O vară a iubirii. Verighetele și inelele de logodnă, în topul preferințelor românilor

Magazinele de bijuterii Teilor a înregistrat o creștere de 85% a vânzărilor de verighete și o creștere de 40% a vânzărilor de inele de logodnă pe perioada de vară, între 1 iunie și 30 septembrie.

În 2021, clienții Teilor au cheltuit în medie cu 95% mai mult pentru verighete și cu 70% în plus pentru inele de logodnă, comparativ cu anul 2020.

„După un an 2020 dificil, putem spune că în 2021 am asistat la o vară a iubirii. Am observat o creștere de două cifre a cererii atât pentru verighete, cât și pentru inelele de logodnă, deoarece datorită relaxării restricțiilor, cuplurile au fost dornice să meargă mai departe cu planurile lor legate de nuntă,” a declarat Anda Jurcă, Group Sales Director în cadrul TEILOR.

În 2021, românii cheltuie în medie pentru un inel de logodnă 160% din salariul mediu pe economie, aproape dublu comparativ cu 90% din salariul mediu înregistrat în 2020. În ceea ce privește achiziționarea unui inel de logodnă, aproximativ 75% dintre bărbați aleg singuri inelul de logodnă, procentul scăzând în ultimii ani, deoarece există o tendință în creștere în cadrul cuplurilor de a alege inelul împreună. Mai mult, tot mai multe femei au început să își aleagă singure inelul de logodnă, partenerul fiind implicat în realizarea achiziției și păstrând ca surpriză doar momentul propunerii. În 2021, cel mai căutat inel de logodnă a fost cel cu diamante fancy cuts, adică un inel cu un diamant tăiat într-o altă formă decât cea rotundă. Cele mai populare modele în România rămân solitaire și princess cut, dar compania a observat o cerere tot mai ridicată pentru inele cu smarald și diamante ovale.

În ceea ce privește clienții, Teilor a remarcat, de asemenea, că aceștia aleg să investească mai mult în achiziționarea de verighete, fiind remarcată o creștere de la 80% din salariul mediu în 2020, la 88% în 2021. În ceea ce privește verighetele, acestea sunt alese de cupluri împreună, dar decizia privind stilul verighetei este în general luată de femei. Din perspectiva tendințelor, clienții mai tineri nu mai optează pentru seturi de același fel pentru verighete, ci în schimb femeile preferă să aleagă verighete de tip eternity, în timp ce bărbații aleg verighete care reprezintă cel mai bine stilul și caracterul lor. Din ce în ce mai mulți clienți se îndepărtează de verighetele clasice și aleg o pereche cu un design simplu și cu o combinație de aur alb și roz.

În privința altor tendințe importante de pe piața de bijuterii din România, Teilor a remarcat o creștere a cumpărăturilor recurente. În urmă cu 5 ani, românii cumpărau bijuterii în medie de 1,2 ori pe an, dar în 2021, media a atins 3,5 achiziții pe parcursul anului. Există, de asemenea, o cerere în creștere pentru bijuterii de lux, deoarece clienții sunt mai hotărâți decât înainte să cumpere din România și nu din afara țării, datorită diversității colecțiilor existente la nivel local, precum și calității bijuteriilor, indicând astfel că România a trecut în categoria unei piețe mature pe segmentul bijuteriilor.

Teilor deține 55 de magazine fizice. Până la finalul anului 2021, rețeaua va ajunge la 61 de magazine, dintre care 53 în România, patru în Polonia, trei în Bulgaria și unul în Ungaria, compania vizând o cifră de afaceri de 230 de milioane de lei, cu 64% mai mult față de anul 2020, când au fost realizate venituri de 140,4 milioane de lei. Compania are în vedere investiții de 30 de milioane de lei pentru extinderea rețelei sale de magazine până la finalul anului. Teilor operează cinci platforme online - teilor.com, teilor.ro, teilor.hu, teilor.pl și teilor.bg.

Mediafax