Cum vor să scape cei de la Black Sea Oil and Gas de plata taxei de solidaritate

Potrivit unor surse guvernamentale, compania vrea să propună Executivului o derogarea de la plata taxei şi invocă faptul că plăteşte deja impozit pe veniturile extraordinare obţinute.

Black Sea Oil susţine că nu are un an de activitate şi că nu se poate impozita. Compania spune că are doar 7 luni de activitate şi invocă faptul că plătește deja impozit pe veniturile extraordinare obținute, potrivit Antena 3 CNN.

Practic, compania susține că până în momentul de față a plătit pe parcursul anului trecut peste două miliarde lei la bugetul de stat, însemnând taxă de 60% pe veniturile extraordinare.

De asemenea, susțin cei din companie că dacă s-ar ține cont de ordonanța de urgență care transpune acel regulament european, atunci peste 90% dintre veniturile companiei ar trebui să ajungă la bugetul de stat, ceea ce ar fi inacceptabil.