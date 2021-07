(P) „OZN-urile” albastre de pe câmp: tractoare inteligente care lucrează împreună cu fermierii

Tehnologia a evoluat atât de mult, încât tractoarele au devenit partenerii de afaceri ai agricultorilor. Inteligența Artificială face minuni acum și pe câmp, unde noile tractoare sunt un fel de „OZN-uri” la care nimeni nu se gândea cu 15 ani în urmă. În primul rând, prin noile tehnologii se economisesc foarte mulți bani și se eficientizează producția. Noul tractor New Holland T8 Genesis este unul dintre utilajele din noua generație care știu să-și spună problemele tehnice, astfel încât se reduce la maximum riscul de a se defecta din cauza operatorilor. Dar sunt și foarte bine concepute, din punct de vedere tehnic, astfel încât să aibă stabilitate maximă și să consume foarte puțin.

Noul tractor New Holland T8 Genesis, cu sistem de monitorizare inteligent, a fost lansat și în România, de compania AgroConcept. Față de gama anterioară, noul model T8 vine cu un sistem „Precision Land Management” (PLM) de monitorizare de la distanță a tractorului. Este un sistem prin care atât fermierul, cât și dealerul – care asigură service-ul tractorului - pot intra online, pe un portal, pentru a vedea, în orice moment, dacă tractorul are probleme tehnice și la ce parametri lucrează. De asemenea, din service se poate vedea, în timp real, dacă operatorul folosește corect utilajul, astfel încât se poate interveni de la distanță, în cazul în care apar probleme tehnice. „Poate fi un filtru înfundat, de exemplu, iar prin sistemul de monitorizare de la distanță se poate interveni imediat, din service, pentru a remedia problemele. Astfel se evită și defecțiunile mai grave care pot apărea, din cauza unor probleme tehnice minore, care nu sunt cunoscute de operatorul utilajului”, explică Bogdan Ciobanu, reprezentantul companiei AgroConcept. Sistemul telematic MyPLM Connect ajută responsabilii de flote să optimizeze gestionarea utilajelor, permite obținerea datelor în timp real, direct de pe câmp, având toate datele la îndemână. De asemenea, permite gestionarea precisă a datelor, pentru a îmbunătăți eficiența operațională. Toate acestea sunt acum dotare de serie pe toate modelele T8 GenesisTM, dotate cu MyPLM Connect cu funcție de transfer fișiere. Mai mult, pentru a îmbunătăți operativitatea în sistem, a fost integrat complet, fără niciun cost suplimentar, serviciul New Holland Breakdown Assistance - asistență în caz de defecțiune a utilajului.

Pachet complet, cu servicii de mentenanță

Pe lângă această posibilitate de a avea asistență gratuită, este mai util pentru cumpărător să opteze și pentru serviciile de mentenanță, care, deși au costuri suplimentare, ajută foarte mult la economisirea banilor, pe termen mediu și lung, prin posibilitatea de a se repara utilajele în timp foarte scurt și înainte de a se produce defecțiuni mult mai grave. Posibilitatea de a face monitorizare în timp real, din service, de la distanță, împreună cu pachetele de mentenanță de la dealer, îi ajută pe fermieri să verifice permanent atât utilajele, cât și pe angajații care lucrează cu ele. „Atunci când operatorul nu este foarte atent la felul în care folosește utilajul, se poate ajunge la costuri foarte mari pentru reparații, de la ceva banal și de la o mică neglijență a operatorului utilajului. De exemplu, dacă uită să schimbe uleiul, se poate defecta grav utilajul, după un timp. Dar aceste probleme se văd imediat, din service, de la distanță, și se intervine la timp, pentru a se înlătura problema care ar putea degenera în ceva mult mai grav”, mai spune reprezentantul AgroConcept.

Modelul de tractor inteligent T8 Genesis (TM) este mai puternic decât cele din generația anterioară și decât alte utilaje care sunt acum pe piață, din aceeași generație. În plus, T8 este cel mai lung tractor din segmentul lui. Are un ampatament de 3.550 de milimetri. Un ampatament mai bun înseamnă o aderență mai bună, o tracțiune mai bună și un consum mai mic de carburant.

Bogdan Ciobanu, reprezentant AgroConcept

Primim confirmarea de la clienții din piață că avem cel mai bun raport calitate-preț și deja suntem căutați de un număr din ce în ce mai mare de fermieri care vor să-și dezvolte afacerile, cu eficiență maximă.

Tractorul devine partenerul fermierului, pe câmp

New Holland a construit noul model T8 GenesisTM cu PLM IntelligenceTM bazându-se pe contribuția operatorilor. Cabina a fost regândită și reproiectată astfel încât să devină mai comodă și mai practică. Iar comenzile intuitive de ultimă generație pot fi personalizate cu ușurință, în funcție de activitatea desfășurată. Fiecare detaliu a fost studiat cu atenție, pentru a satisface exigențele operatorilor și pentru a garanta performanță sporită. Noul T8 Genesis este și primul tractor de pe piață ce oferă integrarea completă a platformei avansate New Holland PLM Intelligence pentru agricultura de precizie. Fermierul poate, astfel, să fie conectat permanent cu utilajul, oriunde s-ar afla, pentru a primi informații utile și asistență în timp real. Toate aceste inovații au evoluat pentru a crea cel mai intuitiv tractor întâlnit până acum pe câmp. Noul T8 Genesis(TM) cu PLM Intelligence(TM) a fost proiectat pentru a întări conexiunea dintre fermier și utilaj: permite gestionarea activităților agricole direct din cabina tractorului, din birou sau din altă parte a lumii; oferă conectivitate între distribuitor și utilaj; permite reducerea la minimum a timpilor de imobilizare, datorită suportului proactiv, monitorizării și diagnosticării de la distanță și a actualizării software direct pe câmp. Oferă, de asemenea, conectivitate între consilier și utilaj, astfel încât îi permite fermierului să fie în contact cu agronomii și cu alți experți, astfel încât deciziile să fie luate în cât mai scurt timp, în timpul activității.

Pe lângă economiile pe care le face noul model T8 la carburanți și la reparații, are și un grad de poluare extrem de redus. Fermierii care vor să și-l facă partener beneficiază de training pentru operatorii acestui utilaj inteligent, dar și de mentenanță și verificare de la distanță, prin service online – ceea ce mai economisește încă o dată banii proprietarului, prin reducerea deplasărilor inutile, pentru verificarea utilajului, dar și prin reducerea la maximum a „timpilor morți”, în care un utilaj defect nu poate produce.