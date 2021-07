(P) De unde sa cumperi cele mai bune piese de drujba Stihl ca raport calitate-pret?

Dintre drujbele folosite la nivel mondial, brand-ul Stihl este printre cele mai cunoscute si apreciate, datorita productivitatii, eficientei si tehnologiilor de ultima ora. Nu doar inovatia si atentia oferita pentru obtinerea unui randament tehnic maxim, ci si grija pentru om si natura sunt principii de baza ale acestor unelte de mare ajutor pentru cei din industria forestiera, fermieri, peisagisti etc.

Care sunt insa cele mai cunoscute caracteristici ale pieselor de drujba Stihl si de unde pot fi achizitionate acestea? Avand in vedere ca cele mai multe activitati de taiere au loc in zonele rurale, montane si in afara localitatilor, poate ca cea mai indicata solutie este sa apelezi la un magazin online, precum Roco Piese!

De aici poti comanda atat piese drujba Stihl, cat si de la alte branduri, originale sau perfect compatibile, precum si accesorii, echipamente si alte unelte si utilaje. De asemenea, livrarea se face foarte rapid, oriunde in Romania, iar preturile sunt deosebit de avantajoase pentru toate produsele!

Ce deosebeste insa cunoscutele piese de drujba Stihl de alte brand-uri si care sunt cele mai noi tehnologii de care beneficiaza aceste unelte? Iata doar cateva dintre caracteristicile cele mai importante!

Sistemul de franare QuickStop Super

Avand in vedere numarul mare de accidente din industria forestiera, producatorul a dezvoltat o tehnologie inovatoare, care activeaza frana de lant de indata ce manerul posterior al drujbei este eliberat. De asemenea, acest sistem montat pe piese de drujba Stihl este ideal pentru activitatile care presupun intreruperi frecvente, precum toaletarea arbustilor, care vor putea fi astfel duse la bun sfarsit cu un grad ridicat de confort. Poti recunoaste modelele de drujba care au aceasta functie prin prezenta literei Q in denumire.

Tehnologie de intindere rapida a lantului

Producatorul Stihl este cu adevarat un campion la inovatii! Aceasta tehnologie face ca lantul sa poata fi intins pe lama rapid si facil, fara a trebui sa folosesti unelte suplimentare. De asemenea, sina de ghidaj va fi fixata in doar cateva miscari, scutind astfel utilizatorii de batai de cap. Poti achizitiona un model cu acest sistem, putand fi recunoscut dupa litera B in denumire.

Incalzire electrica a manerului

In sezonul rece sau la altitudini ridicate, datorita frigului, se formeaza straturi subtiri de gheata pe manerele drujbei. Acest lucru poate fi periculos, insa Stihl a dezvoltat un sistem de incalzire electrica a manerului, astfel incat drujba poate fi folosita in siguranta si in conditii de temperaturi scazute. Aceste modele au litera W in denumire.

Carburator cu functie de incalzire automata

La acest brand, sistemul de incalzire pentru carburator este alcatuit din urmatoarele piese de drujba Stihl: elementul de incalzire actionat electric, care este pozitionat in fata dispozitivului, si intrerupatorul termic, situat, la capacul carburatorului, pe partea cu pompa sau, in functie de model, direct la elementul de incalzire. Astfel, in cazul in care temperatura carburatorului scade sub 10°C, intrerupatorul va aprinde automat elementul de incalzire.

Capac de rezervor cu deschidere facila

La multe dintre modele brandului, capacul de rezervor beneficiaza de o functie rapida de deschidere, foarte comoda, gratie busoanelor patentate. Astfel, aceasta piesa de drujba Stihl permite ca rezervoarele de ulei si combustibil sa fie umplute rapid, fara a trebui sa desurubezi folosind instrumente speciale. Nu in ultimul rand, rezervoarele din plastic transparent faciliteaza verificarea nivelelor de combustibil sau ulei.

Asadar, oricand ai nevoie de un motoferastrau performant, de piese drujba Stihl originale si perfect compatibile, alege magazinul online Roco Piese si bucura-te de ofertele competitive!