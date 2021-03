O polivalentă de 38 de milioane de euro, motorul relansării economice la Suceava

Aproape în fiecare zi, premierul Florin Cîţu se laudă că bugetul său este unul dedicat investiţiilor, că vorba aceea, dacă el nu şi-l laudă, atunci cine s-o facă? „Acest buget are în centru investiţiile. Suma de 62 miliarde lei este alocată pe proiecte care se pot face, pentru că asta a fost o altă provocare, nu să punem în buget proiecte doar să fie acolo şi apoi la finalul anului să luăm banii înapoi pentru că nu se pot executa. Aceasta a fost o practică în trecut, noi am alocat sume exact pe acele proiecte care pot să meargă, să fie derulate în 2021”, declara la sfârşitul săptămânii trecute premierul. Realitatea îl contrazice însă pe prim-ministru.

Despre lista celor 130 de proiecte declarate prioritare în acest an Jurnalul a scris recent şi arătam atunci că cele mai multe dintre ele sunt proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară aflate în curs de execuţie, iar cele noi sunt puţine la număr şi multe dintre ele inutile, având în vedere că distanţarea socială se va păstra încă mult imp. Dacă ridicarea unei săli polivalente la Tulcea apărea pe locul 4 în lista proiectelor prioritare ale Executivului, mai nou Guvernul Cîţu vrea să construiască o sală polivalentă şi la Suceava, cedând astfel insistenţelor lui Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

Banii pe care îi avem, dacă îi folosim eficient şi inteligent, putem să ne descurcăm să şi investim şi să şi ajungem la 3% deficit.

Florin Cîţu, premierul României

Curios este şi faptul că investiţia este văzută ca un factor care poate contribui la reducerea decalajelor economice între regiunile ţării, după cum scrie în proiectul de hotărâre, contribuind astfel la obiectivul de convergență cu economiile statelor mai avansate din Uniunea Europeană. Chiar dacă nu este considerat un proiect de importanţă strategică ca acela de la Tulcea, pentru sala polivalentă de la Suceava Guvernul este dispus să cheltuiască 38 de milioane de euro. Deja pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei a fost întocmit un proiect de Hotărâre de Guvern de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), astfel că el va fi aprobat în cel mai scurt timp de Guvern. Unitatea, care va avea 5.000 de locuri, va include spaţii pentru recuperare medicală, comerciale, culturale, tehnice, săli pentru conferinţe şi pentru media. Din suma totală, valoarea finanţată de MDLPA prin Compania Naţională de Investiţii va fi de 182,26 milioane de lei, iar municipiului Suceava va asigura diferenţa de 3 milioane de lei.

1,2 miliarde de lei vrea să cheltuiască Guvernul pentru construcţia a 5 săli polivalente, conform Programului de guvernare 2020-2024.