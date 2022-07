O nouă categorie de turist „la bulgari”: cumpără sejur la preț de 2 stele și pretinde servicii de lux 

Atrași ca de un miraj, mulți sunt și cei care se plâng apoi de lucruri la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Într-o astfel de vacanță am aflat și noi cum o parte din conaționali sunt deranjați că așteaptă prea mult la lift, deși ei sunt cazați la primul etaj, sau că gelul de duș nu are suport. Și lista nemulțumirilor continuă, deși sejurul la all inclusive a costat doar 1.000 lei de persoană, pentru 5 zile.

Un cuplu din Capitală a cumpărat, în primăvară, un pachet all inclusive la un hotel 4 stele pe litoralul bulgăresc, pentru concediul din luna iulie. Tinerii au plătit 1.000 de lei de persoană, pentru 5 nopţi, puţin faţă de cât ar fi costat dacă luau biletele în perioada verii, când ar fi plătit în jur de 1.500 lei-2.000 de lei de persoană. Nu aveau așteptări mari, dar când au ajuns la hotel au fost surprinși. Mâncarea a fost bună, fiecare a avut ce să aleagă. Cine a vrut prăjituri, a avut. Cine a vrut fructe, la fel. De ce se plâng însă conaţionalii noștri?

Prea puține lifturi care să-i urce până la etajul 1

„Românul este nemulţumit oriunde s-ar duce! Nu înţeleg că, dacă dai bani puţini, nu poţi să ai aşteptări mari. Şi totuşi am fost plăcut surprinşi. Am plecat în vacanţă cu gândul că ar putea fi nevoie să cumpărăm mâncare pe placul nostru, că nu o să fie prea curat, dar ne-am înarmat cu răbdare şi am zis să ne bucurăm din plin de fiecare clipă, indiferent ce-ar fi! Când am ajuns, am constatat că totul era mult peste aşteptări. Era cameră mare, cu mochetă pe jos, curată şi o baie mare. Noi am fost în general mulţumiţi! La parcare au fost ceva probleme, dar s-a rezolvat! Am auzit însă o familie care se plângea din cauza liftului, că vine greu. Hotelul avea două lifturi și ei ziceau că de ce nu sunt mai multe. Mă gândeam că oamenii stau la etajul 5-6, dar am aflat că erau cazaţi la primul etaj. Noi locuiam la etajul 3 şi am urcat mereu pe scări. În altă zi, o femeie era nemulţumită că nu are suport pentru gelul de duş, la baie”, a povestit, pentru Jurnalul, Andrei Şerbănescu, un alt turist pe litoralul bulgăresc.

La restaurant, ca pe timpul foametei

Alţi turişti s-au plâns că restaurantul este prea mic, deşi atât în interior, cât şi în exterior spaţiul era generos, dar și că stau mult la coadă ca să ia mâncare sau că aceasta nu e variată. O turistă însă şi-a manifestat regretul că, deşi e cazată la un hotel de 4 stele, nu are cană electrică în cameră şi nici „pui la perne”.

„Când era ora mesei se îmbulzeau de ziceai că suntem pe timpul foametei. Îi vedeai cum plecau cu farfuriile pline, cu vârf. Cel mai des nu mâncau tot şi le lăsau pe masă, jumătate pline. Risipă multă! Mai auzeai pe vreunul că nu e mâncare variată, dar era cu farfuria înţesată. La restaurant găseai mereu pui şi porc la cuptor, dar şi la grătar, peşte, vreo 3-4 feluri de salate, 3-4 feluri de prăjituri. Garnituri, de asemenea. Într-o seară am avut inele de calamar, de exemplu. Aveau de unde să aleagă şi cei mai mofturoşi. Pe toată durata zilei puteai să te duci și să iei de la bar băuturi, diverse sucuri și bere, gratis. Pentru unii nu a contat că erau la discreție, au fost deranjați că băuturile erau servite în pahare de plastic! Am fost uimită atunci când am auzit că o doamnă s-a plâns că nu are în cameră cană electrică şi nici pui la perne (n.r. - perne mici). Alții se plângeau că internetul nu merge la piscină și că în incinta restaurantului wi-fi este slab”, ne-a spus Loredana Sandu.

Salvați de aplicația de traducere

Pentru unii români, o problemă a fost comunicarea cu angajaţii hotelului. Puţini dintre aceștia vorbesc limba engleză şi atunci e mai greu ca turiştii să se facă înţeleşi. De aici, o altă serie de nemulţumiri. „Erau supăraţi să o singură recepţioneră vorbea engleză. Era coadă la ea şi mergea greu. Au făcut scandal, au cerut să discute cu managerul. Până la urmă s-au liniştit, că a venit femeia şi le-a explicat ce au vrut să ştie. Au fost şi oameni înţelegători care au folosit o aplicație de traducere de pe telefon şi au rezolvat ce aveau de rezolvat!”, a explicat Andrei.

Grecia şi Bulgaria, în topul preferințelor

Agenţii de turism spun că, în acest an, Grecia şi Bulgaria au fost cele mai căutate destinaţii turistice pentru români. „Staţiunile din România nu au fost goale, aşa cum se spune, doar că turiştii le-au preferat pe cele din sudul litoralului şi nu au mai ales Mamaia ca principală destinaţie. Nici acolo hotelurile nu au fost goale, doar că gradul de ocupare nu a fost ca în alţi ani. Eforie Nord a avut cel mai mare grad de ocupare în această vară. Mulţi dintre clienţii care au optat pentru sejururi în staţiuni din ţară, aveau şi vouchere de vacanţă. Cele mai căutate destinaţii din străinătate au fost, anul acesta, Bulgaria şi Grecia. Cine a optat pentru ofertele noastre încă de la începutul anului a beneficiat de discount de până la 40%, dacă a achitat integral pachetul. De aceea au fost turişti care au putut să plece în Grecia sau în Bulgaria la un preţ de 400-500 de euro sejurul pentru două persoane”, a declarat Cristina Andreescu, agent de turism.

În luna iulie, un sejur de 5 nopţi, all inclusive, la un hotel de 4 stele, din Olimp ar fi costat 5.500 de lei. La un hotel de 4 stele din Mamaia doar cu mic dejun inclus - 4.200 de lei, iar la unul din Eforie Nord, tot de 4 stele, cu mic dejun inclus, 4.400 de lei.

„Cineva era supărat că nu au şi cartofi prăjiţi! Adevărat, nu erau cartofi prăjiţi, dar erau cartofi la cuptor, cartofi natur şi o specialitate de cartofi pane. Acum, serios, la 1.000 de lei ce voiau, să le dea și icre negre?”

Loredana Sandu, turistă.