj competitiv uriaș: infrastructura de gaze poate fi puntea către o economie a hidrogenului, transformând România nu doar într-un furnizor de materie primă, ci într-un laborator tehnologic regional. Totuși, riscul este ca acest potențial să fie irosit dacă Bucureștiul nu reușește să impună la Bruxelles o recunoaștere clară a gazului ca partener indispensabil al reindustrializării „verzi”. Fără o voce puternică, riscăm ca gazul nostru să fie doar „salvatorul de serviciu” pentru alții, în timp ce România este împinsă să plătească taxe de carbon care să-i sufoce propria industrie.

Riscul marginalizării: o Europă cu două viteze industriale?

Cea mai mare temere care răzbate din mecanismul IAA este consolidarea unui „nucleu industrial” în jurul Germaniei și Franței. Există un risc real ca aceste state, care dețin deja ecosisteme mature și forță de muncă ultraspecializată, să atragă majoritatea capitalului strategic generat de noul act.

România riscă să fie prinsă într-un scenariu de periferie: să furnizăm gazul care alimentează fabricile din Vest și să fim piața de desfacere pentru produsele lor „verzi”, dar scumpe. Marginalizarea nu înseamnă excludere, ci limitarea la un rol de furnizor de resurse, ratând șansa de a construi lanțuri valorice pe teritoriul nostru. Dacă nu creăm propriile „zone de accelerare industrială”, capitalul va trece pe deasupra noastră, aterizând acolo unde infrastructura este deja pregătită.

Dilema strategică și factura „verde”

Punerea în practică a IAA aduce în față o dilemă strategică dureroasă. Pe de o parte, alinierea la protecționismul european (clauzele „Made in Europe”) ne poate proteja industria locală firavă. Pe de altă parte, costurile acestei alinieri sunt enorme. Produsele curate, fabricate strict cu componente considerate a fi europene, vor fi inevitabil mai scumpe în faza inițială. Cine va plăti factura? Consumatorul român, care are deja o putere de cumpărare limitată, sau bugetul de stat, deja grevat de deficite?

România trebuie să decidă dacă își joacă cartea alături de Franța, susținând intervenționismul, sau alături de statele liberale, care se tem că regulile stricte de localizare vor scumpi viața tuturor.

Concluzie: De la reacție, la strategie

Industrial Accelerator Act este un test de maturitate pentru clasa politică și pentru mediul de business din România. Nu ne mai putem permite luxul de a „reacționa” la directivele de la Bruxelles cu o întârziere de ani. Viteza devine, prin acest act, principalul avantaj competitiv.

Avem resursele, avem poziția geografică și avem un moment istoric în care gazul românesc poate cumpăra timp pentru industria noastră. Dar timpul nu lucrează în favoarea noastră dacă nu este dublat de execuție. România trebuie să aleagă acum: fie accelerează odată cu restul continentului, folosind oportunitățile IAA pentru a se demara industrializarea, fie rămâne în zona gri a oportunităților ratate, privind cum viitorul se construiește în altă parte, cu resursele noastre, dar fără beneficiile noastre.

În noua eră industrială a Europei, indecizia este cea mai scumpă factură pe care o vom avea de plătit.

Industrial Accelerator Act pare să fi pornit un cronometru. Care nu prea ne mai lasă timp de multă dezbatere. Ecuația este de o simplitate brutală: ori ne folosim atuurile energetice pentru a urca în cabina de pilotaj a reindustrializării europene, ori rămânem blocați în hățișul propriei birocrații, privind cum alții accelerează cu gazul nostru în rezervor. Lumea nu mai are răbdare cu cei indeciși, miza a încetat de mult să fie una pur economică. Este o chestiune de supraviețuire strategică.

Avem de ales între viteza care ne-ar salva, poate, industria și încremenirea care ne condamnă la irelevanță. Viteza sau moartea – restul e doar zgomot administrativ.

Autorul:

Daniel Apostol este editorialist, analist economic și expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES și Director General al FPE.