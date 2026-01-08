O monedă dispare din circulație: Ce trebuie să știe românii

Instituția a respins ferm zvonurile despre extinderea perioadei de o lună de dublă circulație a levei și euro.

Anunțul vine după ce BNR a exclus leva din cursurile zilnice de la 1 ianuarie 2026, fixând conversia la 1 euro = 1,95583 leva.

Care este perioada de tranziție

Durata de o lună, aprobată de Consiliul de Coordonare pentru aderarea la euro, împreună cu reprezentanți ai Băncii Naționale a Bulgariei, Comisia Europeană și BCE, permite adaptarea cetățenilor la schimbare și minimizează costurile logistice pentru comercianți.

Alte țări care au trecut recent la euro, precum Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia și Slovenia, au avut perioada de tranziție de două săptămâni, în timp ce Malta sau Cipru au stabilit un interval de o lună.

Impact pentru români

Schimbarea este importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria, unde leva nu va mai fi acceptată după 31 ianuarie 2026, obligând plățile în euro.

Schimbul levei în euro rămâne disponibil ulterior la bănci, fără limită de timp, notează dcnews.ro.