PNRR începe în România cu o achiziție directă, ocolindu-se licitația

Ministerul Energiei a postat pe SEAP joi, 14 octombrie, un anunț de cumpărare directă de servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentelor programatice aferente gestionării finanțării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în sectorul de energie, măsura de investiții „Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice”. Pe lângă faptul că se preferă cumpărarea directă a serviciilor, și termenul de depunere a ofertelor este unul extrem de scurt, el fiind stabilit pentru luni, 18 octombrie. Finanțarea achiziției nu va fi făcută din fonduri europene, ci de la bugetul de stat.

Decizia Ministerului Energiei de a apela la achiziția directă a acestor servicii, ocolind licitația clasică, este surprinzătoare în condițiile în care nicăieri nu se invocă caracterul special sau urgența achiziției. Pentru a putea merge pe varianta achiziției directe, valoarea estimată a acesteia a fost stabilită la suma de 134.500 lei, plus TVA, ea fiind fixată imediat sub suma de 135.060 lei, pragul maxim admis de legislația în vigoare pentru achiziții directe. Pentru potențialii candidați, condițiile impuse sunt destul de lejere. Minimum 3 ani experiență specifică în domeniul energiei, a mai elaborat ghiduri ale solicitantului, nu are datorii la bugetul de stat, nu se află într-un conflict de interese, iar situația financiară la 31 decembrie 2020 să reflecte o cifră de afaceri de minimum 134.500 de lei.

Potrivit caietului de sarcini, contractul presupune acordarea de asistență tehnică Ministerului Energiei în elaborarea Ghidului Solicitantului (inclusiv a grilelor de evaluare și selecție a proiectelor în baza unor criterii clare, agreate de Comisia Europeană).

Unica fabrică de baterii, lângă București

Prima variantă a draftului PNRR, publicată în vară, includea prezentarea unui proiect întocmită de consultanții de la Ernst&Young pentru Prime Batteries Technology. Conform acestui proiect, firma lua în calcul o finanțare din PNRR de 150 milioane euro. Investiția va duce la atingerea unei capacități anuale totale de fabricare și asamblare a bateriilor de cel puțin 2 GW până la 31 decembrie 2025, iar semnarea contractului pentru această investiție ar urma să aibă loc în al treilea trimestru din 2022, după cum scrie în PNRR. Singurul producător de baterii pentru mașini electrice din România este firma Prime Motors, care are lângă București, la Cernica, o fabrică. Aceasta ar urma ca în parteneriat cu Prime Batteries Technology să dezvolte baterii Li-Ion.

A doua investiție va duce la atingerea unei capacități de producție anuale de cel puțin 200 MW de celule și panouri fotovoltaice, iar cea de-a treia are ca obiectiv instalarea unei capacități totale de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW (sau 480 MWh). Toate aceste obiective vor trebui atinse până la 31 decembrie 2025.