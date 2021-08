Premierul Cîțu a rezolvat problema exportului de ovine și caprine – prin eliminare

Deși premierul Florin Cîțu se laudă cu marea creștere a economiei din acest an, zeci de mii de firme sunt cu spatele la zid. Ultimele statistici arată că în primul semestru al acestui an, numărul companiilor...

Contract Title: Aquisition of Small lab equipment Publication reference: RORS-279/USAMVB Timisoara Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King...