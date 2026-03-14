Cuceritorul lumilor uitate: Mircea Eliade și bătălia pentru sens în inima omului modern

Numele său, rostit astăzi, evocă o complexitate fascinantă, o operă monumentală și o personalitate care a continuat să stârnească, deopotrivă, controverse și admirație, mult dincolo de granițele lumii academice. A fost, așa cum l-a numit “Times”, un ”savant al simbolurilor”, un arheolog al sacrului, care a căutat constant sensul profund al existenței umane, un om a cărui viață și operă a încercat să ”spargă acoperișul lumii”.

Deși în memoriile sale publicate în 1991, Mircea Eliade scria că s-a născut la București, pe 9 martie 1907 (25 februarie pe stil vechi), o precizare ulterioară venită în spațiul public menționează ca dată reală a nașterii sale 28 februarie stil vechi, respectiv 13 martie 1907. Această incertitudine legată de momentul primului său strigăt subliniază, într-un mod aproape simbolic, însăși esența personalității și operei sale: o existență marcată de ambiguitate, de suprapunerea realului cu miticul, a concretului cu simbolul. Este ca și cum destinul său ar fi fost predestinat să opereze la granițe, între certitudine și mister, între autobiografia subiectivă și datele obiective.

Copilăria și adolescența sa sunt o mărturie a unei pasiuni devorante pentru cunoaștere. De la școala primară din strada Mântuleasa, un nume care avea să devină ulterior un titlu de notorietate al nuvelisticii sale fantastice, la Liceul ”Spiru Haret”, unde a fost coleg cu nume ilustre precum Constantin Noica și frații Acterian, tânărul Eliade nu a fost un elev obișnuit. Fascinat de chimie, de științele naturii, de entomologie și de ocultism, s-a cufundat într-un studiu solitar, devorând cărți și explorând domenii marginale, o sete nepotolită ce prefigura enciclopedismul său de mai târziu.

Această perioadă timpurie este crucială pentru înțelegerea gândirii sale filosofice ulterioare. Romanul său autobiografic de debut, ”Romanul adolescentului miop”, scris în 1927, este un portret incisiv al unui tânăr precoce, ochelarist, cu ambiții literare uriașe, care își scurtează orele de somn pentru a devora cărți, visând la o glorie viitoare. Aici își schițează și primele ”exerciții” de voință, care, retrospectiv, se anunță nu doar ascetice, ci de-a dreptul tantrice, anticipând interesele sale de mai târziu. Pentru el, ”pronunțarea poruncii vreau! era aproape un rit magic”, o mărturie a unei aspirații către controlul absolut al sinelui.

Această ”hipertrofie a eului”, cum o descrie Liviu Bordaș, nu era egoism, ci o strategie de salvare, o ”scăpare din vârtejul patimilor și corupției contemporane, un adăpost și un izvor în același timp.” Este o filosofie personală care caută purificarea în sine, o viziune a omului superior, influențată de stoici, de Emerson și de supraomul nietzschean. Astfel, primii ani de viață ai lui Eliade sunt o oglindă a secolului care avea să vină, o promisiune a unei opere vaste, dar și o premoniție a contradicțiilor și ambiguităților ce aveau să-l definească pe acest ”savant al simbolurilor”.

Formația filosofică a lui Mircea Eliade a fost una solidă, încă din România interbelică. Sub îndrumarea unor profesori de marcă precum Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Gusti și Tudor Vianu la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, Eliade își consolidează baza intelectuală. Însă, sufletul său neliniștit căuta deja dincolo de granițele cunoașterii occidentale, o presimțire a ceea ce avea să devină esența cercetărilor sale: căutarea structurilor arhetipale ale sacrului.

Influența lui Nae Ionescu, profesorul său de logică și metafizică, a fost decisivă, marcând o direcție existențială și filosofică. Ionescu, recunoscând talentul excepțional al tânărului Eliade, i-a oferit o platformă importantă în redacția ziarului ”Cuvântul”, unde a debutat ca jurnalist, experiență în presa vremii care nu i-a oferit doar vizibilitate, ci și un contact direct cu realitățile politice și culturale ale României interbelice, un context vibrant, dar și tensionat, ce avea să-i marcheze profund tinerețea și să-i modeleze percepția asupra implicării intelectualului în lume.

Dorind să-și lărgească orizontul intelectual dincolo de cultura franceză, dominantă în România, Eliade a învățat limba italiană și a făcut prima sa călătorie în Italia, în 1927, unde l-a cunoscut pe Giovanni Papini. Admirând curajul acestuia de a greși și de a se contrazice, Eliade subliniază: ”doar persoanele sterile și mediocre se preocupă de perfecta coerență a gândurilor proprii și sunt obsedate de teama de a greși. Papini a greșit de multe ori... Și totuși opera sa a rămas unitară”. Aceasta este o mărturie a propriei sale viziuni despre creație și despre căutarea adevărului, dincolo de rigiditatea dogmatică, o prefigurare a libertății sale intelectuale.

În 1929, a obținut licența la Universitatea București cu teza intitulată ”Contribuții la filosofia Renașterii”, dar deja pașii îl purtau spre un alt univers intelectual: cel al filosofiei indiene. Fascinat de lucrările lui James George Frazer, a cărui lucrare, ”Creanga de Aur”, îi deschide porți spre lumea credințelor și practicilor primitive, Eliade a învățat engleza, persana și ebraica. Această pregătire lingvistică, această sete de a accede la textele originale, este un semn al rigorii sale intelectuale și al unei dorințe de a depăși superficialitatea occidentală, o căutare a rădăcinilor profunde ale sacrului.

Momentul crucial al acestei odisee spirituale îl reprezintă plecarea în India, în noiembrie 1928, cu o bursă particulară. La Calcutta, la biblioteca Societății Teosofice din Adyar, îl întâlnește pe marele filosof indian Surendranath Dasgupta, sub îndrumarea căruia va începe studiul limbii sanscrite și al tehnicilor Yoga. Perioada indiană, deși marcată de intens studiu academic și de o cufundare profundă în spiritualitatea orientală, va fi și o perioadă de tumult personal, de experiențe existențiale intense, care aveau să-i modeleze atât opera științifică, dar și creația literară, transformându-l într-un explorator al conștiinței umane.

Perioada indiană a lui Mircea Eliade nu a fost doar una de studiu arid, ci un adevărat experiment existențial, o căutare a desăvârșirii interioare în miezul misterului indian. La Calcutta, și-a dedicat timpul studiului gramaticii sanscrite și filosofiei hinduse, lucrând la teza sa de doctorat, ”Istoria comparată a tehnicilor Yoga”, o lucrare fundamentală care va fi publicată în 1936 și care va pune bazele unei noi abordări în studiul fenomenelor religioase. Această perioadă este și momentul în care își scrie romanul ”Isabel și apele diavolului” (1929), o operă cu un alter ego al autorului, un doctor în arta extrem-orientală, care își părăsise țara pentru a-și continua cercetările în India, o reflectare a propriei sale odisee spirituale.

Momentul decisiv al acestei perioade, și al întregii sale biografii, a fost însă întâlnirea cu Maitreyi Devi, fiica profesorului său, Surendranath Dasgupta. Tânărul Eliade, pe atunci în vârstă de 23 de ani, s-a îndrăgostit de Maitreyi, o adolescentă de 16 ani, cu o educație aleasă, o fire extrem de sensibilă, care scria poezii apreciate chiar de Rabindranath Tagore. Relația lor, descrisă cu o intensitate copleșitoare în romanul ”Maitreyi” (1933), care îi va aduce celebritatea la doar 26 de ani, depășește granițele unei simple povești de dragoste; este o confruntare între două lumi, două culturi, două filosofii existențiale, o încercare de a pătrunde misterele celuilalt.

”Maitreyi” este un roman al autenticității, o mărturie a încercării lui Eliade de a pătrunde misterele sufletului indian prin intermediul iubirii. Personajul-narator Allan, un inginer englez, inițial neatras de frumusețea exotică a lui Maitreyi, ajunge să fie fascinat de ”tainele ascunse” ale acestei ființe excepționale. Portretul fizic al Maitreyi, ”cu ochii ei prea mari și prea negri, cu buzele cărnoase și răsfrânte, cu sânii puternici de fecioară bengaleză crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt”, sugerează o căldură sufletească și o fascinație irezistibilă, o manifestare a sacrului în profan. Maitreyi, în viziunea lui Eliade, reprezintă iubirea ca singura modalitate de a atinge starea de perfecțiune, prin gesturile ei tandre, preocupările intelectuale și puterea de a iubi profund, dincolo de amănuntele sociale.

”Mă leg de tine, pământule, că eu voi fi a lui Allan și a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine. Și cum aștepți tu ploaia, așa îi voi aștepta eu venirea, și cum îți sunt ție razele, așa va fi trupul lui mie”, iată cum se naște perfecțiunea prin iubire, o expresie a misticismului erotic și a legăturii profunde dintre om, natură și divinitate. Această iubire, însă, a fost sortită eșecului. Descoperind legăturile mult prea apropiate dintre fiica sa și Mircea Eliade, Dasgupta i-a cerut să părăsească imediat locuința. Acest episod, traumatic, va marca profund sensibilitatea lui Eliade și va alimenta o nostalgie permanentă pentru India.

După plecarea din casa lui Dasgupta, Eliade a locuit o perioadă la Rishikesh Svarga Ashram din Himalaya, sub îndrumarea unui guru, Swami Shivananda, experimentând tehnici șamanice și o căutare spirituală intensă. Această perioadă, deși puțin documentată, a fost crucială pentru formarea sa, consolidându-i interesul pentru misticismul oriental și pentru experiențele extatice. Revenit la Calcutta, la pensiunea doamnei Perris, și-a continuat studiile, învățând tibetana și dedicându-se etnografiei Asiei orientale. Experiența indiană, cu bucuriile și suferințele ei, cu iubirea și pierderea ei, a devenit o coloană vertebrală pentru întreaga sa operă, o sursă inepuizabilă de inspirație și de reflecție asupra sacrului și a umanului.

Revenit în țară în noiembrie 1931, după odiseea indiană, Mircea Eliade era deja un spirit format și o personalitate în plină ascensiune. Perioada interbelică a fost una de o efervescență intelectuală și creativă extraordinară, marcată de succes literar fulminant, recunoaștere academică, dar și de contradicții personale și politice profunde. Această etapă a vieții sale a fost un veritabil laborator de idei și experiențe, prefigurând complexitatea operei și a destinului său.

La 16 ianuarie 1932, Eliade a susținut la Radio București prima dintr-o serie de 50 de conferințe, intitulată ”Apa cu flori și cadavre”, dezvăluind publicului român experiența sa indiană cu o exaltare și o observație erudită. Aceste prelegeri-confesiune, lirice și autentice, despre desăvârșirea interioară în miezul misterului indian, au contribuit la conturarea imaginii sale de tânăr intelectual vizionar și la popularizarea ideilor orientale în România. Și-a continuat colaborarea la ”Vremea” și ”Cuvântul”, publicând prima sa carte de eseuri, ”Solilocvii”, consolidându-și poziția în peisajul cultural românesc.

În aprilie 1933, romanul ”Maitreyi” i-a adus celebritatea la doar 26 de ani, un succes fulminant, care l-a propulsat în rândul marilor scriitori români, o operă care va stârni dezbateri pasionate despre dragoste, cultură și spiritualitate. Această perioadă de recunoaștere coincide cu obținerea doctoratului în filosofie cu teza despre Yoga, susținută în iunie 1933, cu ”Magna cum laude”, în fața unei comisii prestigioase. A devenit apoi suplinitor la catedra de logică și metafizică a lui Nae Ionescu, inaugurând cursul cu o temă profundă: ”Problema răului în filosofia indiană”, o preocupare ce va rămâne centrală în gândirea sa.

Triumful profesional și academic a fost umbrit însă de turbulențe în viața personală. În septembrie 1933, Mircea Eliade s-a logodit, iar în ianuarie 1934, s-a căsătorit cu Nina Mareș, căsătorie, considerată o ”nepotrivire” de familia lui Eliade, care l-a renegat, și care a fost precedată de episoade tulburătoare. Despre Eliade se spunea că era, pe atunci, un profesor râvnit și curtat la Universitate, în jurul căruia roiau femeile, fiind prins în două relații: cu actrița Sorana Țopa și cu Nina. Se zvonea că Nina ar fi amenințat cu sinuciderea, forțându-l pe Eliade să facă pasul spre căsătorie, dilemă etică personală care i-a marcat profund viața sa.

Chiar și în fața acestor contradicții, Eliade avea doar cuvinte de laudă la adresa Ninei: ”trăia exclusiv pentru mine, însă ascundea foarte bine lucrul acesta. (...) Nu cred că multe soții și-ar fi putut păstra dragostea, încrederea și seninătatea alături de cel care eram pe atunci”. Această mărturie subliniază dedicarea Ninei și, în același timp, complexitatea și exigențele unei personalități vulcanice, mereu în căutarea absolutului, dar și vulnerabilitatea sa umană. Pe plan profesional, i-au apar volume esențiale precum ”Întoarcerea din rai” și ”Huliganii”, consolidându-i statutul de romancier prolific, dar și de intelectual implicat în frământările vremii.

Perioada interbelică, efervescentă din punct de vedere cultural și intelectual în România, a fost, paradoxal, și una a unor intense frământări politice și sociale, marcate de o criză profundă a identității naționale și de ascensiunea mișcărilor extremiste. În acest context de căutări febrile pentru un sens și o direcție, Mișcarea Legionară a apărut, pentru unii, ca o forță de regenerare națională, promițând o revoluție spirituală și morală, o refacere a fundamentelor României pe baze autentice, mistice și naționaliste. Mircea Eliade, sub influența decisivă a profesorului său, Nae Ionescu, a aderat la această mișcare la mijlocul anilor '30, devenind un activist cunoscut. Acest capitol controversat din biografia sa este esențial pentru înțelegerea ambiguității care avea să-l însoțească până la sfârșitul vieții, aruncând o umbră lungă asupra operei și reputației sale, o tensiune permanentă între căutarea personală a sacrului și implicarea în profanul politic.

Implicarea sa, în această fază, s-a manifestat prin scrierea unor articole în diverse publicații, inclusiv în ziarul oficial al Mișcării, ”Buna Vestire”, și prin participarea activă la campania electorală din decembrie 1937, candidând pe lista Partidului Totul Pentru Țară, expresia politică a Gărzii de Fier. Această implicare activă, deși a preferat ulterior să o minimalizeze sau să o integreze într-o experiență existențială mai amplă, a fost un fapt concret, care a lăsat urme adânci și care nu poate fi ignorat în radiografia sa biografică. Acuzele la adresa sa, conform documentelor vremii, sunau astfel: ”Este autorul romanului ”Huliganii” apărut în 1936, în care se face propagandă pentru mișcarea legionară. A făcut parte din Centrul de Studii și documentare a mișcării, înscris în cuibul ”Ceahlău”, familia ”Axa”. A activat în grupul scriitorilor și poeților legionari...”.

Totuși, această fază de implicare, percepută inițial de unii intelectuali ca o formă de căutare a identității naționale și de regenerare spirituală, a degenerat rapid, sau și-a revelat adevărata natură, într-o ideologie extremistă, profund totalitară, xenofobă și antisemită. Odată ce mișcarea a căpătat forță și a devenit o amenințare la adresa ordinii constituționale, dar și a valorilor umane fundamentale, mari personalități ale culturii române, confruntate cu realitatea brutală a violenței legionare, s-au distanțat sau au renunțat explicit la aceste simpatii. Eliade, însă, va alege o cale mai sinuoasă. Confruntarea cu regimul carlist a venit rapid pentru el. Pe 14 iulie 1938, Mircea Eliade a fost arestat în timpul unei campanii împotriva Gărzii de Fier. Motivația reținerii sale a fost refuzul de a semna declarația de desolidarizare de legionarism, Eliade argumentând că nu se putea ”desolidariza”, deoarece nu se înscrisese formal în Mișcarea Legionară.

A fost deținut în lagărul de la Miercurea Ciuc, sub pază la sanatoriul Moroeni-Dâmbovița, de unde a fost eliberat pe 29 octombrie 1938, după ce a dat o declarație ”pe onoare și conștiință” că se va abține de la orice activitate politică. Chiar dacă această declarație a marcat o formă de distanțare publică de implicarea activă, controversa asupra trecutului legionar al lui Eliade a persistat, mai ales după anii '90. Anumiți exegeți au comentat faptul că Eliade, de fapt, nu s-a dezis niciodată clar de ideologia legionară, preferând o atitudine ambiguă până la sfârșit, o reticență de a confrunta direct și public greșelile tinereții.

Filosofic, această perioadă ridică întrebări fundamentale despre responsabilitatea intelectualului în fața ideologiilor totalitare și despre modul în care experiențele politice pot modela, sau deforma, căutarea adevărului. Este o confruntare cu umbrele trecutului, cu un moment al istoriei care a cerut alegeri morale clare, și în care atitudinea de ”ambiguitate” a lui Eliade a lăsat o moștenire dificil de gestionat. A fost acuzat și de scrierea unor articole antisemite, chiar dacă, pe de altă parte, a luat poziție față de expatrierea unor mari intelectuali evrei și și-a menținut amiciția cu evrei precum Mihail Sebastian. Această dualitate, ”rinocerizat de legionarism și pronazism” conform Deutsche Welle, dar și protector al prietenilor evrei, este o mărturie a complexității și contradicțiilor personalității sale, o tensiune permanentă ce continuă să provoace și să modeleze interpretarea operei sale, obligându-ne să reflectăm la intersecția dintre geniul intelectual și vulnerabilitățile etice în vremuri tulburi.

După anii tulburi ai războiului, marcați de experiențe diplomatice și de tragice pierderi personale, Mircea Eliade a intrat într-o nouă fază a vieții sale, cea a exilului, în care opera sa științifică și literară a cunoscut o maturitate și o recunoaștere globală. Însă acest triumf profesional a fost adesea umbrit de drame personale și de o luptă interioară cu fantomele trecutului, o permanentă căutare de echilibru într-o lume în haos.

Perioada 1941-1944 l-a găsit pe Eliade consilier cultural la Legația română de la Lisabona, o experiență diplomatică care i-a oferit o perspectivă unică asupra Europei în plin război, dar și un spațiu de izolare propice creației. Aici, a învățat limba portugheză și a lucrat la două dintre cele mai importante opere ale sale: ”Tratatul de istorie a religiilor” și ”Mitul veșnicei reîntoarceri”, fundația pentru ceea ce avea să devină contribuția sa monumentală la studiul religiilor. Pe 12 februarie 1941, la București, a avut loc loc premiera ”Iphigeniei” sale, o dramă care, pentru unii comentatori precum Mihail Sebastian, era o alegorie a morții lui Corneliu Zelea Codreanu, adăugând o nouă nuanță controversată biografiei sale.

Anul 1944 a adus o tragedie personală cumplită: moartea soției sale, Nina, provocată de un cancer uterin cauzat, se pare, de un avort. Această pierdere profundă l-a aruncat pe Eliade într-o depresie puternică. Mărturisirile sale despre încercările de a se trata singur, cu antidepresive, extracte de passiflora și chiar cu metamfetamine, un tip de ”tratament” deloc nou pentru el, având în vedere că experimentase consumul de opium în perioada indiană, subliniază vulnerabilitatea sa umană, dincolo de geniul intelectual, o continuă căutare de sens și de evadare.

După moartea Ninei, Eliade s-a îngrijit de fiica sa vitregă, Adalgiza (Giza), și, în 1945, s-a mutat în Franța. La Paris, a găsit un nou teren fertil pentru activitatea sa intelectuală, fiind invitat să țină cursuri la prestigioasa Universitate Sorbona și colaborând la reviste academice de renume precum ”Critique” (condusă de Georges Bataille) și ”Revue de l’Histoire des religions”. În mai 1948, i-a apărut la Editura Gallimard, ”Technique du Yoga”, urmată în 1949 de ”Traité d'histoire des religions”, o capodoperă care i-a consolidat reputația internațională, deschizându-i noi perspective în domeniu.

Pe 9 ianuarie 1950, Eliade s-a recăsătorit cu Christinel Cotescu, o româncă aflată în exil, urmașa unei familii boierești și sora soției lui Ionel Perlea, cunoscută sub numele Georgette în cercul apropiaților. Această a doua căsătorie i-a oferit stabilitatea și sprijinul emoțional necesar pentru a-și continua munca monumentală, un far în labirintul existențial și intelectual al lui Eliade, demonstrând că, în ciuda tumultului, omul are nevoie de ancore umane pentru a-și împlini destinul, chiar și în exil.

Anul 1956 a marcat un nou început în odiseea lui Mircea Eliade, un început care avea să-l propulseze în elita academică mondială și să-i consolideze statutul de gigant al istoriei religiilor. Mutarea în Statele Unite, la Chicago, unde va preda istoria comparată a religiilor la Universitatea din oraș, a fost o decizie strategică ce a deschis un nou capitol în viața sa și o platformă globală pentru ideile sale. Aici, reputația sa a crescut exponențial cu fiecare an și cu fiecare nouă lucrare apărută, primind numeroase doctorate honoris causa.

În iulie 1959, i-a apărut nuvela fantastică ”La țigănci”, o operă emblematică a prozei sale literare, ce explorează misterul, sacrul și profanul în cotidianul aparent banal al Bucureștiului. Tot atunci, la Editura Gallimard, i-a fost publicat volumul ”Naissances mystiques. Essai sur quelques types d’initiation”, consolidându-i expertiza în domeniul științific și punând bazele unor concepte esențiale. Începând cu anul 1960, Mircea Eliade a devenit conducătorul prestigioasei publicații ”History of Religions”, alături de J.M. Kitagawa și Charles Long, transformându-se într-un formator de școală în domeniul istoriei comparate a religiilor, un veritabil lider de școală în domeniu.

Activitatea sa enciclopedică este de asemenea remarcabilă. Eliade a colaborat la Encyclopedia of World Art din New York, iar Universitatea din Chicago i-a conferit titlul de ”Sewelle L. Avery Distinguished Service Professor”, o recunoaștere a vastei sale contribuții academice și a statutului său de savant de clasă mondială. Pe 10 februarie 1966, prestigiosul ziar ”Times” l-a numit pe Eliade ”savant al simbolurilor”, o sintagmă care îi va rămâne atașată și care descrie perfect esența operei sale: căutarea structurilor profunde ale sacrului în diverse manifestări culturale.

După ce Universitatea din Yale i-a decernat titlul de ”Doctor Honoris Causa”, Eliade a colaborat la Enciclopedia Britannica, una dintre cele mai importante surse de cunoaștere universală. La Londra și la New York, Editura Harper and Row i-a publicat un tratat remarcabil, ”From Primitives to Zen. A thematic Sourcebook on the History of Religions.” Aceste lucrări i-au cimentat poziția de figură centrală în domeniul istoriei religiilor și credințelor religioase, studiile sale devenind bibliografii obligatorii în orice program academic de specialitate.

Filosofic, anii americani ai lui Eliade reprezintă apogeul unei căutări intelectuale neobosite, o sinteză a intereselor sale pentru religiile arhaice, mitologie, simbolism și sacru. El a creat o nouă paradigmă în studiul fenomenelor religioase, insistând pe conceptul de spațiu și timp sacru, pe camuflarea misterelor și pe întoarcerea la origini. În această viziune, ființele umane arhaice erau orientate în timp și spațiu, cele moderne ar fi dezorientate, dar și în omul modern ar exista o dimensiune ascunsă, subconștientă, guvernată de prezența secretă a unor profunde simboluri religioase. Catedra de Istoria Religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă numele, ca o recunoaștere eternă a vastei sale contribuții la literatura specializată din acest domeniu și a influenței sale globale.

Mircea Eliade nu a fost doar un istoric al religiilor, ci un filosof al sacrului, un gânditor care a propus o nouă paradigmă pentru înțelegerea condiției umane. Contribuția sa filosofică majoră rezidă în dezvoltarea unor concepte fundamentale care au revoluționat modul în care privim religia și, prin extensie, cultura.

Distincția sacru-profan este, probabil, cea mai cunoscută și influentă contribuție a lui Eliade. El a argumentat că sacrul nu este o invenție umană sau o iluzie, ci o dimensiune a realității, o structură ontologică fundamentală, o manifestare a unei puteri care transcende lumea noastră cotidiană. Profanul este, în această viziune, un spațiu omogen, lipsit de sens, în timp ce sacrul este o hierofanie, o manifestare a sacrului în lumea profană. Această distincție a permis o nouă abordare a studiului religiei, nu ca pe o simplă superstiție sau o etapă primitivă, ci ca pe o dimensiune constitutivă a experienței umane, o poartă spre o înțelegere mai profundă a sensului existenței. Eliade a arătat că omul modern, chiar și laicizat, poartă în subconștientul său o nostalgie a paradisului, o sete de sacru.

Eliade a explorat modul în care civilizațiile arhaice percepeau timpul nu ca pe o linie ireversibilă, ci ca pe un ciclu. Prin ritualuri și mituri, omul arhaic se putea reintegra în timpul sacru al originilor, anulând astfel ”teroarea istoriei”, caracterul ireversibil și imprevizibil al evenimentelor. Pentru omul modern, istoria este o povară, un șir de evenimente fără sens, generând angoasă. Eliade a demonstrat că miturile oferă o structură, un sens, o modalitate de a transcede contingentul, oferind o perspectivă asupra omului care refuză să fie doar o victimă a timpului linear. Critica sa la adresa istoricismului (convingerea că sensul este doar istoric) a fost profundă, pledând pentru o redescoperire a dimensiunii mitice a existenței.

Pentru Eliade, simbolurile religioase nu sunt simple semne arbitrare, ci sunt ferestre către sacru, modalități prin care omul arhaic (și cel modern, inconștient) se conectează cu realitatea transcendentă. El a analizat structurile arhetipale ale miturilor și riturilor (inițierea, călătoria în lumea de dincolo, arborele cosmic), arătând că ele revelează ”ceea ce este real”. Imaginația, în viziunea sa, nu este o simplă fantezie, ci o facultate cognitivă esențială, o modalitate de a accesa sacrul, de a depăși limitele lumii profane. O operă de artă, un vis, un mit, toate sunt manifestări ale acestei imaginații creatoare, ce revelează structuri profunde ale realității.

Eliade a militat pentru o înțelegere fenomenologică a religiei, insistând că nu trebuie să reducem religia la psihologie, sociologie sau economie (reducționism). El a propus conceptul de Homo Religiosus, omul religios, ca o categorie antropologică fundamentală, un tip de ființă umană pentru care experiența sacrului este la fel de reală și de esențială ca experiența rațională. Experiența sacrului nu este o aberație, ci o dimensiune constitutivă a conștiinței umane, iar această universalitate a experienței sacre, documentată prin compararea a mii de culturi și religii, a constituit baza întregii sale opere științifice.

Fascinația lui Eliade pentru Yoga și tehnicile extatice, fundamentată în experiența sa indiană și în teza sa de doctorat, nu a fost doar academică. El a văzut în Yoga o cale practică, o ”tehnică” de a transcede condiția profană, de a accesa stări de conștiință superioare și de a experimenta sacrul. Studiile sale despre șamanism, alchimie și alte tradiții ezoterice au explorat diverse modalități prin care omul a căutat, de-a lungul istoriei, să depășească limitele lumii obișnuite și să se conecteze cu dimensiunea transcendentală a existenței. Pentru Eliade, aceste tehnici nu erau simple superstiții, ci metode de cunoaștere a sinelui și a realității.

În ciuda succesului academic și a recunoașterii internaționale, ultimii ani din viața lui Mircea Eliade au fost marcați de o luptă acerbă cu probleme grave de sănătate, de o confruntare intensă cu finitudinea și de o activitate intelectuală febrilă, aproape grafomanică. A continuat să lucreze neobosit, editând cele 18 volume de enciclopedia religiilor, adunând contribuții pentru ultimul volum de istoria credințelor și proiectând un compendiu al lucrărilor sale de istoria religiilor sub forma unui mic dicționar, un testament al setei sale insațiabile de cunoaștere.

În iunie 1970, a devenit membru corespondent al Academiei Britanice, o onoare care evidențiază impactul său global. Apoi i-a apărut, la Paris, la Editura Payot, ”De Zalmoxis a Gengis-Khan”, o sinteză excepțională pe tema miturilor geto-dacice și a capodoperelor folclorului românesc în care acestea s-au întruchipat, demonstrând o permanentă legătură cu rădăcinile sale spirituale și culturale românești, chiar și în exil. În 1976, a fost desemnat ”Doctor Honoris Causa” al Universității Sorbona, iar în februarie 1977, va citi, în fața membrilor Academiei Belgiene, un discurs inaugural despre Martha Bibescu, în fapt, un strălucit elogiu adus culturii române, o ultimă reafirmare a identității sale.

Anul 1978 i-a adus o recunoaștere supremă din partea lumii academice, numărul 33 din prestigioasa publicație ”Cahiers de l’Herne” fiindu-i dedicat integral lui Mircea Eliade, cu studii și articole laudative semnate de prestigioși savanți din România, America sau Franța. În perioada următoare, în întreaga lume vor fi publicate numeroase volume ale lui Eliade, în semn de apreciere a valorii gândirii și scrierilor sale. Editura Gallimard va publica, de asemenea, ”Jurnalul” său, un veritabil document al vieții și operei sale, o mărturie intimă a căutărilor și frământărilor sale intelectuale și existențiale.

Pe 17 martie 1982, Institutul de Istorie și Teorie Literară ”G. Călinescu” din București a organizat un colocviu dedicat lui Mircea Eliade cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viață, un semn al reabilitării sale parțiale în România comunistă, un proces început încă din vremea conducerii lui Dej. În iulie 1984, Mircea Eliade a primit Legiunea de Onoare, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Universitatea Sorbona, iar în aprilie 1985, a susținut mai multe conferințe la Universitatea Washington, unde i s-a decernat titlul de ”Doctor Honoris Causa”. În luna mai a aceluiași an, Universitatea din Chicago a atribuit numele lui Mircea Eliade catedrei de istoria religiilor, o formă de nemurire academică, o recunoaștere supremă a contribuției sale.

Pe 14 aprilie 1986, Eliade a manifestat simptome de congestie cerebrală, iar analizele medicale au scos la iveală un cancer generalizat. Lupta cu boala a fost scurtă, dar demnă. Pe 22 aprilie 1986, la ora 9:40, Mircea Eliade a plecat la Dumnezeu, la vârsta de 79 de ani. Serviciul funerar și incinerarea au avut loc a doua zi, la Capela Rockefeller din Hyde Park, campusul Universității din Chicago, unde au citit din opera lui, în limbile română, franceză și engleză, unii dintre cei mai apropiați prieteni, între care Saul Bellow, Paul Ricoeur, Wendy O. Fleherty sau Ioan P. Culianu. Post-mortem, a devenit membru al Academiei Române, o recunoaștere tardivă, dar esențială, a staturii sale naționale, consfințindu-i locul în panteonul culturii românești.

Mircea Eliade, omul care a vrut să domine somnul, să se hrănească cu ierburi pentru a-și păstra prospețimea sufletului, cel care a visat la ”putere nemărginită și libertate absolută” prin cultivarea voinței, ne lasă o moștenire care ne provoacă să fim mai mult decât suntem. A murit în fotoliul preferat, zâmbind nemișcat și ținând în brațe cartea ”Exerciții de admirație” a lui Cioran, o imagine emblematică a unei vieți trăite între prietenie, erudiție și o permanentă căutare a transcendenței. În fața complexității și contradicțiilor sale, rămâne strigătul său de tinerețe, devenit un ecou al unei vieți întregi: ”viziunea gloriei mă liniștește întotdeauna când sunt necăjit. Iar dacă sunt necăjit rău de tot, încep a mă socoti geniu.”

Mircea Eliade nu a fost doar un savant; a fost un explorator al condiției umane, un martor al misterului, un om care a încercat să ”spargă acoperișul lumii” pentru a vedea cerul, iar lumina pe care a adus-o dincolo de acele spărturi continuă să ne lumineze calea, provocându-ne să ne întrebăm, la rândul nostru, despre sens, despre sacru și despre acea parte din noi care refuză să fie banală. Dincolo de opera științifică, vasta sa beletristică, tradusă în zeci de limbi, continuă să fascineze, oferind o fereastră spre lumi fantastice, în care realitatea și mitul se întrepătrund, o mărturie a puterii imaginației umane.

Moștenirea lui Eliade, atât cea științifică, dar și cea literară, continuă să fie un reper al culturii române și universale. Blamat sau adorat, Eliade a reușit să se impună drept un reper de neocolit al culturii române a secolului trecut, iar studiile sale rămân o parte fundamentală a bibliografiilor obligatorii în domeniul istoriei religiilor și credințelor religioase. El ne-a învățat să privim cu respect și înțelegere fenomenele religioase, depășind reducționismul și dogmatismul, deschizând o cale spre dialogul intercultural și spre o înțelegere mai profundă a unității spiritului uman.

În ciuda controverselor legate de trecutul său legionar și de ambiguitățile sale post-exil, Eliade a rămas fidel unei căutări intelectuale și spirituale neobosite și a demonstrat că marile personalități ale culturii române pot atinge o statură universală, păstrându-și, în același timp, o legătură profundă cu rădăcinile culturale. Și-a scris toate operele literare în limba română, inclusiv după stabilirea definitivă în străinătate; era modul lui de a se simți aproape de România, o mărturie a unei nostalgii permanente pentru casa, limba și cultura sa.

Mircea Eliade a fost, în esență, un căutător. Un om care a explorat labirintul existenței umane, de la copilăria pe strada Mântuleasa la marile mistere ale Indiei și la catedra de la Chicago. Opera sa este un far în căutarea sensului într-o lume desacralizată, o invitație la a redescoperi dimensiunea sacră a existenței, mitul etern al reîntoarcerii. Moștenirea sa nu este doar un tezaur de cunoaștere, ci un impuls continuu de a ne întreba, de a explora și de a ne depăși limitele, într-o permanentă căutare a luminii.

În această primăvară, la 119 ani de la nașterea sa și la 40 de ani de la plecarea sa în eternitate, un ciclu al nașterii și al morții, al renașterii eterne, așa cum Eliade însuși a teoretizat, Mircea Eliade rămâne un mister vibrant, o provocare intelectuală și o figură tutelară. Viața sa, un roman de proporții epice, plin de lumină și umbră, de geniu și contradicții, este o oglindă a secolului XX și un ghid pentru secolul XXI. Ne amintim de el nu doar ca despre un savant, ci ca un alchimist al spiritului, un călător neobosit între lumi, care a căutat sacrul în profan și eternitatea în trecător.

Dincolo de a fi nu doar o mărturisire a unei practici, ci o filosofie de viață, ne rămân cuvintele sale: ”Mă întindeam în pat, închideam ochii și mă imaginam într-una din lumile care mă fascinau... Rămâneam așa nemișcat, concentrat, cam o jumătate de ceas, până ce simțeam că devenisem cu totul prezent într-una din lumile acelea abolite sau extraterestre... Când mă trezeam, după un asemenea exercițiu spiritual, îmi era perfect indiferent ce se întâmplase sau era pe punctul de a se întâmpla cu mine.”, promisiunea că, prin căutarea constantă a sensului, prin explorarea lumilor interioare și exterioare, putem atinge o formă de libertate supremă, o indiferență față de contingentele existenței, o ancorare în etern. Mircea Eliade a trăit această promisiune, și prin opera sa, continuă să ne-o ofere și nouă.