de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   15:45
Sursa foto: Lucian Alecu

 Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 55 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, când a împrumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu scadenţa în 25 aprilie 2035, la un randament mediu de 7,38% pe an.

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 75 de milioane de lei, iar băncile au transmis oferte în valoare de 55 de milioane de lei.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna august 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 810 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,61 miliarde lei, este cu 15 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna iulie a acestui an, de 6,595 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES

Subiecte în articol: ministerul finantelor bănci licitatie
