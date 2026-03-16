Hotelul Al-Rashid din Bagdad, unde este cazată delegația UE, lovit de drone

Un incendiu a izbucnit la elegantul hotel Al-Rashid din capitala Irakului, Bagdad. Mai întâi a existat o explozie, hotelul fiind atacat de o dronă.

Incidentul „a provocat pagube materiale în zonă”, potrivit poliției locale.

„Forțele de securitate au împrejmuit zona și au închis drumurile”, a declarat poliția.

Drona a lovit Hotelul Al-Rashid din Bagdad la etajele superioare.

Ultimele două etaje ale Hotelului Al-Rasheed, care găzduiește misiunile diplomatice ale Uniunii Europene și Arabiei Saudite, au fost lovite, transmite luni seară Al Jazeera.

La hotel lucrează și angajați occidentali, inclusiv angajați ai unei companii petroliere.

„Nu știm cu siguranță cine este responsabil pentru atac, dar merită menționat că hotelul se află în Zona Verde, deci nu este departe de ambasada SUA, care a fost, de asemenea, lovită acum mai puțin de 48 de ore”, arată jurnaliștii.

Forțele de securitate s-au desfășurat în zonă imediat după explozie. Acestea spun că atacul nu a provocat victime.

Cu toate acestea, oamenii din zonele învecinate sunt în panică. Ferestrele și ușile clădirilor s-au zguduit din cauza exploziei puternice.

Atacul vine după o serie de bombardamente din ultimele zile care au vizat centrul de asistență logistică și diplomatică al ambasadei SUA de la Aeroportul Internațional Bagdad.

(sursa: Mediafax)