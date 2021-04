Modalitati de promovare online a unei afaceri: un ghid pentru incepatori

Cu peste 4,2 miliarde de utilizatori de internet in intreaga lume, promovarea afacerii tale online nu este doar importanta - este un pas necesar pentru a prezenta informatii cheie publicului tau tinta, pentru a creste cererea pentru produsele sau serviciile tale si pentru a genera clienti potentiali si vanzari pentru afacerea ta.

Totusi, trebuie sa retii ca promovarea online de succes nu este la fel de usoara ca distribuirea catorva postari pe retelele sociale, scrierea unui articol rapid pe blog sau pur si simplu trimiterea unui e-mail. Daca doresti cu adevarat ca promovarea ta online sa aiba succes, trebuie sa intelegi componentele de baza ale strategiei tale de marketing.

Daca ti-ai promovat vreodata afacerea online cu speranta de a genera mai mult trafic si clienti potentiali, dar nu prea ai avut succes, nu esti singurul. Aproximativ 66% dintre companii se lupta pentru a atinge aceste obiective si nu stiu unde gresesc.

Acest ghid iti va spune tot ce trebuie sa stii despre promovarea unei afaceri online, astfel incat sa poti profita de beneficiile pe care ti le aduce aceasta metoda de publicitate.

Intreba-te de ce ar trebui sa-ti promovezi afacerea online

Primul pas catre orice campanie de marketing online de succes este sa-ti cunoasti obiectivul; cu alte cuvinte, mai exact, ceea ce doresti sa realizezi prin eforturile tale de marketing online. Cele mai frecvente trei motive pentru care afacerea ta are nevoie de marketing online sunt:

Pentru a prezenta informatii

Primul pas al unei campanii online consta in a oferi informatii potentialilor clienti despre un produs sau serviciu, inclusiv ce este, unde este disponibil, cat costa si de ce este mai bun decat alte produse concurente. Cumparatorilor le place sa se simta informati atunci cand iau decizii de achizitie, asadar, marketingul digital este o strategie excelenta pentru a realiza acest lucru.

Pentru a creste cererea

Cererea se refera la dorinta unui client de a achizitiona un produs sau serviciu, in special atunci cand are puterea de a face acest lucru la un pret accesibil. Strategiile promotionale pentru cresterea cererii includ cupoane de reduceri, concursuri / cadouri, mostre de produse si programe de recompense, toate acestea putand fi promovate online. Scopul este de a genera agitatie si emotie in jurul unui produs sau serviciu, crescand cererea clientilor.

Pentru a genera clienti potentiali si vanzari

85% dintre comerciantii B2B spun ca generarea de clienti potentiali este cel mai important obiectiv al lor atunci cand promoveaza un produs sau serviciu. Un client potential este orice persoana care indica interes pentru produsele sau serviciile unei companii, cum ar fi prin transmiterea informatiilor personale in schimbul unui abonament prin e-mail, perioada de incercare gratuita, sondaj sau descarcare. Generarea de clienti potentiali este un motiv excelent pentru marketingul online. Cresterea numarului de clienti potentiali poate duce la mai multe vanzari.

Elaboreaza o strategie de succes (analiza SWOT)

Inainte de a incepe sa-ti promovezi activ afacerea online, va trebui sa dezvolti o strategie online de succes. Cel mai bun mod de a face acest lucru este efectuand o analiza SWOT, care este o tehnica de marketing pentru evaluarea a patru aspecte cheie ale afacerii tale: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari.

„Punctele tari si punctele slabe” se refera la factorii interni ai afacerii tale, inclusiv activele, procesele, oamenii si orice altceva legat de organizatie.

„Oportunitatile si amenintarile”, pe de alta parte, se refera la factori externi, cum ar fi cei care decurg din concurenta, piata si economia mai larga.

Verifica-ti concurentii de top

Studierea concurentilor inainte de lansarea campaniei de marketing poate oferi companiei tale un avantaj vital. Te ajuta sa determini eventualele comenzi rapide catre succes (adica ceea ce a functionat bine pentru ei) minimizand in acelasi timp riscul de esec. In al doilea rand, acest lucru te poate ajuta sa evaluezi punctele tari si punctele slabe ale companiei tale in comparatie cu concurenta.

Cand iti analizezi concurentii online, ar trebui sa-ti pui urmatoarele intrebari:

Ce tipuri de produse sau servicii se vand cel mai bine si la ce preturi?

Ce surse de trafic (adica trafic direct, adrese URL de recomandare, motoare de cautare, campanii) folosesc pentru a genera clienti?

Folosesc publicitate cu plata? Daca da, pe ce site-uri web sau platforme de socializare fac publicitate?

Pentru ce cautari se clasifica in prezent (sau incearca sa se claseze)?

Cum sunt structurate canalele de marketing? Cum incearca sa capteze clienti potentiali si sa genereze vanzari?

Identifica-ti publicul tinta

Daca nu stii exact catre cine doresti sa-ti promovezi afacerea, atunci eforturile tale de marketing nu vor fi atat de directionate cum ar trebui, ducand la dezamagire si campanii promotionale nereusite.

Publicul tau tinta este un grup specific de persoane cu cea mai mare probabilitate de a-ti cumpara produsele sau serviciile, impartasind adesea mai multe caracteristici (cum ar fi varsta, interesele etc.). Cu cat esti mai clar cu privire la publicul tinta, cu atat vei avea mai mult succes in a intelege cum si prin ce metode poti ajunge la cei mai buni clienti.

Consulta-te cu o agentie de publicitate

Odata ce ti-ai definit clar obiectivele pentru marketingul afacerii tale online, va fi mult mai usor sa te consulti cu un specialist in marketing digital pentru a afla cand, unde si cum pot fi atinse aceste obiective. Rolul unei agentii de publicitate este de a defini cea mai buna strategie de marketing pentru afacerea ta, precum si de a elabora un plan de marketing digital final si detaliat care acopera aspecte ale promovarii, cum ar fi:

analiza cuvintelor cheie

verificarea concurentei

alegerea canalelor online potrivite

diverse strategii de promovare care sa se potriveasca domeniului tau

optimizare SEO

Stabileste un buget de marketing

Fiecare afacere este diferita si nu exista o cifra care sa se potriveasca tuturor atunci cand vine vorba de determinarea bugetului de marketing. Din aceasta cauza, definirea unui buget este adesea considerata cel mai dificil aspect al elaborarii unui plan de strategie de marketing online, totusi, cu asistenta si expertiza adecvate, iti va fi mai usor sa stabilesti care este suma disponibila pentru promovare online.

Cercetarile sugereaza ca bugetul de marketing este de obicei cuprins intre 8 si 16% din veniturile totale ale unei companii, cele mai multe dintre firme alocand 45% din bugetul total de marketing metodelor promotionale online.

O agentie de publicitate va lua in considerare o serie de factori pentru a te ajuta sa stabilesti bugetul necesar pentru promovarea online, cum ar fi: