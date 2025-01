Celulă de criză la Târgoviște, pentru exproprierile inutile. Primul call-center de liniștit cetățenii speriați de un HG

Astăzi se va organiza o adevărată „celulă de criză” cu un call-center care să preia toate cazurile proprietarilor de imobile de pe tronsonul Aninoasa-Sinaia care au primit deciziile de expropriere cu mult înainte de termenul legal și în timpul perioadei de contestație.

În urma analizării problemelor, specialiștii Ministerului au descoperit multe exproprieri inutile pe care le elimină în această perioadă, cerându-i proiectantului să refacă traseul. Deciziile transmise deja de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București trebuie să fie anulate, iar dacă autoritățile nu o vor face, așa cum au anunțat, fiecare va trebui să ceară anularea individual, în 30 de zile de când oamenii au primit notificările.

Drumul Național 71 Târgoviște-Sinaia nu degajează traficul între Predeal și Brașov, așa cum ar crede unii, ci fluidizează cel mult circulația în zona unde vor fi două benzi pe sens. Tocmai de aceea, proiectul inițial a fost „rupt” în două părți, una pe zona de sud, a doua pe nordul județului Dâmbovița, de la Aninoasa până la Sinaia. Prima parte a proiectului a-nceput mai devreme, iar deciziile de expropriere pentru cei cărora li se vor lua părți din proprietăți au fost trimise în plic, la finalul săptămânii trecute, conform procedurilor legale. Pentru partea de nord ar fi trebuit să se trimită notificările în luna martie, după perioada de contestații, potrivit legii. Cineva le-a trimis pe toate în același timp, deși există deja un proces pe rolul Curții de Apel București, pentru anularea Hotărârii de Guvern care stabilește exproprierile. Aproape 2.000 de proprietari s-au trezit cu notificarea care le spune să elibereze în 30 de zile imobilul, fără să fi fost informați în prealabil ce presupune exproprierea.

Mulți au fost în pragul infarctului când au citit hârtia de la CNAIR, trimisă de DRDP București, deși Ministerul Transporturilor lucrează deja la refacerea proiectului de modernizare a DN 71 între Aninoasa și Sinaia, după ce s-a constatat că multe dintre exproprierile desenate pe planșe de proiectanți sunt inutile sau nu se pot face, fiind în zone protejate de legea monumentelor.

Dacă proiectul se reface, urmând să se elimine casele din zona de monumente, dar și alte exproprieri unde proiectantul nu a observat că sunt case locuite și cu acte în regulă (pentru că nu a fost pe teren și a folosit documente vechi de peste 10 ani sau chiar falsuri în înscrisuri, preluate de la unele primării), înseamnă că HG 1588/2024 pentru cele 1.849 de imobile din care ar fi urmat să fie luate unele părți va fi modificat. Reprezentanții MT spun că nu pot anula HG 1588 pentru că nu le permit procedurile, dar peste aproximativ o lună vor da altă HG de expropriere, după refacerea proiectului. Oricum, până atunci ar putea decide și Curtea de Apel București anularea HG 1588, dacă va constata că cererile proprietarilor sunt pe deplin justificate, în situația actuală.

Cu toate astea, cineva care nu este anchetat pentru gravă neglijență în serviciu a trimis notificările de expropriere cu aproape 3 luni înainte de termenul la care ar fi trebuit să se pună plicurile la Poștă și cu 5 zile înainte de a expira termenul prevăzut de Legea Contenciosului administrativ pentru contestații, exact pe 10 ianuarie, când la Curtea de Apel București erau deja înregistrate cererile de anulare a Hotărârii de Guvern.

Oamenii sunt disperați că li se demolează casele peste o lună

După haosul creat de DRDP București - care ar pune pe drumuri aproape 2.000 de oameni - unii fiind bătrâni și bolnavi, alții fiind la muncă în străinătate și cam toți fără bani pentru deplasări și avocați - Ministerul a creat o strategie de anulare a notificărilor, pe o „scurtătură”.

„Suntem pe drumul cel bun. Pe traseul existent nu vrem să deranjăm proprietățile locuite. Oamenii să se liniștească, pentru că se va lămuri situația. Sunt pași administrativi care trebuie parcurși. Nu dărâmă nimeni casele. Va fi o persoană la secția DRDP Târgoviște care va vorbi cu fiecare în parte și va ține legătura cu toate primăriile. Nu se vor face exproprieri inutile. Va exista un număr de telefon de tip call-center, la Târgoviște, doar pentru aceste situații. Luni va da un comunicat CNAIR și se va transmite inclusiv la Prefectura Dâmbovița și la primării. În urma reverificării proiectului se va renunța la o serie de exproprieri și i se va cere proiectantului să excludă imobilele din zona intravilană a UAT Moțaieni, Buciumeni, Pietroșița și Moroeni unde există case protejate de legislația pentru patrimoniul național”, a explicat, pentru Jurnalul, secretarul de stat Ionuț Săvoiu.

Va fi elaborat alt plan de exproprieri și se va emite altă Hotărâre de Guvern pentru exproprieri. Iar pentru anularea notificărilor de eliberare a imobilelor, oamenilor li se vor emite alte documente, de la DRDP.

Dacă nu se va implementa această procedură de anulare, fiecare proprietar ar trebui să-și angajeze avocat și să depună plângeri prealabile la instituțiile emitente, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, apoi să acționeze în instanță.

Poștașii nu mai vor să ducă plicurile

Poștașii din localitățile în care s-au trimis notificările sunt și ei speriați. „Plângea poștărița și-mi spunea că ea nici nu se mai duce să dea plicurile, pentru că toată lumea e șocată. Și noi, care știam și am depus deja cerere de anulare la instanță, am fost șocați când am citit că în 20 de zile trebuie să mergem la București cu acte doveditoare că suntem proprietari și în 30 de zile să eliberăm locuința. Păi, unde să ne ducem? Toată lumea se întreabă același lucru”, spune unul dintre cei care au primit notificările.

Dintre cei aproape 2.000 de proprietari ai celor 1.849 de imobile, doar 15 au depus plângeri prealabile la instituțiile emitente și cereri de anulare la Curtea de Apel București, în termenul de 30 de zile calendaristice de la emiterea HG 1588 din 12 decembrie 2024. Ceilalți nu au acționat pentru că nu au știut că urmează să fie expropriați. Conform legii, primăriile ar fi trebuit să anunțe, să cheme proprietarii la dezbateri și să le explice oamenilor ce au de făcut, încă din luna august 2024, cu mult înainte de afișarea proiectului de Hotărâre de Guvern pe site-ul Ministerului Transporturilor. Dar nu s-a anunțat nimic, iar celor care au aflat de existența HG 1588 li s-a spus, până joia trecută, că nu este nimic adevărat și nu e nevoie să facă niciun demers.

Primarii sunt de negăsit

După ce au primit notificările, oamenii s-au dus la primării, să ceară explicații, mai ales pentru că în textul notificărilor se precizează că vor găsi documentația la primărie. Numai că nici acum nu e nimeni care să le explice situația. Mulți nici nu înțeleg ce se expropriază, pentru că nu au acces la documente și au înțeles că li se demolează casele, deși sunt multe cazuri în care exproprierea se face doar pe mici suprafețe din curte. S-a constatat că în multe situații nu ar fi nevoie nici de acele exproprieri sau de demolarea gardurilor, așa cum s-a prevăzut în proiect, în mod eronat, iar greșelile se vor elimina și se va da altă Hotărâre de Guvern, cu noile exproprieri.

De data aceasta, Ministerul Transporturilor se asigură că primarii localităților prin care trece DN 71 vor anunța oamenii și vor da explicații, astfel încât toți proprietarii să fie corect informați și să poată contesta înainte de emiterea următoarei Hotărâri de Guvern, respectând principiul transparenței decizionale.

Prima oară când se repară proiectul

După haosul creat, conducerea Ministerului Transporturilor a cerut CNAIR să modifice textul notificării, pentru că exproprierile nu se referă decât în cazuri rarisime la demolarea clădirilor cu utilitate de locuință, iar oamenii înțeleg din somație că vor fi scoși din casele lor cu buldozerul, ceea ce nu este adevărat.

Cu toate acestea, au fost și astfel de situații și chiar multe altele în care același proiectant a stabilit exproprieri inutile, în ultima perioadă. Nu este prima oară când un proiect de infrastructură rutieră e făcut prost, în ultimii ani, și statul trebuie să repare apoi erorile. De exemplu, unui proprietar i s-a luat o livadă, s-a defrișat, apoi s-a constatat că nu era nevoie de terenul respectiv și CNAIR a vrut să-i ceară banii de despăgubire înapoi ca să-i returneze terenul gol, după ce deja omul se zbătuse în instanță să primească „prealabila și justa despăgubire”, așa cum prevede Art. 44 din Constituția României. Proprietarul nu a acceptat, iar paguba rămâne a statului.

Exemple de acest fel sunt foarte multe, din cauza greșelilor de proiectare, însă acum e prima oară când Ministerul Transporturilor ia măsurile necesare de refacere a proiectului și de modificare a HG pentru exproprieri înainte de a se produce pagubele.

Dacă DRDP București nu ar fi trimis notificările la cei aproape 2.000 de proprietari mai devreme de termenul prevăzut de lege, situația nu s-ar fi complicat atât de mult. După ce s-a mai făcut și această eroare, MT, CNAIR și DRDP au mai mult de lucru pentru a rezolva problemele create și de angajații lor, nu doar de proiectant.

Zonele de patrimoniu vor fi eliminate din proiect

„Modernizare” e un termen care sună foarte constructiv, dar în cazul DN 71, pe porțiunea dintre Aninoasa și Sinaia ar fi însemnat demolarea unor locuințe, dintre care multe sunt în zone protejate pentru patrimoniul cultural. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat că sunt doar 26 de imobile de patrimoniu pe lista de exproprieri, nu peste 500, însă de-a lungul DN 71 sunt chiar peste 500 de clădiri protejate și ele conform Legii patrimoniului, chiar dacă nu sunt pe lista monumentelor istorice. Dintre acestea ar fi fost multe afectate de exproprieri, iar cele care nu se regăsesc pe lista exproprierilor și sunt tot acolo ar fi afectate de lucrările de construcții.

Tocmai de aceea, zonele de patrimoniu ar urma să fie excluse cu totul din proiectul de „modernizare”, pentru a nu se distruge patrimoniul ca să se construiască trotuare mai late și rigole de scurgere a apelor pluviale la aceleași dimensiuni ca pe autostradă. Pur și simplu pentru că nu se poate, mai ales în zonele submontane și montane, unde nici relieful cu diferențe de nivel nu permite astfel de modificări, nu doar arhitectura.

Singura soluție de fluidizare a traficului rutier de pe DN 1 prin județul Dâmbovița, cu o rută alternativă, este construirea unui drum de la Bezdead la Sinaia, care ar ocoli toate localitățile cu monumente istorice prin care trece DN 71.

De astăzi se vor delega persoane de la fiecare primărie care să le dea explicații proprietarilor pentru anularea deciziilor de expropriere transmise înaintea modificării proiectului și a emiterii noii Hotărâri de Guvern.

