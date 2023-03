Piața bancară din SUA rămâne fragilă. Moody's supraveghează șase unități financiare

Este vorba despre First Republic Bank, Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp. şi Comerica Inc. Acțiunile First Republic Bank au scăzut cu 62%, cele Western Alliance cu 47% iar cele Coamerica cu 28%.

Decizia vine după colapsul Silicon Valley Bank. Guvernul american a anunțat că depozitele deponenților vor fi protejate și că va deschide o nouă linie de creditare pentru finanțarea băncilor.

Cu toate acestea, Moody's și-a exprimat temerile privind dependența acestora de depozitele neasigurate pentru finanțare și a unor eventuale pierderi de active. Depozitele deponenților sunt asigurate în limita a 250.000 de dolari.

"Dacă s-ar confrunta vreodată cu o diminuare peste aşteptări a depozitelor şi rezervele de lichiditate s-ar dovedi insuficiente, banca ar putea fi nevoită să vândă active, cristalizând astfel pierderile nerealizate", transmite Moody's despre First Republic Bank, care are sediul tot la San Francisco.

Totodată, banca a anunțat anterior că și-a consolidat finanțele având acces la lichidități suplimentare de la Rezerva Federală şi JPMorgan Chase & Co.