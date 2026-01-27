Nou record pentru Hidroelectrica: cât valorează compania acum

Acțiunile Hidroelectrica au atins marți un nou maxim istoric, ajungând la 138,40 lei pe acțiune, cel mai ridicat nivel înregistrat de la listarea companiei la Bursa de Valori București, în data de 12 iulie 2023, potrivit unui comunicat transmis de companie.

La această cotație, capitalizarea bursieră a Hidroelectrica a ajuns la aproximativ 62,3 miliarde de lei, consolidând poziția companiei în topul celor mai valoroase societăți listate din România.

Creștere de 14% în mai puțin de cinci luni

În perioada 1 septembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14%, evoluție care reflectă interesul constant și în creștere al investitorilor față de strategia de dezvoltare a companiei, stabilitatea financiară și perspectivele favorabile pe termen mediu și lung.

În același interval, capitalizarea bursieră a crescut de la 54,7 miliarde de lei la 62,3 miliarde de lei, ceea ce plasează Hidroelectrica pe locul al doilea în clasamentul companiilor românești după capitalizarea bursieră.

Conducerea companiei: „Piața confirmă direcția strategică”

Președintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, a declarat că evoluția pozitivă a acțiunii reflectă atât performanța operațională a companiei, cât și încrederea investitorilor în strategia de investiții și dezvoltare.

Acesta a subliniat că, de la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acțiunii s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate și angajamentul pentru o guvernanță responsabilă și transparentă generează valoare atât pentru acționari, cât și pentru sistemul energetic național.

Decizii strategice aprobate de acționari

Potrivit companiei, evoluția favorabilă a cotației bursiere este susținută și de hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 ianuarie 2026.

Printre cele mai importante decizii se numără:

aprobarea înființării unei societăți mixte (Joint Venture) între Hidroelectrica și EDF Power Solutions International, cu participare egală, de 50% pentru fiecare parte;

aprobarea Acordului Acționarilor care va reglementa funcționarea și guvernanța noii entități, destinată dezvoltării Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița, un proiect strategic de importanță majoră pentru sistemul energetic național.

În aceeași ședință, acționarii au aprobat și achiziția de servicii de consultanță juridică, atât pentru procesul de majorare a capitalului social al companiei, cât și în contextul planului de achiziționare, la punerea în funcțiune, a Centralei CHEAP Frasin–Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW, proiect dezvoltat de Hidro Blue Energy.

Lider al pieței energetice din România

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România și principalul furnizor de servicii de sistem, având un rol esențial în securitatea energetică și în tranziția către surse de energie regenerabilă.