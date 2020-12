Ministerul Mediului a vrut să scape de deşeuri cu o lege prost făcută

După modelul altor ţări din UE, România se pregăteşte, sub ameninţarea sancţiunilor de la Bruxelles, să introducă sistemul de garanţie-returnare (SGR) pentru ambalajele primare nereutilizabile (sticlă, plastic, fier). Dacă în ceea ce priveşte consumatorii lucrurile sunt clare, ei vor primi înapoi garanţia la returnarea ambalajului, actul normativ este criticat de asociaţiile profesionale ale celor care vor compune lanţul acestui sistem, producători, distribuitori şi retaileri. După o primă rundă de discuţii cu aceştia, Ministerul Mediului a acceptat să opereze o serie de modificări şi completări la proiectul Hotărârii de Guvern aflat în dezbatere publică.

Primele disensiuni au fost legate de termenul de la care se va aplica noul act normativ, 1 aprilie 2022, considerat prea scurt de participanţii la SGR pentru a crea infrastructura necesară colectării deşeurilor şi desfăşurării unor campanii de informare a consumatorilor. Din acest punct de vedere, aplicarea din 2023 a sistemului ar fi mult mai fezabilă. Colectarea trebuie să demareze în forţă, având în vedere că în primul an de operare (1 aprilie-31 decembrie 2022), ţintele de colectare stabilite sunt de 75% pentru sticlă, plastic şi metal, urmând ca din al treilea an de aplicare a SGR procentul să ajungă la 90 pentru toate. Atingerea acestor procente este pusă însă sub semnul întrebării, fiind greu de crezut că se vor atinge ţinte identice pentru cele trei tipuri de ambalaje vizate, spun viitorii participanţi la SGR. Mai mult, unii dintre ei susţin că la cum arată proiectul de Hotărâre de Guvern este inaplicabil.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor de colectare se calculează prin raportul dintre numărul total de ambalaje SGR introduse pe piața națională și numărul total de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR.

Valoarea garanţiei, modificată o dată pe an

Începând cu data de 1 aprilie 2022 și până cel puțin la data de 31 martie 2023 valoarea garanției este în cuantum de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaj SGR. Începând cu data 1 aprilie 2023, administratorul SGR are dreptul de a solicita autorității publice centrale pentru protecția mediului, modificarea valorii garanției, dar poate face acest lucru o singură dată pe an.

Micile magazine riscă închiderea

Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării susţine că neclaritățile din Hotărârea de Guvern ar putea pune lacătul pe micile magazine. Criticile vizează, în special, articolele care prevăd obligativitatea comercianților de a se înregistra în baza de date gestionată de administratorul SGR și organizarea punctului de returnare în cadrul magazinului sau în imediata vecinătate a acestuia. În lipsa unor prevederi clare, micii comercianţi vor trebui să se mulţumescă doar cu promisiunea ministrului Mediului, Mircea Fechet, că ei nu vor fi obligaţi să înfiinţeze puncte de colectare.

Emisii de 260.000 tone CO2/anual dispar

Potrivit unui studiu comandat de Ministerul Mediului, prin introducerea sistemului de garanţie se poate evita emiterea a peste 260.000 tone CO2 anual. Aceasta reprezintă echivalentul arderii a 120.000 tone de cărbune (consumul anual al unei fabrici de ciment) sau emisiile a aproximativ 120.000 maşini anual, la o medie de 15.000 km/an/maşină şi emitere a 150 g CO2/km.