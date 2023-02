Fenomenul „Best Achiziții”. SRL-ul care vinde statului paturi de 100 de milioane €, dintr-un singur contract

La data de 13 decembrie 2022, lichidatorul a primit o scrisoare din partea SC Best Achiziții SRL București, în care se afirmă faptul că „la licitația publică cu strigare ce a avut ca obiect vânzarea bunurilor din patrimoniul SC Fabrica de Zahăr Bod SA, acestea au fost adjudecate de către SC Best Achiziții SRL”. Mai departe, se arată că „urmare a adjudecării acestor bunuri mobile, la prețul de 2.587.779,95 de lei cu TVA”, scăzând garanția de participare de 262.564 de lei, SC Best Achiziții „și-a declarat în mod public intenția de a reporni producția fabricii de zahăr în anul 2023”.

„În acest sens, în această perioadă, Best Achiziții SRL și-a propus evaluarea utilajelor care au uzuri foarte mari, în vederea remedierii și repunerii lor în funcțiune. De asemenea, (…) secțiile de producție și depozitare se află într-un stadiu de degradare și necesită renovări capitale. Toate aceste operațiuni necesită un efort financiar din partea SC Best Achiziții SRL”, se mai precizează în documentul citat.

Ca urmare, firma adjudecătoare îi cere lichidatorului judiciar să convoace Adunarea Creditorilor, „în vederea supunerii spre aprobare a eșalonării prețului de vânzare al bunurilor adjudecate, în 12 tranșe egale”, de câte 193.351 de lei cu TVA lunar, prima în decembrie 2022, iar ultima în noiembrie 2023.

Ei bine, la scurt timp, mai exact în data de 21 decembrie 2022, lichidatorul judiciar a și convocat Adunarea Creditorilor care, cu majoritate de voturi, a aprobat cererea Best Achiziții SRL, cu mențiunea că eșalonarea va fi făcută în 11 rate egale, prima în luna ianuarie 2023. Au votat „pentru” creditorii APIA, Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov și Autoritatea Fondului pentru Mediu. S-a opus creditorul Engie România.

Rezervele Statului au cumpărat de la Best Achiziții saltele, paturi, ulei sau gem de aproape 100 de milioane de euro

SC Best Achiziții SRL este una dintre cele mai active companii abonate la afacerile din timpul pandemiei pe zona achizițiilor de măști, combinezoane și dezinfectanți. Din luna octombrie a anului trecut, a revenit în posesia oficială a fostei directoare PDL a Hotelului Sport, Mihaela Elena Neagu, una și aceeași persoană care susține că a cumpărat, pe persoană fizică, Fabrica de Zahăr Bod.

Anterior, compania Best Achiziții fusese plasată fiului său, Alexandru Vlad Mihai Cristescu, cel care a asociat firma într-o afacere imobiliară cu avocatul Robert Ionescu și cu celebra Simona Ciulavu, ex-consiliera lui Ludovic Orban. Ionescu și Ciulavu sunt protagoniștii stenogramelor din dosarul fostului director UNIFARM, Adrian Ionel, înregistrați în timp ce făceau intervenții la cel mai înalt nivel guvernamental pentru încheierea unui contract pentru achiziția de măști și combinezoane din Turcia.

La 10 octombrie 2022, Mihaela Neagu a preluat de la fiul său 99 la sută din Best Achiziții, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Afaceri incredibile cu statul

Best Achiziții SRL nu a făcut afaceri cu statul doar în timpul pandemiei, ci face și în prezent. Și încă ce afaceri! „Jurnalul” a descoperit, pe portalul SEAP, trei contracte pe care compania Mihaelei Neagu le-a primit de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituție condusă de celebrul Georgian Pop (FOTO), fost parlamentar PSD și ex-președinte al Comisiei Parlamentare de Control al Activității SRI. La 27 ianuarie 2023, Rezervele de Stat au atribuit, prin licitație, un contract vizând achiziția unui „pachet de campare pentru intervenții operative (corturi, paturi, pături saci de dormit, saltele de pat, cearșafuri, perne, fețe de pernă treninguri și tricouri), în valoare totală de… 366.768.279,84 de lei fără TVA, adică 436,5 milioane de lei cu TVA inclusă (aproape 90 de milioane de euro). Afacerea a fost adjudecată de asocierea de firme formată din SC Zorlu Dis Ticaret Anonim Sirketi SRL și SC Best Achiziții SRL.

De asemenea, la data de 18 noiembrie 2022, aceeași Administrație Națională a Rezervelor de Stat a mai cumpărat de la Best Achiziții SRL, prin negociere directă, făină, mălai, paste, orez și gem, în valoare totală de 1.677.715,6 lei cu TVA. Iar, la data de 23 septembrie 2022, instituția condusă de Georgian Pop a mai încheiat cu SC Best Achiziții un acord-cadru, pentru trei luni, având ca obiect furnizarea de ulei brut de floarea-soarelui, în valoare de 27.000.000 de lei fără TVA (32.130.000 de lei cu TVA).

Un alt contract primit de Best Achiziții este cel încheiat, la data de 8 noiembrie 2022, cu MApN, având ca obiect furnizarea de rații individuale de luptă pentru hrănirea militarilor din Statul Major al Forțelor Terestre. Valoarea – 8.079.300 de lei fără TVA (9.614.367 de lei cu TVA).

SC Best Achiziții SRL are în derulare sute de contracte cu instituții ale statului de la spitale, la Institutul Național de Medicină Legală, ONAC și alte autorități, pentru livrarea de materiale sanitare, măști de protecție, materiale de protecție anti-Covid 19 și dezinfectanți.

Altă firmă, alte contracte

Mihaela Neagu mai deține o a doua companie abonată la contractele cu statul. Este vorba despre firma de curățenie SC Libro Events SRL, care, la finalul lunii octombrie a anului trecut, și-a adjudecat, în asociere cu un alt SRL, un contract pus la bătaie de Administrația Străzilor București, în valoare de 10.780.821,7 lei cu TVA inclusă (2.200.167,7 euro), pentru servicii de curățenie la Pasajul Universității, Pasajul Basarab, Pasajul Piața Presei Libere și Pasajul Piața Sudului.

La 20 iunie 2022, Societatea de Transport București a încheiat, de asemenea, cu SC Libro Events SRL, un contract de 6.765.528,42 de lei cu TVA inclusă (1.380,720,1 euro), pentru spălarea autobuzelor STB.