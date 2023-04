SPOR la aer curat! Lavabilele SPOR primesc calificativele A+ și A la testarea French VOC (Volatile Organic Compounds) - Eurofins (P)

După ce a lansat prima vopsea lavabilă în România în 1999, iar în decursul anilor și-a perfecționat produsele ca randament și eficiență, începând cu 2023 toate lavabilele SPOR de interior sunt încadrate în categoria A+ și A, conform prevederilor French VOC.

Testarea conform French VOC în laboratoarele acreditate EUROFINS din Danemarca oferă informaţii referitoare la calitatea aerului respirat în spaţii interioare cu potential de toxicitate prin inhalare, pe o scară de clase care variază de la A+ (emisii foarte scăzute) la C (emisii mari).

Spre deosebire de Directiva Europeană şi legislaţia naţională ce impun încadrarea vopselelor lavabile de interior, în limita de maximum 30g/l COV pentru produsul gata de aplicare fără a lua în considerare compuşi volatili şi cancerigeni emişi în atmosferă până la maturizarea peliculei, încadrarea în aceste clase, A+ şi A, indică emisii practic apropiate de zero a compuşilor organici volatili în aerul interior (inclusiv specii foarte periculoase prin inhalare, precum formaldehidă şi alţi compuşi toxici sau cancerigeni).

Cele mai recente date publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) trag un semnal de alarmă asupra aerului poluat și a efectelor nocive asupra populaţiei. Lucrurile nu stau diferit în țara noastră. Un raport publicat la finalul anului 2022 de către Centrul pentru politici durabile Ecopolis și AerLive.ro, arăta că poluarea aerului cu PM2,5 și PM10 (particule cu diametre de maximum 2,5 respectiv 10 microni, vizibile doar la microscop) este responsabilă pentru 2.869 de decese anual, doar în București.

De multe ori aerul din interiorul locuinței este cel puțin de două ori mai poluat, ajungând până la de cinci ori mai poluat decât cel de afară, aşa cum demonstrează cercetările recente. În acest caz, principalele surse sunt compușii organici volatili emiși de produsele de uz casnic, dar și de lacurile și vopsele de interior. Cum nu putem renunța la acestea, o soluție simplă pentru aer curat în casa noastră o constituie alegerile inteligente pentru prezent, dar mai ales pentru viitor.

Produsele SPOR nu miros și nu conțin metale grele sau amoniac

Unul dintre obiectivele Policolor și SPOR este dezoltarea sustenabilă, iar cu suportul Departamentului de Cercetare-Dezvoltare au fost create produse mai sigure, prietenoase cu oamenii și cu mediul, care își păstrează în acelaşi timp performanţele tehnice: acoperire, lavabilitate, rezistență și protecţie împotriva mucegaiului.

SPOR cu ioni de argint A+ are efect antibacterian și antifungic; SPOR baie și bucătărie A+ ajută în spațiile cu umiditate ridicată și acționează împotriva mucegaiului; SPOR Tixo A+, vopsea-gel, fluid după amestecare, aduce albul imaculat rezistent minimum cinci ani; SPOR Hipoalergenic A+ creează un spațiu sigur, fără teama alergiilor de contact, iar SPOR Latex Mat A, ultralavabil, se curăţă ușor de urmele de cretă, cariocă, ketchup sau cola şi protejează pereţii de mucegai si microbi.

Mai mult, emailurile SPOR pe bază de apă îndeplinesc cerinţele directivei TOY SAFE şi nu conţin metale grele, deci sunt sigure pentru vopsirea jucăriilor din lemn şi a mobilierului pentru copii.

„Acum petrecem şi mai mult timp acasă, mixul dintre mersul la serviciu și Work from Home s-a înrădăcinat. Este la fel de adevărat că dintotdeauna timpul petrecut in interior a fost considerabil: la școală, la serviciu, în locuri publice etc. Diferit este felul în care ne raportăm în prezent la calitatea locuirii. Am devenit mai conștienți de nevoia unui mediu sigur în casele noastre, care să ne asigure un climat sănătos și aer curat. Calitatea precară a aerului poate fi nocivă pentru grupurile vulnerabile, precum copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice. Toate acestea ne-au motivat să îmbunătățim permanent calitatea vopselelor, astfel încât toate produsele noastre să fie sigure pentru sănătate, prietenoase cu oamenii și cu mediul, păstrându-și în acelaşi timp performanţele: acoperire, lavabilitate, rezistență la curăţare, protecţie anti-microbiană şi anti-mucegai.

De curând am primit pentru toate lavabilele SPOR de interior calificativele A+ și A la testul care măsoară cantitatea compusilor organici volatili în aer conform French VOC şi TOY SAFE pentru emailurile Spor Aqua. Putem asigura consumatorii noştri că produsele SPOR îşi păstrează înalta calitate şi rezistenţă în timp, dar fără miros, compuși organici volatili sau metale grele”, declară Elena Curelaru, Group Marketing Director Policolor-Orgachim.

Gama de lavabile SPOR şi emailuri SPOR Aqua este disponibilă în magazinele de bricolaj din retailul modern si tradiţional.

Despre Policolor



Policolor, producător de lacuri şi vopsele cu o experiență de peste 50 de ani în România, oferă soluţii şi produse pentru decorarea şi finisarea casei - sub brandurile SPOR, DEKO Professional, PROTECTA, CasaBella, Vinarom, sisteme complete pentru refinisarea autovehiculelor - sub brandurile Klar Professional, Klar Ultra, Emaur și Silverpol și produse destinate acoperirilor industriale cu arie largă de aplicabilitate. Produsele Policolor sunt prezente în peste 3.000 de magazine de retail tradiţional, în marile reţele de bricolaj din România și în mii de service-uri auto.

Grupul Policolor – Orgachim este liderul regional în domeniul tehnologiei vopselelor şi lacurilor în zona Sud-Est Europeană şi operează două mari unităţi de producţie de lacuri si vopsele: Policolor România, cu sediul în București, pe Bd. Timișoara şi Orgachim aflată in Ruse, Bulgaria.