Prima transmisie TV a avut loc în anii '50. Află alte lucruri interesante ce au avut loc în acea perioadă!

Muzica și cultura au înflorit în anii '50, iar petrecerile din acele vremuri erau cu adevărat epocale. În plus, oamenii au descoperit noi modalități de a se distra, obișnuiau să se îmbrace elegant și să descopere mâncarea de tip fast food.

Pentru mulți oameni, anii '50 sunt o perioadă romantică a omenirii. Iar acea perioadă este prezentată și în numeroase filme inspirate din fapte reale petrecute în anii '50, câteva exemple fiind Raging Bull (1989), The Right Stuff (1983), Quiz Show (1994), Bridge of Spies (2015) și Ed Wood (1994). Jocurile video nu au ignorat, nici ele, evenimentele din anii '50, cele mai cunoscute fiind Portal 2, The Godfather, Mafia II și Resistance 3. Și în universul jocurilor de casino online poate fi descoperit un joc inspirat din acea perioadă. Se numește The Glorious 50's, a fost dezvoltat de Section 8 Studio și are pe fundal muzica anilor '50. Grafica este inspirată din anii '50, iar acțiunea se petrece într-un club de muzică. Astfel, printre simboluri se regăsesc un cântăreț, un disc muzical și un acordeon.

Natalitatea a crescut considerabil în anii '50

După război, natalitatea a crescut considerabil. Perioada "Baby Boom" a început în 1946, însă apogeul a fost atins în anii '50. S-a ajuns în acest punct întrucât, pe durata războiului, fetele au început să lucreze mai de tinere și astfel s-au maturizat mai repede, câștigând experiență de viață. Au existat așadar situații în care multe femei deveneau mame în jurul vârstei de 18-20 de ani. În plus, în acea perioadă au fost formate multe cupluri între persoane de naționalități diferite, având în vedere migrația mare din perioada războiului.

Tot atunci a fost efectuată prima transmisie TV color

Prima transmisie TV din istorie a fost realizată în anul 1951, de postul RCA. Televiziunea a fost inventată în anul 1927, la San Francisco, însă în anii următori s-au făcut pași importanți pentru o transmisie color. Primele demonstrații au avut loc în 1944, însă la TV o transmisie a fost efectuată în 1951. A fost un punct foarte important pentru acele vremuri, mai ales că în anii următori televiziunea a devenit un mod important prin care oamenii își petreceau timpul liber.

Arhitectura clădirilor începea să se schimbe

Dacă până în acea perioadă clădirile erau cenușii și construite din beton, lemn ori, în unele cazuri, cărămidă, lucrurile au început să se schimbe în anii '50. În 1952 a fost inaugurată prima clădire realizată din sticlă, denumită The Lever House din New York. La momentul construcției, clădirea avea 22 de etaje. Fiind o clădire de importanță istorică, ea a intrat în conservare în orașul New York încă din anul 1982.

A început era Fast Food

Începând din anii '50, oamenii au descoperit o nouă modalitate de a mânca rapid. McDonald's și-a inaugurat primul restaurant pe 15 aprilie 1955, în Des Plaines, Illinois, iar prețul unui burger era de 15 cenți. KFC a apărut în 1930, însă prima franciză a fost lansată tot în anii '50, mai exact în 1952. Americanii au îndrăgit din start acest nou tip de mâncare - fast food, mai ales că venea cu avantajul economisirii timpului, iar gustul era complet diferit față de ce experimentaseră până în acel moment.

A fost inaugurat primul mall

Vizitele la mall reprezintă o activitate recurentă a oamenilor din marile orașe. Totul a pornit însă în 1956, când în Minnesota a fost inaugurat primul mall din istorie, cu denumirea Southdale Center. Mall-ul avea 4 etaje și era asemănător cu cel din zilele noastre. Interesul americanilor pentru astfel de centre comerciale a fost uriaș, iar în anii următori au fost construite unele noi.

Muzica Rock & Roll era la mare căutare

În anii '50 se consideră că a avut loc adevărata naștere a muzicii Rock & Roll, mai ales că în acea perioadă au activat artiști de top ca Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis și mulți alții. Oamenii pur și simplu adorau să se distreze pe astfel de muzică în acele vremuri.