O veste bună. Scad dobânzile la creditele ipotecare

Începutul anului 2026 vă aduce o scădere a dobânzilor creditelor ipotecare din Romania, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi din acest moment, cât și pe segmentul dobânzilor variabile, că urmare a scăderii indicatorului de referință pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC), arata o analiza realizata de brokerul online Ipotecare.ro și compania de consultanta financiara SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Astfel, IRCC vă scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, o valoare similară cu cea înregistrată în debutul acestui an. Și dobânzile fixe înregistrate pe segmentul ipotecar ar urma să scadă în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55% potrivit estimărilor SVN Credit Romania, de la nivel de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusa înregistrată în patru ani, în timp ce dobândă medie variabilă, estimată la 8,17% și compusă din IRCC plus o marja fixă de 2,5%, va fi a patra cea mai scăzută valoare înregistrată de la începutul lui 2023 până în prezent.

Trimestrul al doilea al anului viitor ar putea să aducă o noua reducere a dobânzilor, calculele SVN Credit Romania pe baza valorilor zilnice actuale ale IRCC indicând un nivel provizoriu de aproximativ 5,58% a indicatorului de referință – nivelul IRCC se stabilește în funcție de cotațiile zilnice ale indicatorului de referință înregistrate în urma cu doua trimestre.

Anul 2025 s-a caracterizat printr-o stabilitate a dobânzilor ipotecare practicate în primele noua luni ale anului, cele fixe fiind cuprinse în intervalul 5,45% - 5.70% pe întreagă durata a anului, în timp ce indicatorul IRCC a variat în intervalul 5,55% - 6,06% în ultimele luni ale anului.

”2025 vă stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în Romania, atât pentru creditele noi aprobate pentru achiziția de locuințe cât și luând în calcul toate formele de refinantari și conversii. Iar 2026 se anunță a fi un an cel puțin la fel de bun, în absenta unor evenimente macroeconomice cu impact puternic negativ – pe termen scurt, cel mai important factor vă fi evoluția rătei inflației, care vă determina și evoluția dobânzilor creditelor”, a comentat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro.

2025 se vă încheia, cel mai probabil, cu un nou record de credite ipotecare acordate în Romania. Cele mai recente statistici publicate de către Banca Centrala arata că în primele zece luni din acest an au fost acordate la nivel national credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, în creștere cu 26% comparativ cu primele zece luni din 2024 – acest volum include însă și refinantarile, conversiile, transferurile și restructurările. Numărul caselor și apartamentelor vândute la nivel national în primele zece luni din 2025 a fost cu 2,7% mai mic comparativ cu rezultatul înregistrat în primele zece luni din 2024, în timp ce volumul de vânzări rezidențiale din regiunea București – Ilfov a scăzut în aceeași perioada cu 5,7% fata de primele zece luni din 2024.